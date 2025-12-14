دبي: ممر رئيسي يقلل زمن السفر من 20 إلى 5 دقائق

سيقلّ زمن السفر على ممر رئيسي في دبي من 20 دقيقة إلى 5 دقائق فقط، بعد منح عقد كبير لتطوير تقاطع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان مع طريق العوير وشارع المنامة.

المشروع، الذي منحته هيئة الطرق والمواصلات في دبي (RTA)، سيزيد من سعة حركة المرور في الشارع من 5,200 مركبة في الساعة إلى 14,400 مركبة في الساعة في الاتجاهين، بزيادة قدرها 176 في المئة، كجزء من جهود أوسع لاستيعاب النمو السكاني والتوسع العمراني. ومن المتوقع إكماله في الربع الثالث من عام 2028.

يشمل التطوير بناء 2,300 متر من الجسور، وتوسيع الممرات، ورصف طرق خدمة على طول شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان وطريق العوير في الاتجاهين، وتوفير مداخل ومخارج جديدة تخدم المناطق السكنية والتطوير على طول الممر.