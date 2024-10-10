دبي: منشأة جديدة لدعم الطلاب نفسياً وسلوكياً

أشار "أنتوني" إلى أن إحدى أكبر المشكلات التي يواجهها مع العديد من الطلاب هي التنمر الإلكتروني. وقال: "أتمنى أحياناً لو لم يكن الإنترنت موجوداً. يمكن أن يكون الإنترنت أفضل صديق لك أو أسوأ كابوس، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأطفال". وأضاف أن جائحة كوفيد-19 زادت من تعقيد الأمور، حيث كان الجميع محبوسين في منازلهم، ما أدى إلى ارتفاع هائل في مشاكل الصحة النفسية بين الأطفال والشباب، بما في ذلك القلق والاكتئاب والمشكلات الصحية الأخرى.