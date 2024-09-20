دبي: ملكة جمال أمريكا تلهم النساء وتكسر الصور النمطية

وفي حديثها في القمة الإقليمية للتمكين الاقتصادي للمرأة في دبي يوم الخميس، قالت ماديسون: "كان شعار مدرسة كينيدي هو أن نسأل أنفسنا دائماً عما يمكننا فعله من أجل الآخرين... وأن نرد الجميل. أنا معجبة حقاً بفكرة هذا العصر الرقمي الجديد. هناك الكثير من القوة في وسائل التواصل الاجتماعي حيث يمكن أن أصبح قدوة للنساء الشابات الأخريات لأنه ربما لا يوجد حولهن مباشرة شخص يمكنه إلهامهن. ولكن إذا كان بإمكانك أن تكوني منفتحة على وسائل التواصل الاجتماعي كما أفعل أنا الآن"،

وأضافت:" يمكن أن نبين للفتيات الصغيرات، أنكِ لست مضطرة للتخلي عن أنوثتك لارتداء الزي الرسمي، أو لتكوني ملكة جمال أمريكا، أو لتعملي في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، أو لتكوني في مجال الطيران، وما إلى ذلك... يمكن للمرأة أن تفعل أي شيء وكل شيء".