دبي: مقيمة بريطانية تدعم الأمهات الشابات بأعمالهن الصغيرة

وقالت مؤسسة ومالكة شركة Coppertop Candles: "بعد أن قمت بتنمية أعمالي في إنجلترا، كنت حريصًا على تقديمها هنا، معتقدة أن هناك طلباً حقيقياً. وفي حدث للتواصل، التقيت بسالي، وتواصلنا على الفور. وبينما كنا نتحدث، شاركت إحباطي من عدم وجود سوق حيث يمكن للشركات مثل شركتي التواصل بشكل مباشر مع العملاء، وفهم تفضيلاتهم، وبناء علاقة حقيقية بعد كوفيد. أقوم بكل شيء في ورشة العمل الخاصة بي في المنزل. أفعل ذلك بالقرب من أطفالي مما يعني أنني أتمتع بالمرونة للعمل ثم الاعتناء بهم. وهذا يعني أيضًا أنها صناعة محلية حقًا. إنها ما يمكن أن تسميه صناعة منزلية ".