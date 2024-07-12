دبي: مركز حكومي جديد للخدمات المتكاملة في يوم واحد
افتُتِح اليوم رسمياً مركزاً جديداً للخدمات الحكومية المتميزة في مركز "آرت أوف ليفينج" للتسوق في منطقة البرشاء 2. ويهدف المركز إلى توفير تجربة سلسة وفعالة للعملاء من كبار الشخصيات الذين يبحثون عن عملية هادئة وسلسة لتلبية احتياجاتهم المتعلقة بالإجراءات الحكومية.
وتُفتح أبواب المركز للزوار من الاثنين إلى السبت من الساعة 8 صباحاً حتى 4 مساءً، ومن الساعة 5 مساءً حتى 9 مساءً.
وتشكل كفاءة المركز نقطة جذب أساسية، فهو يعمل على استكمال إجراءات جميع المستندات والموافقات اللازمة في غضون 15 إلى 30 دقيقة، ما لم تكن هناك اتفاقية حكومية محددة تتطلب وقتاً إضافياً.
وقال مدير المركز بدر البلوشي: "لدينا هدف محدد من استلام المعاملة حتى الانتهاء منها، ألا يتجاوز وقت المعاملة نصف ساعة".
ويهدف المركز إلى توفير تجربة سلسة وفعالة لكبار الشخصيات الذين يبحثون عن عملية هادئة وسلسة لتلبية احتياجاتهم المتعلقة بالإجراءات الحكومية. كما أوضح سبب اختيار هذا الموقع: "ليس لدينا الكثير من العملاء الذين يأتون إلى المركز، وهذا المكان مثالي لجمهورنا المستهدف من كبار الشخصيات الذين يفضلون إدارة شؤونهم في بيئة هادئة".
ويقدم المركز مجموعة شاملة من الخدمات الحكومية، بما في ذلك خدمات دائرة الاقتصاد والسياحة، ودائرة الأراضي والأملاك في دبي. ويخطط المركز للتوسع في المستقبل ليشمل الفحوصات الطبية وفحص السيارات وفحص الغاز وحتى الخدمات المتعلقة بالمطارات. وقال البلوشي: "ستكون كل الأمور الصغيرة والكبيرة المتعلقة بالحكومة موجودة هنا. وستكون جميع مستندات الشخص أو المستثمر جاهزة، وسيتم تنفيذ كل هذه الإجراءات في يوم واحد".
ويضم المركز 14 نقطة خدمة مخصصة حيث يمكن للعملاء والزبائن الانتظار براحة حتى تتم معالجة معاملاتهم. وتهدف الأجواء العامة ووسائل الراحة إلى توفير تجربة متطورة مقارنة بمراكز الخدمات الحكومية التقليدية.
ويعمل المركز أيضاً على تبسيط عملية تحصيل الضرائب، حيث يقوم الوكلاء بالتحقق من المستندات المطلوبة وتقديم المعلومات اللازمة إلى المحاسب بسرعة، وهو يقوم بعد ذلك بإرشاد العميل عبر غرف الاجتماعات الخاصة لإنهاء الإجراءات.