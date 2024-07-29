دبي: مبادرة لتخصيص تجربة السفر وفقاً للثقافات المختلفة
بهدف توفير تجربة أكثر تخصيصاً وحساسية ثقافياً للمسافرين من جنسيات متنوعة، أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب (GDRFA) مبادرة مبتكرة تسمى "من أجل العالم".
ويتضمن البرنامج استضافة شخصيات مؤثرة من مختلف البلدان للتفاعل مع موظفي الهجرة في المطار والموانئ البرية والبحرية، وتثقيفهم حول عادات وتقاليد وتفضيلات جنسياتهم.
وقال الفريق محمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، في مؤتمر صحفي يوم الاثنين: "نحن لا نخرج عن النص، بل نخرج عن المألوف،في مبادرة "من أجل العالم"، سنستضيف ضيفًا من دولة مختلفة للتفاعل مع موظفي الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، سواء في المطارات أو البر أو الموانئ البحرية لشرح لهم ثقافتهم ومساعدة التجربة بأكملها من وجهة نظرهم".
وأوضح :"ستقوم الشخصيات المختارة بعناية من كل بلد بملاحظة وملاحظة ما هو مناسب وما هو غير مناسب لثقافتهم. وتركز المبادرة على تدريب الموظفين لتقديم خدمة متميزة لكل مسافر، بما يتناسب مع خلفيته وتفضيلاته الخاصة.
وقال الفريق المري: "كنا نركز على تدريب الموظف على تقديم خدمة ممتازة للمسافر، ولكن يجب أن تكون الخدمة أيضًا مناسبة لكل مسافر، ويجب أن تكون عادات وتقاليد الأشخاص مألوفة لدى الموظفين".
وبدأت المبادرة بالجنسية اليابانية، حيث استضافت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب شخصية تدعى "ياني تاكاشي" كانت ترتدي الكيمونو التقليدي - وهو ثوب يرمز إلى الثقافة اليابانية. وأشار الفريق المري: "لقد كانت تجربة شيقة ومفيدة، ولم تقتصر على محاضرة، بل تجربة عملية على أرض الواقع في مطار دبي".
"لأننا قد لا نعرف الكثير عن الجالية اليابانية، يجب أن نتعلمها لتشجيعهم على القدوم وزيارة الإمارات. وهذا احترام وتقدير للشخص الذي أمامك".
وبعد التجربة اليابانية الناجحة، ستستضيف الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب ضيفًا من كوريا، والذي سيرتدي أيضًا الزي الكوري التقليدي.
"لقد حفزنا تاكاشي أكثر. لقد جاء إلينا ذات يوم، ولاحظ بعض الأشياء التي قد تبدو عادية أو حتى ترحيبية بالنسبة لنا لكنه لا يفضلها". وأوضح اللواء أيضاً أنه سيكون هناك خمسة أيام بين كل جنسية للتركيز على مخرجات كل شخص من الدولة التي تمت استضافتها.
وتهدف ضباط أيضًا إلى تعليم الموظفين كلمات من كل بلد، وكلمات ترحيبية، والكلمات الأكثر استخداماً، "حتى يشعروا كما لو كانوا في بلدهم".