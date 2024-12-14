دبي: منزل مسكون يتحول إلى أرض عجائب عيد الميلاد
من الوحش في عيد الهالوين إلى مصنع ألعاب سانتا كلوز، ارتدى بعض سكان الإمارات العربية المتحدة قبعاتهم الإبداعية لتحويل منازلهم المسكونة إلى أرض عجائب احتفالية لعيد الميلاد.
في داماك هيلز 2، كانت مهاجرة بولندية منشغلة بتحويل منزلها إلى عروض عيد الميلاد الآسرة. بذلت "إيوا ليدبور" جهودًا هائلة لإنشاء إعداد بموضوع مصنع ألعاب سانتا.
وباعتبارها موظفة بدوام كامل، كرست إيوا عطلات نهاية الأسبوع وأمسياتها على مدى أسبوعين لإنشاء العرض، باستخدام مواد معاد تدويرها مثل عبوات الدورة المهملة، ولفائف ورق التواليت، وصناديق الفشار.
"أصبح صندوق المكنسة الكهربائية من إنتاج شركة هوفر صندوق بريد لسانتا. لقد اشتريت المكنسة الكهربائية قبل عيد الهالوين مباشرة، واتضح أن الصندوق كان مثاليًا لفكرتي"، أوضحت.
في شهر أكتوبر، عرضت إيوا بمناسبة عيد الهالوين مشهدًا "رعبًا تحت الماء"، حيث ظهر حطام سفينة محاطة بالشعاب المرجانية الملونة وكائنات بحرية - كلها مصنوعة من عناصر معاد تدويرها.
وقد تم الآن إعادة استخدام العديد من هذه الزخارف لموضوع مصنع الألعاب، من خلال دمج الصناديق المتبقية من بعض المشتريات السابقة.
وفي حديثها لصحيفة خليج تايمز ، قالت: "كان صندوق البريد في وقت سابق جزءًا من سفينة القراصنة التي صنعتها لعيد الهالوين. قمت بتقطيع قطع دائرية واستخدمت الألواح لتشكيل الأشياء. ثم قمت بطلاء الألواح ورشها - طلاء ذهبي أضاف لمسة احتفالية".
"كانت القطع الأصغر، مثل التروس الخاصة بمصنع الألعاب، مصنوعة من مواد وبقايا، بما في ذلك الألواح السوداء والزرقاء التي كانت لدي منذ عيد الهالوين. كل ما استخدمته كان إما إعادة استخدام أو إعادة تدوير من أشياء كانت لدي بالفعل في المنزل. المشتريات الوحيدة التي قمت بها كانت بضع علب من طلاء الرش الذهبي. حتى أنني استخدمت بقايا اللمعان والزينة من أعياد الميلاد السابقة."
عيد الميلاد الصديق للبيئة
باستخدام الرغوة وقنوات تكييف الهواء المرنة وغيرها من العناصر المعاد تدويرها، ابتكرت احتفالاً بعيد الميلاد صديقًا للبيئة يلهم الإبداع ويعزز الاستدامة.
"العرض ليس مجرد شيء ثابت؛ بل يشمل أجزاء متحركة من ديكورات الهالوين التي أعدت استخدامها لبناء العرض. لقد تم إعطاء مجاري تكييف الهواء التي استخدمت لصنع وحش البحر الضخم مظهرًا مختلفًا وأصبحت جزءًا من المصنع الآن... تخيل مصنع ويلي ونكا (تشارلي ومصنع الشوكولاتة لروالد دال) لكنني لم أرغب في ويلي ونكا لأنه عيد الميلاد. لدي لعبة تدور وعناصر أخرى تتحرك في مقدمة العرض."
وأضافت أن "الفكرة وراء هذا المشروع كانت ابتكار شيء تفاعلي للأطفال، ومن أهم مميزاته صندوق بريد سانتا كلوز، والذي يرتبط بمصنع الألعاب".
رسائل من وإلى سانتا
وفي الوقت نفسه، بدأ الأطفال في الحي بالفعل في إرسال رسائلهم إلى سانتا في صندوق البريد الذي أنشأته إيوا. وقالت إيوا مازحة: "يبدو الأمر كما لو أنهم يرسلونها مباشرة إلى القطب الشمالي".
وأضافت: "ولكي أجعل الأمر أكثر سحرًا، قمت بطباعة شهادات شخصية كردود. حتى أن بعض الأطفال كتبوا ثلاث رسائل إلى سانتا. وهذه الشهادات تشكر الأطفال على إرسال رسائلهم وتضيف لمسة من السحر إلى التجربة بأكملها".
وأكدت إيوا أن تحويل ما كان من الممكن أن يكون قمامة إلى شيء مميز لموسم العطلات يعد أمرًا مجزيًا للغاية.
"أعتقد أنني أنفقت 100 درهم فقط لشراء الرنة ورجل الثلج. لكن الفرحة والإثارة التي يجلبها ذلك للأطفال تجعل كل هذا الجهد يستحق العناء."
شجرة عيد الميلاد الحقيقية
في هذه الأثناء، تستقبل المغتربة الأمريكية "ناتاليا ميراندا" الروح الاحتفالية بلمسة من الأصالة هذا العام، من خلال شجرة عيد الميلاد الشاهقة التي يصل ارتفاعها إلى تسعة أقدام والتي تم استيرادها من كندا.
قالت ناتاليا، إحدى سكان منطقة جيه إل تي التي تحب تقاليد الأعياد: "لقد اعتدنا دائمًا على وجود شجرة حقيقية. الأمر لا يتعلق بالشجرة فقط، بل يتعلق بالذكريات التي تساعدنا في خلقها".
وصلت شجرة التنوب الكبيرة، التي تم طلبها في أكتوبر/تشرين الأول، بحالة ممتازة بعد رحلتها الطويلة عبر القارات. وبتكلفة 815 درهمًا إماراتيًا، تقف الشجرة الآن كقطعة مركزية في منزل ناتاليا، مزينة بزخارف عزيزة. وأضافت: "نستخدم نفس الزخارف عامًا بعد عام". "بعضها قطع عاطفية جمعناها بمرور الوقت، بينما تم شراء البعض الآخر هنا في الإمارات العربية المتحدة".
ولكن سحر العطلة لا يتوقف عند هذا الحد. فمنزل ناتاليا يضم أربع أشجار عيد ميلاد، والثلاث المتبقية ـ الاصطناعية ـ تجلب البهجة الاحتفالية إلى الغرف الأخرى. وتقول: "نحب أن نغمر أنفسنا بروح العيد. لقد انتهينا من وضع كل الزينة الأسبوع الماضي، والآن أصبح المنزل مليئًا بالحياة".
بفضل تقاليد عائلتها الخالدة ومزيجها من الأشجار الحقيقية والاصطناعية، يعد منزل ناتاليا شهادة مؤثرة على كيفية حفاظ المغتربين على جذور عطلاتهم حية، حتى على بعد آلاف الأميال من وطنهم.
اختيار الحلي النادرة
في "كريستين كارتييه لا تنت"Christine Quartier La Tente's، يتم إعداد شجرة عيد الميلاد تقليديًا كنشاط عائلي.
"نقوم بتزيينها بزينة جميلة تم شراؤها خصيصًا من متجر Bullarum، حيث نختار من مجموعة الأعلام التي تمثل البلدان التي ننتمي إليها أو التي زرناها. هذه الزينة نادرة جدًا في سوق الإمارات العربية المتحدة. إلى جانب ذلك، نضيف كسارات البندق وأقماع الصنوبر ونجمة أعلى الشجرة، والتي صنعتها داريا عندما كانت في المدرسة الابتدائية."
في منزلها، تنتشر روح العيد في كل زاوية، مما يخلق جوًا دافئًا وجذابًا.
"أضع القليل من سحر عيد الميلاد في كل مكان، وخاصة في الأماكن التي نقضي فيها معظم وقتنا - وخاصة غرف الطعام والمعيشة. وفي الخارج، أختار عرضًا أكبر حجمًا على الواجهة، مع قصب السكر العملاق والحلوى الضخمة والزخارف الضخمة. وفي الليل، يكون المكان ساحرًا حقًا بالأضواء."
وسلطت كريستين الضوء أيضًا على بعض الإبداعات المصنوعة يدويًا والتي صنعها فنانون إسبان.
"يعكس هذا التقليد الكاثوليكي الغني في إسبانيا، حيث يتم تقدير الفنون والحرف الدينية وصناعتها بشكل جميل، على الرغم من أنها باهظة الثمن. طوال العام، نسجل إنجازاتنا ولحظات الامتنان على قطع من الورق. وفي نهاية العام، نضعها في جرة، وفي عيد الميلاد، نفتحها ونستعيد كل اللحظات الخاصة التي مررنا بها"، أضاف المغترب الفرنسي الذي نشأ في إسبانيا.