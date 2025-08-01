"دبي مارينا": السيطرة على حريق اندلع فجراً في برج سكني

تمكنت فرق الدفاع المدني في دبي من السيطرة على حريق اندلع، فجر الجمعة، في الطابق العلوي من برج سكني شاهق الارتفاع بمنطقة مارينا دبي، خلال ساعات.
تم السماح لسكان مبنى مارينا سيل المتضرر بالعودة إلى شققهم بعد إخلائهم لمدة ساعتين تقريبًا.
"بريتي س."، التي تسكن في الطابق الثامن، أعربت عن ارتياحها قائلةً: "من المفترض أن أصل إلى العمل بحلول الساعة الثامنة صباحًا، لكنني سأحاول استجماع قواي أولًا - لقد كانت ليلةً عصيبة".
وصف الطالب السوري ز.، الذي يسكن المبنى أيضًا، استيقاظه حوالي الساعة 3:30 صباحًا على صوت إنذار حريق ورسالة إخلاء مسجلة مسبقًا. قال ز.: "كانت تجربة مخيفة. لكننا بأمان وتمكنا من الخروج قبل أن تتفاقم الأمور".
غادر العديد من السكان، الذين كانوا لا يزالون يرتدون ملابس النوم، شققهم على عجل.
شوهد المغترب اللبناني أ. محتار وهو يحمل سلحفاته الأليفة أثناء خروجه من المبنى. قال الرجل البالغ من العمر 40 عامًا: "لا أعرف مكان الحريق تحديدًا، لكن كان هناك دخان كثيف داخل المبنى عندما غادرت".
شعر م.ك، أحد سكان الطابق الأول، بأنه محظوظ لأنه كان مستيقظًا، إذ كان يستعد للذهاب إلى العمل عندما رن جرس إنذار الحريق. قال: "كنت أكوي قميص العمل عندما رن جرس إنذار الحريق".
بالنسبة للآخرين، أثارت الحادثة ذكريات مؤلمة. قالت أنيا، البالغة من العمر 28 عامًا، والتي انتقلت مؤخرًا إلى مارينا سيل، إن التجربة كانت "صادمة من جديد". قبل أسابيع قليلة، نجت من حريق آخر - حريق مارينا بيناكل، حيث كانت تسكن سابقًا.
"أنا أرتجف. لقد انتقلت للتو إلى هذا المبنى، وكنت آمل ألا أضطر إلى المرور بهذا مرة أخرى"، قال المغترب الروسي.