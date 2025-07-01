دبي: مؤشر الإيجار الذكي يمنح المستأجرين قوة التفاوض ويكبح جشع الملاك

يستخدم المؤشر الجديد بيانات آنية وتقييمات المباني لتقديم تقديرات أكثر دقة للإيجارات. ففي مناطق مثل قرية جميرا الدائرية، على سبيل المثال، بدأت إيجارات المباني القديمة بالتراجع، بينما تحافظ الأبراج الأحدث والأكثر صيانةً على إيجاراتها، بل وتزيدها، نظرًا لتصنيفها الأعلى.

بعض الملاك يتبعون القواعد

وفقًا لشركة كافنديش ماكسويل للاستشارات العقارية، أظهرت بيانات عقود الإيجار للربع الأول من عام 2025 زيادة ملحوظة في نسبة عقود التجديد، ويرجح أن ذلك يعود إلى تطبيق مؤشر الإيجار الذكي الجديد، الذي يهدف إلى حماية المستأجرين من الزيادات الحادة في الإيجارات من خلال تنظيم تعديلات الإيجار المسموح بها بناءً على بيانات السوق الشاملة. وشكلت عقود التجديد 70.1% من العقود في الربع الأول من عام 2025، ارتفاعًا من 61.1% في الربع الرابع من عام 2024 و62.2% في الربع الأول من عام 2024.

وأضافت جريس جاكسون أن معظم مالكي العقارات المؤسسيين يتبعون القواعد المنصوص عليها في مؤشر الإيجار الذكي، لكن بعض الملاك من القطاع الخاص ما زالوا يحاولون فرض زيادات أعلى.

ومع ذلك، أصبح المستأجرون الآن أكثر وعيًا. في منطقة الخليج التجاري، تمكن أحد العملاء من التفاوض على صفقة أفضل بمجرد عرض نتائج المؤشر الرسمية. ولم يكن لدى المالك أي مبرر للاعتراض، كما أضافت.

وأضافت، في صدى لآراء نظرائها في الصناعة، أن مؤشر الإيجار الذكي أدى إلى إبطاء زيادات الإيجار قليلاً.

لقد صعّب هذا المؤشر على مُلّاك العقارات رفع أسعار الوحدات. كما حقق توازنًا أكبر، لا سيما في المباني متوسطة السعر والقديمة.

عصر جديد من المساءلة

أشارت غريس إلى أن إطلاق مؤشر الإيجار الذكي يُمثل حقبة جديدة من المساءلة. "يقضي الوكلاء الآن وقتًا أقل في المفاوضات الشخصية، ويخصصون وقتًا أطول لتثقيف الطرفين حول ما تُظهره البيانات. باختصار، المؤشر الذكي ليس مجرد تحديث تقني، بل هو نقلة نوعية في ثقافة السوق. وهو أمرٌ طال انتظاره."

وأضافت أن هذه الأداة بشكل عام تجعل سوق الإيجار في دبي أكثر توازناً واعتماداً على البيانات، مما يعود بالنفع على الجميع من خلال مساعدة الجانبين على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً.

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