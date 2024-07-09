دبي: مشروع "ترام"يعمل بالطاقة الشمسية بتكلفة 10 مليارات درهم

واستناداً إلى أمطار 16 أبريل والفيضانات الناجمة عنها، قالت الشركة أنّ المشروع سيتضمن "أنظمة صرف صحي حضرية مستدامة، بما في ذلك الأسطح المسامية التي تمتص مياه الأمطار".

و"يقلل هذا التصميم من خطر الفيضانات، حتى أثناء هطول الأمطار الغزيرة، وذلك من خلال إدارة مياه الأمطار بكفاءة. حيث سيضمن دمج حلول الصرف الصحي الصديقة للبيئة بقاء البنية التحتية فعالة وآمنة."

وستضم الحدائق المرتفعة ملاعب ومناطق للياقة البدنية في الهواء الطلق ومرافق رياضية وحدائق مجتمعية.