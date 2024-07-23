دبي: مبادرات إنسانية لتخفيف معاناة العمال في الصيف الحار
مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة في دولة الإمارات هذا الصيف، يدعو السكان إلى تخفيف معاناة العمال الذين يعملون تحت أشعة الشمس الحارقة.
في هذا السياق، قرر العديد من مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي استغلال منصاتهم لإطلاق حملات تحفيزية تهدف إلى تشجيع متابعيهم على اتخاذ خطوات إيجابية. وقد شارك العديد من المؤثرين مقاطع فيديو لهم توثق قيامهم بوضع صناديق مليئة بالثلج وزجاجات المياه وعبوات العصير أمام عتبات منازلهم من أجل عمال التوصيل الذين يواجهون حرارة الشمس القاسية.
وشاركت آلاء أبو هولي، وهي مؤثرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات ونصف، منشوراً مشابهاً لتشجيع أكثر من 185 ألف متابع لها على الإنستغرام على فعل الشيء نفسه. وقالت: "الطقس هذه الأيام صعب جداً، ولا ضير في التعامل بلطف مع أولئك الذين يعملون بجد في الجو الحار" ، ولحسن الحظ، أعرب العديد من متابعيها عن تقديرهم للفكرة واستلهموا منها لفعل الشيء نفسه.
مجتمع متضامن
ويضع العديد من سكان الفلل في جميع أنحاء البلاد مبردات مياه مجانية خارج مساكنهم من أجل العطشى من المارة، حيث يعد تقديم المياه والوجبات الخفيفة للمحتاجين ثقافة تتم زراعتها في جميع أنحاء الإمارة.
وشدد محمد حسين على أهمية التضامن مع العمال خاصة في فصل الصيف، وأعرب الإماراتي عن تضامنه بوضع مبرد أمام منزله للمارة الذين يرغبون في الحصول على استراحة مؤقتة من الحر، كما شجع الآخرين على الاقتداء به.
وفي الوقت نفسه، قرر يعقوب حسين الجسمي وضع مبرد مياه في عام 2017 أثناء قيامه ببناء منزله، وكان هذا بعد رؤية العديد من مشاريع البناء والعمال بالقرب منه.
وفقاً للمواطن الإماراتي الجسمي، كان تركيب مبرد المياه أمراً بسيطاً وغير مكلف. وقال إنه قام ببساطة بتمرير أنبوب مياه عبر الجدار ووضع الصنبور بالخارج على قاعدة رخامية لتصريف المياه بشكل مناسب. وأكد هذا المقيم في منطقة البرشاء جنوب على ضرورة تغيير فلتر المياه كل شهرين للحفاظ على نظافة المياه، مشدداً على أهمية الصيانة الدورية.
وقال يعقوب أنّ بعض العمال أخبروه بأّن قاعدة المبرد صغيرة جداً، مما يجعل من الصعب عليهم ملء زجاجات المياه. وقال: "سأقوم بتركيب مبرد بقاعدة أكبر حتى يسهل عليهم ملء زجاجاتهم".
ولدى حكومة دبي أيضاً مشروع مماثل يوفر المياه مجاناً للمقيمين والسياح في المدينة. وشهدت مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في عام 2022، تركيب حوالي 46 نافورة مياه في مناطق متعددة في المدينة بما في ذلك "كايت بيتش" و"دبي مارينا" ووسط مدينة دبي والخوانيج.
قيم الرحمة والعطاء
وحتى المساجد في جميع أنحاء الإمارة فيها ثلاجات بالقرب منها لتوفير الطعام لمن يحتاجه. يحرص سكان الحي على أن تكون الثلاجات مملوءة دائماً بالمياه، خاصة للأشخاص الذين يذهبون للتنزه وقد يحتاجون المياه عند العطش.
وأشار عبد الرحمن حمد: "كلما حاولت وضع الماء في الثلاجة، أجدها ممتلئة دائماً. حيث يحضر الناس العشرات من صناديق المياه حتى لا تكون الثلاجة فارغة أبداً".
وقامت حملة "ثلاجة الفريج" مؤخراً بتوزيع الماء البارد والعصائر والآيس كريم على العمال في عدة أحياء في دبي. وتهدف هذه الحملة إلى التخفيف من آثار حرارة الصيف على العمال وتعزيز قيم التراحم والعطاء في مجتمع دبي.
ويستفيد من الحملة، التي تستمر حتى 23 أغسطس، مليون عامل من عمال النظافة والبناء والتوصيل وعمال الزراعة في الشوارع والطرق خلال فصل الصيف.
موافقة ضرورية
يعد توفير مبردات المياه أو نافورة الشرب للمارة عملاً نبيلاً، خاصة خلال فصل الصيف عندما تصل درجات الحرارة خلال النهار إلى 50 درجة مئوية. ومع ذلك، تذكر السلطات الجمهور باللوائح لضمان عدم تلوث المياه.
في أبوظبي، يمنع منعاً باتاً تركيب أجهزة تبريد في الأماكن العامة دون الحصول على موافقة البلدية أولاً. يتم تشجيع أصحاب مبردات مياه الشرب العامة على الحصول على الموافقة قبل تركيب أو تعديل موقع أو تغيير هذه المبردات.
وفي الوقت نفسه، يجب وضع مبردات المياه في الشارقة ضمن حدود المنزل أو مجمع المبنى. يُسمح فقط بإظهار أنبوب الماء والصنبور في الخارج.