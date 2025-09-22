دبي: مبادرة لتمكين المواطنين من بناء "بيوت الأحلام" دون تأخير

للكثير من العائلات الإماراتية، يعتبر أحد أكبر التحديات في بناء منزل هو الإحباط الناتج عن التأخير. الآن، قدمت دبي حلاً لهذه المشكلة: مبادرة "مدير مشروع منزلي"، وهو برنامج سيقوم بتدريب 500 مواطن إماراتي - بمن فيهم مهندسون متقاعدون - لإرشاد المواطنين خلال كل مرحلة من مراحل بناء المنزل، من التصميم إلى التنفيذ.

أعلن المهندس مروان بن غليطة، المدير العام لبلدية دبي، عن البرنامج في "كرييتور إتش كيو" في أبراج الإمارات، وقال إن هذه الخطوة مصممة للتخفيف من شكوى متكررة. وأشار: "كثيراً ما نسمع مواطنين يقولون إن بناء منزلنا يتأخر".

جاء الإعلان بالتزامن مع إطلاق حملة ريادة الأعمال الوطنية "الإمارات: عاصمة ريادة الأعمال العالمية"، التي كشف عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يوم الأحد. وتعتبر مبادرة بناء المنازل هذه إحدى المسارات المتخصصة المتعددة تحت مظلة الحملة.

البرنامج مفتوح للمواطنين الإماراتيين ذوي الخبرة في الإنشاءات السكنية - سواء كانوا استشاريين أو مهندسين متقاعدين، أو ممن عملوا في هذا القطاع. على مدى السنوات الخمس المقبلة، سيتم تدريب 500 مشارك في "أكاديمية الاقتصاد الجديد" في أبراج الإمارات. ستخضع كل دفعة لبرنامج تدريبي مدته خمسة أيام، بإجمالي 20 ساعة.

أوضحت المهندسة مريم المهيري، المدير التنفيذي لوكالة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي، أن المبادرة تهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجال البناء. وقالت: "سيتم تدريب المشاركين على إدارة المشروع في جميع مراحله، من التصميم إلى الإنجاز، وسيتم تزويدهم بالاستشارات اللازمة لضمان سير عمل سلس وعالي الجودة."

وأضافت: "الهدف الأهم هو خلق مصدر دخل مستدام للمشاركين من خلال الحصول على رخصة معتمدة تمكنهم من إدارة المشاريع."

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

من يمكنه التقديم؟

يجب ألا يكون لدى المتقدمين رخصة تجارية حالية في مجال البناء أو المقاولات. وقال مروان: "أهم شيء هو أن تكون لديهم الخبرة. نحن نختار الأكثر جاهزية، والأكثر خبرة."

عندما سألت الخليج تايمز عن وجود متطلبات عمرية محددة، صرح مروان بأن أي شخص لديه الخبرة والرغبة في المساهمة في وطنه ومجتمعه يمكنه التقديم.

ستقوم لجنة تحكيم باختيار المشاركين على مدى البرنامج الذي يستمر خمس سنوات. يتطلب التسجيل تقديم طلب عبر نظام "تأهيل المهندسين في دبي" (DEQ) التابع لبلدية دبي، وهو القناة الرسمية لترخيص المهندسين والمقاولين والموردين.

بعد ذلك، سيخضع المرشحون المقبولون للتدريب والاختبار في أكاديمية الاقتصاد الجديد، قبل الانتقال للحصول على رخصة تجارية عبر بلدية دبي وإكمال الإجراءات في نظام DEQ.

ستبدأ الدفعة الأولى التدريب في الفترة من 21 إلى 27 أكتوبر، والدورة مجانية لجميع المواطنين الإماراتيين. سيتعلم المشاركون ما يلي:

إدارة المشاريع.

إدارة العقود، والتصميم، والتكاليف.

الإشراف الميداني والتطبيق العملي.

إدارة الفرق وحل النزاعات.

التقييم النهائي.

دعم المواطنين

أوضح مروان أن المبادرة تعتمد على الخبرات الوطنية الموجودة. وقال: "لدينا مواطنون لديهم خلفيات هندسية قوية، سواء كانوا يعملون في الحكومة أو متقاعدين. لماذا لا نستفيد من معرفتهم لمساعدة المواطنين الآخرين؟ هذا البرنامج يمنحهم حياة ثانية، مما يسمح لهم بتحويل الخبرة إلى مصدر دخل جديد."

سيتمكن خريجو البرنامج من التسجيل في منصة إلكترونية مخصصة حيث يمكن للعائلات التواصل مباشرة مع مديري المشاريع المعتمدين. سيقوم هؤلاء الخبراء بدعم المواطنين في تتبع الجداول الزمنية للإنشاءات، واختيار المواد عالية الجودة، وحل النزاعات - كل ذلك لمنع التأخير الذي تواجهه العديد من العائلات الإماراتية حاليًا.

وقال بن غليطة: "عندما نمكّن 500 مدير مشروع، فإننا نمكّن العائلات من تحقيق منازل أحلامهم. هذا يتعلق ببناء القدرات اليوم وخلق حلول مبتكرة للمستقبل."

تعتبر هذه المبادرة واحدة من عدة برامج تم إطلاقها تحت مظلة الحملة الوطنية لريادة الأعمال، بما في ذلك:

برنامج ريادة الأعمال : تدريب 10,000 مواطن إماراتي على بدء وتوسيع أعمالهم.

برنامج وكيل الضرائب الإماراتي : ترخيص 500 مواطن إماراتي كوكلاء ضرائب معتمدين على مدى ثلاث سنوات، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب.

برنامج صانع المحتوى المتخصص: تدريب 50 مواطنًا إماراتيًا على إنتاج محتوى اقتصادي وريادي.

وفقًا لمقطع فيديو نشره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يشارك أكثر من 50 جهة من القطاعين العام والخاص في الحملة، والتي يُتوقع أن تخلق 30,000 فرصة عمل على مدى السنوات الخمس المقبلة.