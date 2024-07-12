دبي: مركز حكومي جديد للخدمات المتكاملة في يوم واحد

وتُفتح أبواب المركز للزوار من الاثنين إلى السبت من الساعة 8 صباحاً حتى 4 مساءً، ومن الساعة 5 مساءً حتى 9 مساءً.

وتشكل كفاءة المركز نقطة جذب أساسية، فهو يعمل على استكمال إجراءات جميع المستندات والموافقات اللازمة في غضون 15 إلى 30 دقيقة، ما لم تكن هناك اتفاقية حكومية محددة تتطلب وقتاً إضافياً.

وقال مدير المركز بدر البلوشي: "لدينا هدف محدد من استلام المعاملة حتى الانتهاء منها، ألا يتجاوز وقت المعاملة نصف ساعة".