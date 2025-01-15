دبي: مقيمة تنجو من حرائق"لوس أنجلوس" وتروي تجربتها

أخيرًا، قررت "آنشال شارما"، المقيمة في دبي، أن تدرج زيارة مدينة "ماليبو" في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، ضمن قائمة أمنياتها. فقد جذبتها المناظر الطبيعية الخلابة في المدينة، والطقس شبه المثالي، والقصور الفخمة، وشوارع التسوق الراقية، والحدائق الواسعة ذات النوافير، والمقاهي بجوار حمامات السباحة، والأماكن السياحية الاستوائية التي لم ترها من قبل إلا في الأفلام.