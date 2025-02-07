دبي: مبادرة جديدة لتعزيز رفاهية الأطفال ودعم الأسرة
أقرت دبي مبادرة رائدة لتعزيز رفاهية الأطفال من خلال إطار حماية أطفال شامل متعدد المراحل. يوم الخميس، وافق المجلس التنفيذي، الذي يرأسه سموالشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على بروتوكول حماية الطفل في دبي.
ويُعزز بروتوكول حماية الطفل في دبي الذي تم اعتماده مؤخراً على اتباع نهج شامل، مع تركيز خاص على دعم الأسرة. سيشمل هذا النظام خدمات رعاية الطفل الاستباقية، وبرامج تدريبية للعاملين الاجتماعيين، وإصلاحات تشريعية لتعزيز الحوكمة في هذا المجال.
ويتناول البروتوكول جميع مراحل تطور الطفل، بدءاً من الرعاية ما قبل الولادة وتسجيل المواليد، وصولاً إلى الدعم في مرحلة التعليم، وتطوير الشباب، والإرشاد قبل الزواج. ويهدف إلى إنشاء إطار شامل ومنظم لحماية الأطفال، مع ضمان التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية، بما في ذلك شرطة دبي، وهيئة تنمية المجتمع، والنيابة العامة في دبي، والمحاكم في دبي، والفرق المتخصصة المختلفة.
وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ، أن هذه المبادرات الجديدة تعكس الالتزام الراسخ ببناء مجتمع شامل ومرن وجاهز للمستقبل، في حين وافق على سلسلة من التدابير التي تهدف إلى تعزيز معايير التنمية الاجتماعية وتحسين نوعية الحياة وتعزيز جهود التحول الرقمي في جميع أنحاء دبي.
وفي يناير، أقرت دولة الإمارات العربية المتحدة قانوناً جديداً للأسرة يهدف إلى تحديث الأطر القانونية وتعزيز حماية الأطفال والأسر. وينص التشريع على إدخال تعديلات كبيرة على ترتيبات حضانة الأطفال والحقوق المالية والوصاية التعليمية.
وتعكس هذه التغييرات تركيزاً أقوى على رفاهة الأطفال مع احترام استقلاليتهم المتزايدة مع نضوجهم. وبموجب الأحكام الجديدة، يُسمح للأطفال في سن الخامسة عشرة باختيار الوالد الذي يرغبون في العيش معه، طالما اعتبرت المحكمة أن اختيارهم يصب في مصلحتهم.
وبالنسبة للحالات التي تشمل أطفالاً يعانون من حالات صحية أو نفسية خطيرة، تظل الحضانة للأم ما لم تجد المحكمة أن ترتيباً بديلاً يخدم مصلحة الطفل بشكل أفضل.