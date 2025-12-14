دبي: ممر رئيسي يقلل زمن السفر من 20 إلى 5 دقائق

سيقلّ زمن السفر على ممر رئيسي في دبي من 20 دقيقة إلى 5 دقائق فقط، بعد منح عقد كبير لتطوير تقاطع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان مع طريق العوير وشارع المنامة.
المشروع، الذي منحته هيئة الطرق والمواصلات في دبي (RTA)، سيزيد من سعة حركة المرور في الشارع من 5,200 مركبة في الساعة إلى 14,400 مركبة في الساعة في الاتجاهين، بزيادة قدرها 176 في المئة، كجزء من جهود أوسع لاستيعاب النمو السكاني والتوسع العمراني. ومن المتوقع إكماله في الربع الثالث من عام 2028.
يشمل التطوير بناء 2,300 متر من الجسور، وتوسيع الممرات، ورصف طرق خدمة على طول شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان وطريق العوير في الاتجاهين، وتوفير مداخل ومخارج جديدة تخدم المناطق السكنية والتطوير على طول الممر.
ووفقاً لهيئة الطرق والمواصلات، يخدم المشروع مناطق سكنية وتطوير تضم مجتمعاً يزيد عن 600,000 نسمة من السكان والزوار، ويهدف إلى ضمان تدفق مروري أكثر سلاسة وتحسين الحركة في المنطقة.
عند تقاطع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان مع طريق العوير، سيتم تحويل الدوار الحالي إلى تقاطع مفصول مستوياً لتمكين حركة مرور حرة في جميع الاتجاهات. وتشمل الأعمال بناء جسور رئيسية على شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان بأربع ممرات في كل اتجاه، بالإضافة إلى منحدرات للانعطاف يميناً ويساراً، كل منها يتكون من ممرتين.
كما يشمل المشروع بناء جسر عند تقاطع طريق العوير مع طريق الإمارات لخدمة الحركة الموجهة نحو العوير والشارقة، بالإضافة إلى تطوير طرق خدمة متوازية على طول شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان وطريق الأوير لتوفير وصول آمن إلى المناطق التطويرية المحيطة.
أما عند التقاطع مع شارع المنامة، فيشمل المشروع تحسين الطرق السطحية من خلال توسيع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان من ممرتين إلى أربعة ممرات في كل اتجاه. كما سيتم تعزيز التقاطع السطحي المرجَّح بالإشارات لتحسين الكفاءة التشغيلية، وزيادة سعة حركة المرور، وتوفير نقاط وصول أكثر أماناً إلى التطورات القريبة.
تشكّل هذه الأعمال جزءاً من برنامج هيئة الطرق والمواصلات الأوسع لترقية شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، الذي شمل سابقاً تطوير قطعة طولها 25 كيلومتراً من طريق دبي - العين إلى شارع اليلاييس، وبناء تقاطعات متعددة، وحلول مرورية مؤقتة لدعم الطلب المتزايد.
شملت المراحل السابقة أيضاً بناء جسرين عند تقاطع واحة دبي للسيليكون، كل منهما طوله 120 متراً بأربع ممرات في كل اتجاه، مما يوفر سعة إجمالية قدرها 14,400 مركبة في الساعة، إلى جانب تقاطع سطحي مرجَّح بالإشارات تحت الجسور مصمَّم لتحسين تدفق المرور نحو واحة دبي للسيليكون، وجامعة زايد، ودوار مدينة الجامعات الأكاديمية.