دبي: مبادرة جديدة لتعزيز رفاهية الأطفال ودعم الأسرة

ويتناول البروتوكول جميع مراحل تطور الطفل، بدءاً من الرعاية ما قبل الولادة وتسجيل المواليد، وصولاً إلى الدعم في مرحلة التعليم، وتطوير الشباب، والإرشاد قبل الزواج. ويهدف إلى إنشاء إطار شامل ومنظم لحماية الأطفال، مع ضمان التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية، بما في ذلك شرطة دبي، وهيئة تنمية المجتمع، والنيابة العامة في دبي، والمحاكم في دبي، والفرق المتخصصة المختلفة.