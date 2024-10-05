دبي: مزاد علني للذهب والمجوهرات في 21 أكتوبر

أعلنت جمارك دبي، السبت، أنها ستقيم مزاداً علنياً للأشياء الثمينة التي لم يتم التخليص عليها من قبل المسافرين.

وسيقام المزاد يوم الاثنين الموافق 21 أكتوبر في مقر جمارك دبي بميناء راشد، مركز التدريب الجمركي، الطابق الثالث.

وتشمل أنواع البضائع التي ستعرض في المزاد الذهب والفضة والمجوهرات الذهبية والمجوهرات الماسية والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والساعات.

وأوضحت الهيئة أنه يمكن فحص البضائع في مطارات دبي، المبنى 3 (القادمون)، ومتحف جمارك دبي (بالقرب من مخرج 4)، وذلك اعتباراً من يوم الاثنين 7 أكتوبر ولمدة 10 أيام، من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 ظهراً من الاثنين إلى الخميس، ومن الساعة 9 صباحاً وحتى 12 ظهراً يوم الجمعة.

وقالت جمارك دبي إنه يجب دفع دفعة أولى غير قابلة للاسترداد تعادل 10% من قيمة البضاعة المراد عرضها في المزاد نقداً.

وقالت الهيئة إن الفائز بالمزاد يجب أن يستلم السلع المشتراة خلال سبعة أيام من تاريخ المزاد، وسيتم مصادرة أي سلع لم يستلمها خلال الفترة المحددة وبيعها في المزاد التالي.

وأضافت الهيئة أن الفائز بالمناقصة سيتعين عليه دفع ضريبة القيمة المضافة وضريبة الاستهلاك.

وأشارت جمارك دبي إلى ضرورة أن يتأكد المتقدمون للمزايدة من حالة وجودة البنود.