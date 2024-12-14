دبي: منزل مسكون يتحول إلى أرض عجائب عيد الميلاد

"كانت القطع الأصغر، مثل التروس الخاصة بمصنع الألعاب، مصنوعة من مواد وبقايا، بما في ذلك الألواح السوداء والزرقاء التي كانت لدي منذ عيد الهالوين. كل ما استخدمته كان إما إعادة استخدام أو إعادة تدوير من أشياء كانت لدي بالفعل في المنزل. المشتريات الوحيدة التي قمت بها كانت بضع علب من طلاء الرش الذهبي. حتى أنني استخدمت بقايا اللمعان والزينة من أعياد الميلاد السابقة."