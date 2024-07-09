دبي: مشروع "ترام"يعمل بالطاقة الشمسية بتكلفة 10 مليارات درهم
كشفت شركة تخطيط وتطوير حضري مقرها دبي عن خطط لمشروع ترام يمر عبر أحد أكثر الطرق السريعة ازدحاماً في الإمارة: وهو طريق الشيخ محمد بن زايد (E311). وسيتم تخضير الممر الذي يبلغ طوله 64 كيلومتراً بمليون شجرة ويضم "مزارع وحدائق حضرية".
وقال "باهاراش باغريان"، الرئيس التنفيذي لشركة URB التي تقف وراء المشروع لصحيفة "خليج تايمز": "إنّ "دبي جرين سباين" لا زال حالياً في مرحلة المفهوم و"يظل رؤية". ولم يتم تقديم أي عرض رسمي للجهات الرسمية بعد".
وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع 10 مليارات دولار، وسيضم حوالي 25 محطة ترام. وإذا تمت الموافقة عليه، فيمكن إكماله على أربع مراحل على مدى 10 سنوات، وسيغطي المشروع مسافة 64 كيلومتراً من مدينة دبي الصناعية إلى المحيصنة".
وستعمل الترامات بالطاقة الشمسية بنسبة 100 في المائة، مدعومة بنظام طاقة شمسية بقدرة 300 ميجاوات.
ومن المتوقع أن يكون الترام معلماً رئيسياً في مشروع "دبي جرين سباين"، حيث ستدمج الألواح الشمسية مباشرة في المسارات. "لا يوفر هذا مصدراً ثابتاً للطاقة لشبكة الترام فحسب، بل يقلل أيضاً من الحاجة إلى خطوط كهرباء هوائية واسعة النطاق، مما يحافظ على الجمالية المتكاملة للممر".
ويكفي الإنتاج المقدر للمشروع لتزويد حوالي 130 ألف منزل بالطاقة في دبي.
مسارات خضراء
وسيحتوي المشروع على مسارات للمشاة وأخرى لركوب الدراجات تصطف على جانبيها النباتات المحلية، "مما يوفر التبريد الطبيعي والهواء النظيف".
بالإضافة إلى ذلك، سيشمل "دبي جرين سباين" أصولاً متعددة الاستخدامات تمزج بين مرافق المجتمع السكني والمساحات التجارية والترفيهية.
وقال رئيس URB: "إنّ اعتماد نهج أكثر تركيزاً على الإنسان يعني إعطاء الأولوية للأشخاص والمساحات الخضراء على السيارات، وتعزز هذه المبادرة وسائل النقل المستدامة والمناطق المجتمعية على الطرق التقليدية التي تهيمن عليها السيارات، وبالتالي تعزيز نوعية الحياة الحضرية".
وقالت الشركة أنّ المشروع سيقدم مبادرات زراعية حضرية مثل المزارع العمودية ومساحات مخصصة لأفراد المجتمع التي تسمح للسكان بزراعة طعامهم.
واستناداً إلى أمطار 16 أبريل والفيضانات الناجمة عنها، قالت الشركة أنّ المشروع سيتضمن "أنظمة صرف صحي حضرية مستدامة، بما في ذلك الأسطح المسامية التي تمتص مياه الأمطار".
و"يقلل هذا التصميم من خطر الفيضانات، حتى أثناء هطول الأمطار الغزيرة، وذلك من خلال إدارة مياه الأمطار بكفاءة. حيث سيضمن دمج حلول الصرف الصحي الصديقة للبيئة بقاء البنية التحتية فعالة وآمنة."
وستضم الحدائق المرتفعة ملاعب ومناطق للياقة البدنية في الهواء الطلق ومرافق رياضية وحدائق مجتمعية.
وقد كشفت شركة URB سابقاً عن خطط لمشاريع طموحة أخرى مثل "دبي مانجروف" التي تهدف إلى زراعة أكثر من 100 مليون شجرة مانجروف، و"دبي ريفز"، وهومجتمع عائم مستدام للأبحاث البحرية والتجديد والسياحة البيئية، و"ذا لوب"، وهو طريق سريع للدراجات بطول 93 كيلومتراً يتم التحكم في مناخه حول دبي. ولا يزال معظمها في مرحلة البحث والتطوير.