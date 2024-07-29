دبي: مبادرة لتخصيص تجربة السفر وفقاً للثقافات المختلفة

بهدف توفير تجربة أكثر تخصيصاً وحساسية ثقافياً للمسافرين من جنسيات متنوعة، أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب (GDRFA) مبادرة مبتكرة تسمى "من أجل العالم".

ويتضمن البرنامج استضافة شخصيات مؤثرة من مختلف البلدان للتفاعل مع موظفي الهجرة في المطار والموانئ البرية والبحرية، وتثقيفهم حول عادات وتقاليد وتفضيلات جنسياتهم.

وقال الفريق محمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، في مؤتمر صحفي يوم الاثنين: "نحن لا نخرج عن النص، بل نخرج عن المألوف،في مبادرة "من أجل العالم"، سنستضيف ضيفًا من دولة مختلفة للتفاعل مع موظفي الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، سواء في المطارات أو البر أو الموانئ البحرية لشرح لهم ثقافتهم ومساعدة التجربة بأكملها من وجهة نظرهم".

وأوضح :"ستقوم الشخصيات المختارة بعناية من كل بلد بملاحظة وملاحظة ما هو مناسب وما هو غير مناسب لثقافتهم. وتركز المبادرة على تدريب الموظفين لتقديم خدمة متميزة لكل مسافر، بما يتناسب مع خلفيته وتفضيلاته الخاصة.