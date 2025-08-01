دبي: مؤبد وغرامة 500 ألف درهم نهاية مهرب 15 كيلوغراماً من المخدرات

حكم على رجل آسيوي يبلغ من العمر 56 عامًا بالسجن مدى الحياة وغرامة قدرها 500 ألف درهم بعد إدانته باستيراد 15 كيلوجرامًا من المخدرات غير المشروعة من الولايات المتحدة وأوروبا فيما وصفته السلطات بأنها عملية دولية منظمة لتهريب المخدرات.

كما تضمّن الحكم الصادر عن محكمة دبي الابتدائية أمرًا بالإبعاد يُنفّذ بعد انقضاء مدة السجن. كما فرضت المحكمة حظرًا لمدة عامين على المتهم من القيام بأيّ شكل من أشكال التحويلات المالية أو التحويلات المالية إلى الغير بعد الإفراج عنه.

وبدأت القضية عندما لاحظ مفتش جمركي يقظ في مركز رئيسي لخدمات التوصيل السريع بدبي عدة طرود مشبوهة موجهة إلى المدعى عليه. كانت هذه الطرود، القادمة من مواقع متعددة في الولايات المتحدة وأوروبا، ثقيلة الوزن بشكل غير عادي ومغلقة بإحكام ببلاستيك صناعي.