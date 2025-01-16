دبي مدينة عالمية تجمع بين التراث والحداثة

وعلى النقيض من الدول الغربية، تحتفظ كل جماعة بثقافتها الخاصة. وكثيراً ما يتجمع المغتربون في أحياء على أساس جنسياتهم، أو وضعهم الاجتماعي والاقتصادي، أو تفضيلاتهم الثقافية المشتركة. ورغم أن هذه الأحياء لا تنفصل رسمياً، إلا أنها تعكس ميل الجماعات الثقافية إلى الانجذاب نحو البيئات الاجتماعية المألوفة. وغالباً ما يقتصر التفاعل الثقافي بين المغتربين والإماراتيين، وكذلك بين مجموعات المغتربين المختلفة، على البيئات المهنية أو الرسمية.