دبي: مقيمة بريطانية تدعم الأمهات الشابات بأعمالهن الصغيرة
أطلقت أم بريطانية مقيمة في دبي سوقًا عبر الإنترنت يهدف إلى دعم الأمهات الشابات اللاتي يحاولن التغلب على تحديات الموازنة بين العمل والأبوة.
بدأت مؤسسة"مينت ماركت" MINT Market التي تتخذ من دبي مقراً لها في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني كمشروع شغف لـ"سالي ماديسون". حيث أطلقت المشروع بهدف تمكين الأمهات الشابات من تحقيق مهنة مرضية مع البقاء على مشاركة نشطة في حياة أطفالهن.
واليوم، يضم الموقع 26 علامة تجارية محلية وسعت مؤخراً من حضورها عبر الإنترنت.
مع اقتراب عيد الميلاد، يستكشف المتسوقون منصة التجارة الإلكترونية المخصصة للتسوق المستدام خلال العطلات، والتي تتميز بالمجوهرات المصنوعة يدويًا، والديكورات المنزلية الفريدة، والملابس الأنيقة، كلها من صنع الشركات الصغيرة والحرفيين المحليين.
تمكين الأمهات الشابات
انطلاقا من طموحها للعمل بشكل مستقل وبشروطها الخاصة دون أن تكون مسؤولة أمام رئيس، تعاونت ماديسون مع أربع أمهات أخريات لإنشاء منصة مصممة لدعم فئة سكانية تواجه تحديات متكررة مع هياكل التوظيف التقليدية.
وفي حديثه لصحيفة خليج تايمز ، قال أحد سكان المدينة المستدامة: "عندما بدأت في إجراء بحثي بعد كوفيد-19، أدركت أن هناك فجوة تكشف عن الحاجة الملحة إلى المرونة وتمكين فرص العمل للآباء".
"أريد أن أكون موجودة من أجل أطفالي، وأن أضعهم في الفراش، وأن أحضر أيامهم الرياضية، وأن أكون حاضرة بشكل كامل كوالدة. وفي الوقت نفسه، أطمح إلى أن أتمتع بأسلوب حياة عمل مرن يسمح لي بموازنة حياتي المهنية مع الأمومة. ومع ذلك، أدركت أن مثل هذه الفرص نادرة ما لم تعمل كرجل أعمال، وهو ما يوفر بطبيعة الحال المزيد من المرونة"، كما تقول.
وقد سلط هذا الضوء على فجوة في سوق العمل. وأضافت: "لقد ألهمني ذلك أيضًا للتركيز على تمكين النساء - وإن لم يكن حصريًا، حيث لدينا أيضاً رجال في شبكتنا. وبما أن 91 في المائة من مالكي الشركة من النساء في سن 35 إلى 44 عامًا، فإننا نخدم في المقام الأول الأمهات الشابات، ونوفر لهن فرص العمل وإدارة أعمالهن الخاصة، مع الاستمرار في رعاية أسرهن".
وأوضحت المغتربة البريطانية أن ما بدأ كمبادرة مقهى صغيرة لجذب المزيد من الزوار وتوفير منصة للمسوقين المحليين لعرض منتجاتهم، تطور بسرعة إلى مشروع أكثر تنظيماً، ويستمر في تعزيز مجتمع متماسك.
ويضم الموقع الآن قاعدة بيانات تضم 800 شركة صغيرة، ويضيف 100 علامة تجارية جديدة كل شهر، مع أكثر من 50% من المنتجات المصنعة بفخر في دولة الإمارات العربية المتحدة.
دعم الشركات الصغيرة المحلية
وخلال بحثها، اكتشفت ماديسون أنه تماشياً مع الاتجاه العالمي، فإن أكثر من 57% من المستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة يسعون بشكل متزايد إلى دعم الشركات الصغيرة المحلية، وخاصة تلك التي تقدم منتجات مستدامة ومخصصة.
قالت: "بعد فعاليات مثل سوق Ripe أو سوق Popup، كان الناس يرسلون لي رسائل على Instagram، قائلين إنهم أحبوا السوق ويطلبون تفاصيل حول العلامات التجارية. كان علي دائمًا ربطهم يدويًا، مثل، "أوه، هذه علامة Penelope التجارية، ها هو حسابها على Instagram".
وأوضحت ماديسون أن أغلب العلامات التجارية الصغيرة لم يكن لديها مواقع على الإنترنت أو ميزانيات للتسويق. وأضافت: "فكرت، لماذا لا أنشئ سوقًا لتخزين كل هذه المنتجات الرائعة ذات الإصدارات المحدودة والجودة العالية والمصممة حسب الطلب في مكان واحد؟ فبدلًا من لعب دور الوسيط، يمكنني فقط أن أقول، "هذا هو عنوان URL، اذهب للتسوق!" ومن هنا جاءت فكرة السوق".
"إنها مخصصة لمجتمعنا المحلي - لدعم الشركات الصغيرة، وخاصة قبل عيد الميلاد وتسهيل التسوق محليًا على الناس. كما نقدم أسعارًا متوسطة تتراوح من 100 درهم إلى 1000 درهم، ولكن متوسط سعر السلعة ربما يكون 250 درهمًا. لذا، فهي بأسعار معقولة"، قالت مالكة ومؤسسة MINT Market.
يُذكر أن سوق التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة شهد نمواً بنسبة 300% خلال السنوات الخمس الماضية وفقاً لغرفة تجارة وصناعة دبي، ويستمر في التوسع، حيث تمثل المشتريات عبر الإنترنت 73% من معاملات التجزئة في عام 2023 وفقاً لشركة Global Media Insights.
ورش العمل المنزلية
ومن بين هؤلاء الذين يعرضون منتجاتهم على هذه المنصة "سيري جويل" التي أرادت بعد انتقالها من المملكة المتحدة إطلاق علامتها التجارية الخاصة بشموع العلاج بالروائح، وأدركت بسرعة أن هناك حاجة في السوق لشموع عالية الجودة مصنوعة يدويًا وبأسعار معقولة.
وقالت مؤسسة ومالكة شركة Coppertop Candles: "بعد أن قمت بتنمية أعمالي في إنجلترا، كنت حريصًا على تقديمها هنا، معتقدة أن هناك طلباً حقيقياً. وفي حدث للتواصل، التقيت بسالي، وتواصلنا على الفور. وبينما كنا نتحدث، شاركت إحباطي من عدم وجود سوق حيث يمكن للشركات مثل شركتي التواصل بشكل مباشر مع العملاء، وفهم تفضيلاتهم، وبناء علاقة حقيقية بعد كوفيد. أقوم بكل شيء في ورشة العمل الخاصة بي في المنزل. أفعل ذلك بالقرب من أطفالي مما يعني أنني أتمتع بالمرونة للعمل ثم الاعتناء بهم. وهذا يعني أيضًا أنها صناعة محلية حقًا. إنها ما يمكن أن تسميه صناعة منزلية ".
الشركات الصغيرة تدعم قضية "حقيقية"
وعلى نحو مماثل، شرع جيمس هاميلتون وابنته قبل ثلاث سنوات في رحلة لإنشاء شيء فريد من نوعه، انطلاقا من فكرة بسيطة - كان هناك نقص في القمصان المصممة بشكل جيد والملفتة للنظر والملونة في السوق.
"كانت جميع المتاجر متشابهة، لذا فكرنا في صنع قمصاننا الخاصة. وهكذا بدأ مشروعنا. ثم بدأنا في البحث في سوق رايب، وبدأنا بخمسة قمصان فقط. كان الأمر أصليًا للغاية وأدركنا أن الناس يحبون دعم "المحليين". ومنذ ذلك الحين، توسعنا فقط. لدينا الآن متجر في تاون سكوير وموقع على الإنترنت. نبيع أنواعًا مختلفة من القمصان. في وقت سابق، قمنا بتوسيع مجموعتنا من القمصان العصرية من خلال تقديم "قميص كوفية البطيخ" المميز لإظهار الدعم لفلسطين. اكتسب شعبية بسرعة، حيث قام الناس من جميع أنحاء البلاد وخارجها بشرائه. نبيع قمصاننا للفنادق أيضًا حيث نبيع تحت علاماتهم التجارية،" قال مؤسس ومالك CPTN ودبي.
وأضاف الوافد الأسترالي: "نعرض أيضًا سلعنا في سوق MINT. وتقوم سالي بالترويج لها وبيعها نيابة عنا. كل ما يهم هو دعم البائعين المحليين. وذلك لأن أغلبهم من البائعين الصغار الذين يبدو أنهم مرتبكون بعض الشيء بشأن كيفية إنشاء المواقع والتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي. تتولى سالي هذه المهمة وتفعلها باحترافية".