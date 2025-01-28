دبي: مطعم هندي يدعم العمال بـ 3 دراهم مقابل الوجبة

انتقل ميشرا، وهو من قدامى المحاربين في صناعة التكنولوجيا، إلى دبي في عام 2001 للعمل في شركة سيمنز ثم انضم إلى نوكيا في عام 2004. وفي نهاية المطاف، قادته حياته المهنية إلى شركة أبل، حيث اكتسب خبرة في المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا والشرق الأوسط. وقال: "فتحت أبل أبوابًا لتجارب لم أتخيلها أبدًا". وعلى الرغم من نجاحه في الشركات، فإن شغف ميشرا بالطعام والخدمة أعاده إلى حلم طفولته: افتتاح مطعم.