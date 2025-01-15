دبي: مقيمة تنجو من حرائق"لوس أنجلوس" وتروي تجربتها
أخيرًا، قررت "آنشال شارما"، المقيمة في دبي، أن تدرج زيارة مدينة "ماليبو" في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، ضمن قائمة أمنياتها. فقد جذبتها المناظر الطبيعية الخلابة في المدينة، والطقس شبه المثالي، والقصور الفخمة، وشوارع التسوق الراقية، والحدائق الواسعة ذات النوافير، والمقاهي بجوار حمامات السباحة، والأماكن السياحية الاستوائية التي لم ترها من قبل إلا في الأفلام.
واختتمت شارما إقامتها التي استمرت شهرًا في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي. والآن، بعد عودتها إلى دبي، لم يعد بوسعها سوى أن تنظر إلى الأماكن الجميلة التي زارتها في الصور.
ذكرت تقارير أن مدينة ماليبو فقدت نحو ثلث حافتها الشرقية بسبب حريق باليساديس، وهو أكبر حرائق الغابات في لوس أنجلوس والذي اندلع يوم الثلاثاء الماضي ويدمر أكبر ولاية أمريكية من حيث عدد السكان منذ السابع من يناير.
"عندما غادرت لوس أنجلوس، كانت حرائق الغابات قد بدأت للتو، وكان بإمكاني رؤيتها من الطائرة. وعندما هبطت في دبي بعد أكثر من 14 ساعة، كان أول تنبيه تلقيته على هاتفي عبارة عن رسالة من صديق أخبرني أن الأماكن التي زرناها في لوس أنجلوس التهمتها النيران"، قال شارما لصحيفة خليج تايمز .
وقد أدت الرياح العاتية إلى تحويل أحياء بأكملها إلى رماد، وتركت الآلاف بلا مأوى. وبعد أسبوع، ارتفع عدد القتلى بسبب حرائق الغابات الهائلة إلى 24، ولم يصدر المسؤولون بعد إعلانًا متفائلًا بأن الحريق سيدمر في أي وقت قريب، بل حذروا بدلاً من ذلك من رياح خطيرة قادمة قد تؤدي إلى تأجيج النيران أكثر.
مشاهد سريالية
"لقد نجوت من الحريق بأعجوبة، ولا أستطيع أن أقول إنني كنت محظوظة لأنني نجوت منه لأن مشاهدة لوس أنجلوس تحترق في الأخبار تبدو الآن وكأنها غير واقعية. لقد اختفت كل الأماكن التي زرتها الآن. والآن لدي صور فقط لأعرضها لمقاهي ذات إطلالات رائعة على البحر حيث استمتعت بشرب ميلك شيك؛ أو حدائق ومسارات للجري حيث استمتعت بالركض في الصباح، بينما كنت أستمتع بالنسيم البارد مع معلم هوليوود الشهير في الخلفية"، كما قالت شارما.
"كل الأماكن الجميلة التي زرتها واستمتعت بها، والفيلات المترامية الأطراف التي حسدتها وأعجبت بها، والمساحات الخضراء التي أحببتها - كلها اختفت الآن وتحولت إلى رماد"، هكذا قالت.
ووصفت شارما الوضع بأنه مثل مشاهدة فيلم رعب طويل أو فيلم ديستوبي حيث يستمر حجم الأضرار في التفاقم بشكل كبير.
وأضافت "تخيل أنك في يوم من الأيام كنت تستمتع بالطعام وتصنع ذكريات مع الأصدقاء، ثم في اليوم التالي يكون المكان قد اختفى - كما لو كان قد سُوي بالأرض وتحول إلى أنقاض"، مشيرة إلى أن عزاءها الوحيد هو معرفة أن أصدقائها الذين مكثت معهم خلال إجازتها لا يزالون آمنين.
قلق بشأن الأقارب
وفي الوقت نفسه، قالت "نيلانجانا جاويد"، المقيمة في الشارقة، إنها قلقة على أسرتها التي تعيش في جنوب كاليفورنيا. وأضافت: "يقع منزل عمي في منطقة ستوديو سيتي القريبة جدًا من جبال هوليوود"، مضيفة: "لقد تم إجلاؤهم وهم يقيمون الآن مع أقاربنا. في آخر مرة تحدثت معهم، قالوا إنه من المخيف مشاهدة النيران تقترب أكثر فأكثر من منزلهم في الأخبار".
وقالت الوافدة الهندية لصحيفة خليج تايمز إن الحريق في المنطقة تم احتواؤه ولكن سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يتمكن عمها وعائلته من العودة إلى المنزل. وقالت: "كنت هناك في المرة الأخيرة التي اندلعت فيها حرائق الغابات في كاليفورنيا، وأتذكر أن المنزل كان مغطى بالسخام".
"الأمر مختلف تمامًا هذه المرة. إنه أسوأ وأكثر تهديدًا. أعتقد أن الأمر سيستغرق أسابيع أو حتى أشهر قبل أن يتمكنوا من العودة إلى منازلهم".
وقالت جاويد إن العديد من أفراد عائلتها الكبيرة تأثروا أيضًا بالحريق واضطروا إلى الإخلاء إلى مقاطعات أخرى. وأضافت: "لقد كنا على اتصال بهم ونحاول باستمرار التحقق منهم. نحن محظوظون جدًا لأن لدينا ما يكفي من الأصدقاء والعائلة في المنطقة لاستقبال المتضررين".
ومن جانبه، قال مكرم الزكار المتواجد في الولايات المتحدة: "الوضع سيئ بصراحة، فالحريق مستمر منذ أسبوع، ولم تتم السيطرة عليه إلا بنسبة 8%".
"الرياح شديدة للغاية وهذا ما يجعل السيطرة عليها صعبة. كما نتلقى المساعدة من المكسيك وكندا. ليس لدي العديد من الأقارب في كاليفورنيا، لكن لدي صديق يدرس في جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، وهي قريبة جدًا من هذه الحرائق. اضطر الطلاب وأعضاء هيئة التدريس إلى التحول إلى التدريس عبر الإنترنت وتم إجلاؤهم منذ أكثر من أربعة أيام لأن الوضع يزداد سوءًا."
مدخلات من نسرين عبد الله وعبد الله التكريتي