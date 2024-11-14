دبي: مركز سكري جديد بسعة مضاعفة في 2026

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لهيئة الصحة بدبي، التزام الهيئة الراسخ بتحويل دبي إلى نموذج عالمي رائد في تطوير منظومة الرعاية الصحية، مؤكداً أنها لن تدخر جهداً في سبيل تحقيق هذه الغاية.