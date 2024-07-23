دبي: مبادرات إنسانية لتخفيف معاناة العمال في الصيف الحار

مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة في دولة الإمارات هذا الصيف، يدعو السكان إلى تخفيف معاناة العمال الذين يعملون تحت أشعة الشمس الحارقة.

في هذا السياق، قرر العديد من مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي استغلال منصاتهم لإطلاق حملات تحفيزية تهدف إلى تشجيع متابعيهم على اتخاذ خطوات إيجابية. وقد شارك العديد من المؤثرين مقاطع فيديو لهم توثق قيامهم بوضع صناديق مليئة بالثلج وزجاجات المياه وعبوات العصير أمام عتبات منازلهم من أجل عمال التوصيل الذين يواجهون حرارة الشمس القاسية.

وشاركت آلاء أبو هولي، وهي مؤثرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات ونصف، منشوراً مشابهاً لتشجيع أكثر من 185 ألف متابع لها على الإنستغرام على فعل الشيء نفسه. وقالت: "الطقس هذه الأيام صعب جداً، ولا ضير في التعامل بلطف مع أولئك الذين يعملون بجد في الجو الحار" ، ولحسن الحظ، أعرب العديد من متابعيها عن تقديرهم للفكرة واستلهموا منها لفعل الشيء نفسه.