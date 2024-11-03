دبي: مدرسة لتعليم القيادة للأطفال لتعزيز السلامة على الطرق

كما ألفت باربرا كتابًا قصصيًا للأطفال يروي قصة فتاة صغيرة تدعى روزي ومغامرتها على دراجة هوائية. وتشكل هذه القصة الجذابة جزءًا من رؤيتها الأوسع لدمج رواية القصص في تعليم السلامة على الطرق. وتضمنت رحلة باربرا لإنشاء البرنامج التعاون مع مختلف أصحاب المصلحة، وهو ما استغرق ثلاثة أشهر لإنهائه. وأشارت إلى أنها "عندما تواصلت معهم، وجدت دعمًا لا يصدق. وكان الحصول على هذا الدعم أمرًا حيويًا".