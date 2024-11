دبي: مدرسة لتعليم القيادة للأطفال لتعزيز السلامة على الطرق

أصبح بإمكان الأطفال في دبي الآن تعلم السلامة على الطرق وكيفية قيادة دراجاتهم بشكل مسؤول في "مدرسة القيادة" الخاصة بهم. وهذا جزء من برنامج ركوب الدراجات على الطرق للأطفال، والذي يحمل عنوان "Go With The Fluoow"، والذي تم إطلاقه في 3 نوفمبر.