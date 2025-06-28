دبي: محاكمة 5 متهمين بقتل رجل أعمال هندي وسرقته

بدأت محكمة الجنايات في دبي، النظر في قضية خمسة أشخاص متهمين بقتل رجل أعمال هندي (55 عاماً)، خلال عملية سرقة وقعت مؤخراً في فيلا المجني عليه بمنطقة الوحيدة.

وفقًا لملفات القضية، زُعم أن المتهمين - وجميعهم باكستانيون - اقتحموا منزل الضحية، وقيدوه، واعتدوا عليه بأداة حادة قبل خنقه حتى الموت. وقال الادعاء للمحكمة إن الدافع هو السرقة، مضيفًا أن خزنة تحتوي على نقود وجوازات سفر ومجوهرات سُرقت من غرفة النوم.

كشفت القضية عندما عاد ابن الضحية إلى المنزل حوالي الساعة التاسعة والنصف مساءً، فوجد والده فاقدًا للوعي. وأبلغ المحققين أنه حاول الاتصال بوالده هاتفيًا عدة مرات في وقت سابق من المساء. وعند دخوله الغرفة، اكتشف الجثة ولاحظ اختفاء الخزنة.

أُرسلت فرق الشرطة على الفور، بما في ذلك خبراء الأدلة الجنائية وضباط من إدارة التحقيقات الجنائية. وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة الأمنية في الفيلا دخول ثلاثة من المتهمين إلى المبنى حوالي الساعة الرابعة عصرًا يوم الجريمة. وبعد عشرين دقيقة، شوهدوا وهم يغادرون ومعهم خزنة متوسطة الحجم.

وأكد تقرير الطب الشرعي المقدم للمحكمة أن الضحية أصيب بجروح متعددة، وفي النهاية تم خنقه بعد مقاومة المهاجمين.

أسفرت التحقيقات عن اعتقال ثلاثة مشتبه بهم داخل الدولة، بينما أُلقي القبض على اثنين آخرين في مطار بلدهما بالتنسيق مع السلطات الدولية، وسُلِّما لاحقًا إلى الإمارات العربية المتحدة.

ادعى أحد المتهمين خلال الاستجواب أنه تصرف كسائق فقط، ولم يكن على علم بالخطة كاملةً. وأبلغ النيابة العامة أنه بعد السرقة، توجهت المجموعة إلى مزرعة في إمارة أخرى، حيث كسروا الخزنة وقسموا محتوياتها.

واعترف المتهمون الخمسة أثناء التحقيق وتم إحالتهم للمحاكمة بتهمة القتل العمد والسرقة.