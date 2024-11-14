دبي: مركز سكري جديد بسعة مضاعفة في 2026

أعلنت هيئة الصحة بدبي، أمس الأربعاء، عن إنشاء مركز جديد لمرضى السكري في دبي، بقدرة استيعابية تفوق ضعفَيْ عدد المرضى الذين تستقبلهم المنشأة الحالية، وذلك خلال العقد المقبل.
ومن المقرر افتتاح المركز في عام 2026، ليمتد على مساحة تزيد عن 53 ألف قدم مربعة، أي ضعف مساحة المنشأة الحالية. وسيُقدم المركز مجموعة واسعة من الخدمات والبرامج العلاجية المتقدمة، بهدف توفير رعاية صحية شاملة للمرضى.
ولم يتم الإعلان عن الموقع الدقيق للمركز الجديد حتى الآن، لكن هيئة الصحة بدبي أكدت أن "الوصول إليه سيكون سهلاً من مختلف مناطق دبي".
وأكدت أن مركز السكري الجديد "سيستخدم الذكاء الاصطناعي إلى جانب الأساليب التقليدية لتقديم الرعاية الصحية. وسيتم تجهيز المنشأة بأحدث التقنيات الطبية المتقدمة، وستتميز غرف الفحص بتقنيات مصممة لتوفير تجربة سلسة وفعّالة للمرضى".
ويُعد هذا المركز الجديد استكمالاً للخدمات المستمرة التي يقدمها مركز السكري الحالي، الذي احتفل بمرور 15 عاماً على تقديم خدمات الرعاية الصحية. وقد خدم المركز أكثر من 15 ألف مريض منذ إنشائه في عام 2009.
أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لهيئة الصحة بدبي، التزام الهيئة الراسخ بتحويل دبي إلى نموذج عالمي رائد في تطوير منظومة الرعاية الصحية، مؤكداً أنها لن تدخر جهداً في سبيل تحقيق هذه الغاية.
وأضافت الدكتورة رجاء عيسى القرق، عضو مجلس إدارة هيئة الصحة بدبي ورئيسة اللجنة التوجيهية لمركز السكري الجديد: "نهدف إلى التطوير المستمر للخدمات التي توفر أعلى مستويات الرعاية المتخصصة لمرضى السكري".