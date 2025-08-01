"دبي مارينا": السيطرة على حريق اندلع فجراً في برج سكني

بالنسبة للآخرين، أثارت الحادثة ذكريات مؤلمة. قالت أنيا، البالغة من العمر 28 عامًا، والتي انتقلت مؤخرًا إلى مارينا سيل، إن التجربة كانت "صادمة من جديد". قبل أسابيع قليلة، نجت من حريق آخر - حريق مارينا بيناكل، حيث كانت تسكن سابقًا.