دبي: مشاركة شقة مستأجرة دون مخالفة القانون

سؤال: أنا أم عزباء أعمل في دبي، ولا أستطيع تحمل تكاليف استئجار شقة بمفردي. صادفتُ إعلاناتٍ لمشاركة السكن، وأفكر في هذا الخيار. مع ذلك، أريد التأكد من عدم مخالفتي لأي قانون. هل مشاركة السكن مسموح بها قانونيًا في دبي؟ إذا كان الأمر كذلك، فما هي الطريقة القانونية الصحيحة لذلك؟

الإجابة: في دبي، لا يجوز للمستأجر تأجير العقار من الباطن دون موافقة كتابية من المؤجر. وذلك بموجب المادة 24 من قانون إيجارات دبي، التي تنص على أنه "ما لم يتفق طرفا عقد الإيجار على خلاف ذلك، لا يجوز للمستأجر تأجير العقار من الباطن أو التنازل عنه للغير إلا بموافقة كتابية من المؤجر".

علاوة على ذلك، يجوز للمؤجر إخلاء المستأجر إذا قام بتأجير العقار من الباطن لطرف ثالث دون موافقة كتابية من المؤجر، وإذا استخدمه الغير لأغراض مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة. وذلك وفقًا للمادة 25 (1) (ب) و(ج) من قانون إيجارات دبي المعدل، والتي تنص على أنه "لا يجوز للمؤجر طلب إخلاء المستأجر من العقار قبل انتهاء عقد الإيجار إلا في الحالات التالية:

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ب. إذا قام المستأجر بتأجير العقار أو أي جزء منه من الباطن دون الحصول على موافقة كتابية من المؤجر، ففي هذه الحالة يسري الإخلاء على المستأجر والمستأجر من الباطن، مع احتفاظ المستأجر بحقه في مطالبة المستأجر بالتعويض؛

ج. إذا استعمل المستأجر العقار أو سمح للغير باستعماله لأي غرض غير مشروع أو مخالف للنظام العام أو الآداب.

كثفت بلدية دبي، مؤخراً، بالتنسيق مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، جهودها للحد من استخدام الغرف المقسمة، والتي تستخدم عادة لإنشاء مساحات معيشية مشتركة.

تم تصنيف هذه الممارسة على أنها تُشكل خطرًا على السلامة، وتُعتبر غير آمنة، ويتم إزالتها حاليًا. تُجرى حملات تفتيش في العديد من المباني السكنية متعددة الطوابق، وخاصةً في المناطق المكتظة بالسكان. يُرجى الالتزام دائمًا بلوائح دبي المتعلقة بمشاركة السكن.

وبناءً على الأحكام القانونية المذكورة أعلاه، يجب عليك التأكد من عدم وجودها في وحدة مقسمة ويجب عليك الحصول على تأكيد كتابي من المالك أو شركة إدارة المبنى يسمح لك بمشاركة الشقة المستأجرة مع أفراد آخرين.

ومع ذلك، فإن الخيارات المذكورة أعلاه للسماح لك بالإقامة في شقة مستأجرة على أساس المشاركة هي وفقًا لتقدير المالك أو شركة إدارة المبنى وحده.