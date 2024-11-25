دبي: مدرسة تحقق الاستدامة بتحويل بقايا الطعام إلى سماد عضوي

وتابعت: "هذا العام، نتقدم بطلب للحصول على جائزة العلم الأخضر. لدينا حديقة منذ ثلاث سنوات، ونسعى إلى تقليل استهلاكنا قدر الإمكان. لقد قللنا من استخدام الورق، وحظرنا استخدام الزجاجات البلاستيكية في المدرسة. لذا، فإن التسميد هو خطوتنا التالية. ينتج المقصف كميات هائلة من النفايات، وهذه طريقتنا للاستفادة منها بدلاً من إرسالها إلى مكب النفايات، فنحن نستخدمها لتغذية حديقتنا ومُحيط المدرسة. إننا نعمل على تقليل بصمتنا الكربونية قدر الإمكان".