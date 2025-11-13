دبي مركز الاستثمار الأمريكي توفر 184 ألف وظيفة في الولايات المتحدة

تُظهر تقديرات حكومة الإمارات أن الاستثمارات والشركات القائمة في الدولة تدعم حالياً حوالي 184,000 وظيفة في الولايات المتحدة — وهو رقم يسلط الضوء على تحول دبي إلى محور حيوي للشركات الأمريكية التي تتوسع في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.

تم تسليط الضوء على هذا الرقم خلال "منتدى دبي للأعمال – الولايات المتحدة الأمريكية" الذي عُقد في نيويورك يوم الأربعاء، والذي استقطب حوالي 700 مشارك. وبشكل منفصل، كشف تقرير جديد صادر عن غرف دبي عن العمق المتزايد للعلاقات التجارية والاستثمارية بين دبي والولايات المتحدة.

من دعم الوظائف الأمريكية إلى دفع الابتكار العابر للحدود، تستمر الشراكة بين دبي والولايات المتحدة في التعزيز على جبهات متعددة.

دور دبي كبوابة عالمية لأمريكا

قال أنتوني أوسوليفان، الشريك الإداري لشركة "إي واي" (EY) في الإمارات: "قُدّر من قبل حكومة الإمارات أن حوالي 184,000 وظيفة أمريكية مدعومة باستثمارات وشركات تتخذ من الإمارات مقراً لها. وبالنظر إلى المستقبل، أصبحت دبي إلى حد كبير هي المحور الأمريكي للاستثمار في الشرق الأوسط."

وأضاف: "الشركات الأمريكية الكبرى التي تتخذ من دبي مقراً لها لا تدير علاقاتها في الإمارات أو الخليج فحسب، بل تتطلع بشكل متزايد أيضاً إلى إفريقيا وآسيا الوسطى والهند. هذا لأن دبي توفر ميزة كونها مركزاً تجارياً عالمياً. لديها لوجستيات مذهلة، واتصال عبر الموانئ والمطارات وشركات الطيران. كما لديها حكومة صديقة للأعمال وهيكل حوكمة سهل جداً."

تزايد التجارة والاستثمار

في غضون ذلك، كشف تقرير غرف دبي الجديد عن أن تجارة دبي مع الولايات المتحدة توسعت بشكل مطرد على مدى السنوات الست الماضية.

ارتفعت صادرات دبي إلى الولايات المتحدة من 5.2 مليار دولار في عام 2018 إلى 9.3 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 76%. وفي الوقت نفسه، نمت الواردات من 16.6 مليار دولار إلى 22.3 مليار دولار – بزيادة قدرها 34% خلال نفس الفترة.

برزت الولايات المتحدة أيضاً كأكبر مصدر لـ الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) في دبي على مدى العقد الماضي. بين عامي 2015 و 2024، أطلق المستثمرون الأمريكيون 1,474 مشروعاً في دبي، بضخ 21.7 مليار دولار من رأس المال.

ذهبت أكبر التدفقات إلى الفنادق والسياحة (7.7 مليار دولار)، وخدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات (5.5 مليار دولار)، وخدمات الأعمال (1.55 مليار دولار)، والأنشطة الترفيهية (1.3 مليار دولار)، والاتصالات (1 مليار دولار) – مما يعكس انتشاراً متنوعاً للمصالح الأمريكية عبر اقتصاد دبي.

وفي المجموع، استقطبت دبي 21.68 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر من الولايات المتحدة في الفترة من 2015 إلى 2024. كما احتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى عالمياً في إجمالي تدفقات رأس مال الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي في النصف الأول من عام 2025، وشكلت 35% من إجمالي التدفقات.

التكنولوجيا والتحول الرقمي وقود النمو

تواصل الولايات المتحدة لعب دور رائد في التحول الرقمي لدبي. فبين عامي 2018 و 2024، كانت المصدر الأول للاستثمار الأجنبي المباشر في خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، حيث ساهمت بـ 4.7 مليار دولار – مما يعزز دورها كمحفز للنمو القائم على الابتكار في الإمارة.

قال فايز تميم، الرئيس التنفيذي للإيرادات في "إناديف" (Inadev)، ومقره الولايات المتحدة، إن الاتصال العالمي المتنامي لدبي وبيئتها الصديقة للأعمال يجعلها خياراً طبيعياً لشركات التكنولوجيا. وأضاف: "مجال تركيزنا الرئيسي هو توفير حلول تكنولوجية في مجال البيانات، وهندسة الذكاء الاصطناعي والخبرة... أعتقد أنه لم يعد بإمكانك تجاهل دبي كوجهة لمجموعة متنوعة من الأسباب. الاتصال الذي توفره الإمارات لا مثيل له، وهي جاذبة كبيرة للمواهب. الحكومة تجعل ممارسة الأعمال سهلة للغاية - خاصة لشركات التكنولوجيا. ثقافة الابتكار بأكملها، وعقلية التعلم من الأخطاء - هذا ما يجعل دبي جذابة بالنسبة لنا."

الثقة والتنظيم تجذب رواد "البلوك تشين" الأمريكيين

كما لفت وضوح الإطار التنظيمي لدبي في مجال الأصول الرقمية انتباه الولايات المتحدة.

قال نيكولاس كاري، الشريك المؤسس ونائب رئيس مجلس الإدارة في "بلوك تشين دوت كوم" (Blockchain.com): "لقد قادت الإمارات في مجال الأصول الرقمية والبلوك تشين. لقد كانوا نوعاً ما السباقين – وقد تساءل الكثيرون: 'لماذا يكون أي شخص هو الأول في هذا المجال؟' الآن، الجميع يسأل كيف ينسخ ما فعلته قيادة دبي حول بناء جهة تنظيمية متخصصة. بفعل ذلك، فإنهم يوفرون الوضوح. الوضوح يبني الثقة، والثقة تجذب رواد الأعمال والاستثمار."

وأضاف: "تستمر دبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في كونها جذابة للغاية للتوسع في السوق على المدى الطويل. لديك الكثير من الشباب، والكثير من رواد الأعمال القادمين، ويتم تشكيل رأس المال. ولذلك، لدينا اهتمام كبير بالتوسع في الشرق الأوسط ودبي."