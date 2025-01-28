دبي: مطعم هندي يدعم العمال بـ 3 دراهم مقابل الوجبة
بالنسبة للعمال في منطقة المحيصنة 2 بدبي، لا ينبغي أن تكون الوجبات المنزلية من الكماليات. ففي مطعم "بهوجبوريا"، يكلف طبق الطعام 10 دراهم فقط لثلاث وجبات في اليوم - أو 300 درهم لمدة شهر كامل.
كان هذا المطعم، الذي أطلقه المغترب الهندي "لوكيش ميشرا" في عام 2020، يهدف في الأصل إلى خدمة القوى العاملة في مجال البناء في المدينة، والآن يجذب عشاق الطعام الذين يتوقون لتذوق مأكولات بهوجبوري.
"أردت أن أخلق مكانًا يشعرني وكأنني في بيتي، وخاصة لمجتمع العمال من الهند، وخاصة أولئك القادمين من "أوتار براديش" و"بيهار" الذين لا يستطيعون دائماً الوصول إلى وجبات منزلية بأسعار معقولة"، قال ميشرا. "في حين أن هناك الكثير من الخيارات لجاليات جنوب الهند الشاسعة، إلا أن الوجبات الهندية الشمالية بأسعار معقولة يصعب العثور عليها".
انتقل ميشرا، وهو من قدامى المحاربين في صناعة التكنولوجيا، إلى دبي في عام 2001 للعمل في شركة سيمنز ثم انضم إلى نوكيا في عام 2004. وفي نهاية المطاف، قادته حياته المهنية إلى شركة أبل، حيث اكتسب خبرة في المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا والشرق الأوسط. وقال: "فتحت أبل أبوابًا لتجارب لم أتخيلها أبدًا". وعلى الرغم من نجاحه في الشركات، فإن شغف ميشرا بالطعام والخدمة أعاده إلى حلم طفولته: افتتاح مطعم.
قد يبدو تشغيل مطعم يقدم ثلاث وجبات في اليوم مقابل 10 دراهم فقط أمراً غير مستدام، لكن ميشرا نجح في حل المشكلة. وأوضح قائلاً: "الأمر كله يتعلق بالحجم". فمن خلال خدمة عدد كبير من العملاء يومياً، نتمكن من إبقاء التكاليف منخفضة مع ضمان الجودة. "عندما تقدم خدماتك لمئات الأشخاص كل يوم، فإن الهوامش تتوازن".
افتتح مطعم بهوجبوريا أبوابه قبل أسابيع قليلة من تفشي جائحة كوفيد-19، مما أجبر منطقة تناول الطعام على الإغلاق. ورغم ذلك، قدم ميشرا خدمة توصيل الطعام لضمان استمرار العمال في الاستمتاع بالوجبات الطازجة. وأصبحت هذه الوجبات، التي يتم توصيلها في وقت مبكر من الساعة الرابعة صباحًا، بمثابة شريان حياة للعديد من الناس.
قال ميشرا: "لقد علمتنا الجائحة قيمة الموثوقية". وبسعر يزيد قليلاً عن 3 دراهم للوجبة، اكتسبت خدمة "التيفين" شعبية بسبب قدرتها على تحمل التكاليف وسرعتها. وقد ساعدت في دعم المطعم وبناء قاعدة عملاء مخلصة.
وتحتفي القائمة بالتقاليد الطهوية في بيهار وأوتار براديش. وتشمل الأطباق كرات القمح المحمصة المحشوة بدقيق الحمص المتبل والمقدمة مع مزيج من الخضار المهروسة، والساتو، وهو مشروب مصنوع من دقيق الحمص المحمص، والذي يحظى الآن بتقدير كبير لفوائده الصحية. وتقدم أطباق أساسية أخرى مثل الدال بات والبرياني نكهات مألوفة ومريحة.
ورغم أن المطعم صُمم في البداية للعمال، إلا أنه اجتذب عملاء متنوعين، بما في ذلك عشاق الطعام البوجبوري. وقال ميشرا: "يزورنا العديد من ممثلي البوجبوري عندما يكونون في دبي للتصوير. ومن المشجع أن نرى الناس يجتمعون معًا لتناول الطعام الذي يربطهم بجذورهم".
اليوم، يوظف بهوجبوريا 15 موظفاً، يعتبرهم ميشرا بمثابة عائلة. وقال: "إن إدراكنا أننا قادرون على دعم أسرهم، وضمان قدرة أطفالهم على الذهاب إلى المدرسة أمر مُرضٍ للغاية".