"دبي للياقة البدنية": فعاليات مجانية وجدول كامل لشهر نوفمبر

تنطلق النسخة التاسعة من تحدي دبي للياقة البدنية في الأول من نوفمبر 2025.
يستمر هذا الإصدار من مبادرة أسلوب الحياة النشط في جميع أنحاء المدينة حتى يوم الأحد 30 نوفمبر، ويعد بتقويم لا مثيل له من تجارب اللياقة البدنية المجانية المصممة لجميع الأعمار والقدرات.
من أربعة أحداث رئيسية للمشاركة الجماعية وثلاث قرى للياقة البدنية، إلى أكثر من 25 مركزًا مجتمعيًا وآلاف الفصول الدراسية في جميع أنحاء المدينة، يعد DFC 2025 بجعل النشاط البدني ملهمًا وسهل الوصول إليه ولا يُنسى.
وفيما يلي أبرز الأحداث التي شهدتها المدينة خلال شهر نوفمبر:
جولة دبي، 2 نوفمبر
تنطلق فعاليات تحدي دبي للدراجات الهوائية 2025 بأسلوب مذهل، حيث سيجتمع آلاف الدراجين على شارع الشيخ زايد يوم الأحد 2 نوفمبر، في تمام الساعة 6.15 صباحًا، للمشاركة في النسخة السادسة من تحدي دبي للدراجات الهوائية.
يمكن للمشاركين اختيار التحدي الذي يناسبهم، سواء باختيار المسار الملائم للعائلات بطول 4 كيلومترات عبر وسط مدينة دبي، أو المسار المثير بطول 12 كيلومتراً على طول المعالم الأكثر شهرة في المدينة، بما في ذلك متحف المستقبل، وقناة دبي المائية، وبرج خليفة.
بالنسبة لراكبي الدراجات ذوي الخبرة الذين يبحثون عن جرعة الأدرينالين، تعود فعالية Dubai Ride Speed Laps من الساعة 5 صباحًا حتى الساعة 6 صباحًا، مما يوفر لراكبي الدراجات المحترفين فرصة نادرة لركوب الدراجات بوتيرة سريعة على مسار يبلغ طوله 12 كم بسرعة متوسطة لا تقل عن 30 كم في الساعة.
بطولة دبي للتجديف وقوفًا، يومي 8 و9 نوفمبر
تعود بطولة دبي للتجديف وقوفًا، وتستمر ليومين كاملين في سد حتا الخلاب. في ظلّ جبال الحجر الخلابة، تُقدّم النسخة الثالثة مزيجًا مثاليًا من اللياقة البدنية والمغامرة والمناظر الطبيعية الخلابة.
احجز جلسة التجديف المجانية في دبي، واستمتع بتجارب التجديف المجانية على أساس أسبقية الحضور (كاياك فردي لمن يبلغ 17 عامًا فأكثر، وكاياك مزدوج للعائلات)، واسترخِ مع جلسات اليوجا عند غروب الشمس بقيادة مدربين محترفين على حافة المياه مباشرةً.
يُقام مهرجان دبي للتجديف وقوفًا يوميًا من الساعة 8:30 صباحًا حتى 5:30 مساءً، ويوفر جميع المعدات اللازمة - ألواح التجديف، والمجاديف، وسترات النجاة - بالإضافة إلى تدريبات يقدمها خبراء وأنشطة تكيفية لأصحاب الهمم. تتوفر خدمة نقل مجانية من موقف سيارات ون سنترال المجاني بالقرب من مركز دبي التجاري العالمي، مما يُسهّل على المشاركين الوصول إلى حتا وتحويل الحدث إلى عطلة نهاية أسبوع ممتعة.
سباق دبي، 23 نوفمبر
يعود تحدي دبي للجري، أحد أهم فعالياته، في نسخته السابعة، ليحوّل شارع الشيخ زايد إلى أكبر سباق جري مجتمعي مجاني في العالم. يبدأ السباق الساعة 6:30 صباحًا، ويدعو العدائين من جميع الأعمار والقدرات ومستويات اللياقة البدنية للمشاركة في أكثر شوارع المدينة شهرةً والاحتفال بقوة الحركة الجماعية.
يمكن للمشاركين اختيار المسافة الأنسب لهم. مسار الـ 10 كيلومترات الصعب، الذي ينتهي عند مبنى بوابة مركز دبي المالي العالمي، مُخصص للعدائين ذوي الخبرة. أما مسار الـ 5 كيلومترات المريح في وسط المدينة، فهو مثالي للعائلات ومحبي الركض، وينتهي بالقرب من دبي مول على بوليفارد محمد بن راشد. مع مناطق انطلاق مُخصصة ودعم تطوعي لأصحاب الهمم، يضمن سباق دبي للجري مشاركة الجميع.
دبي يوغا، 30 نوفمبر
لأول مرة في تاريخ تحدي دبي لليوغا، يُختتم التحدي بفعالية رئيسية جديدة وقوية: دبي يوغا. مع غروب الشمس في حديقة زعبيل في اليوم الأخير، سيجتمع آلاف من عشاق اليوغا في جلسة يوغا جماعية، مما يجعلها واحدة من أكبر فعاليات اليوغا في المنطقة.
تقدم دبي يوغا، التي تضم مناطق مخصصة للعائلات والسيدات، لحظة توحيدية مجتمعية تجمع المشاركين معًا لاختتام التحدي بشكل جماعي.
سجل الآن على DubaiYoga.ae.
شاطئ كايت
أكبر قرية رياضية مجانية في دبي، تُقدم تجربة لياقة بدنية شاملة طوال الشهر. مع أنشطة تناسب جميع القدرات والاهتمامات، من كرة القدم الشاطئية، وكرة السلة، والكريكيت، والكرة الطائرة الشاطئية، إلى البادل تنس، ومسارات الحواجز، والملاكمة، واليوغا، إنها المكان الأمثل لاكتشاف طرق جديدة للحركة وبناء عادات لياقة بدنية مستدامة.
تفتح القرية أبوابها من الاثنين إلى الجمعة، من الساعة 3 مساءً حتى الساعة 11 مساءً، وفي عطلات نهاية الأسبوع من الساعة 7 صباحًا حتى الساعة 11 مساءً، وتتميز بملاعب قابلة للحجز، ومناطق نشطة متعددة، بما في ذلك HIIT وObstacle Course Race وBeach Warrior، وبرنامج حافل بالفصول الدراسية ومحطات الترطيب وحديقة مائية (تتطلب رسومًا).
الدخول مجاني عند التسجيل في الموقع، في حين يمكن إجراء حجوزات الملعب مسبقًا.
حديقة زعبيل
يقع هذا المركز المجتمعي النابض بالحياة عند البوابة 2 في حديقة زعبيل، ويمثل القلب النابض لمشهد الجري وركوب الدراجات في تحدي دبي للياقة البدنية. تفتح قرية بلدية دبي 30×30 للياقة البدنية في حديقة زعبيل أبوابها من الاثنين إلى الجمعة، من الساعة 4 مساءً حتى 11 مساءً، وفي عطلات نهاية الأسبوع من الساعة 12 ظهرًا حتى 11 مساءً. وتضم القرية مسرحًا رئيسيًا يقدم حصصًا تدريبية مباشرة، ومناطق للأنشطة - بما في ذلك منطقة الدراجات الثابتة، ومنطقة لياقة الأطفال، ومنطقة الملاكمة الجديدة لعام 2025 - بالإضافة إلى ملاعب قابلة للحجز، تشمل ملاعب كرة السلة والكريكيت والبادل تنس.
إلى جانب البرامج اليومية، تعد حديقة زعبيل بمثابة نقطة استلام الأرقام الرسمية لسباق دبي رايد (29 أكتوبر - 1 نوفمبر) وسباق دبي ران (3 نوفمبر - 22 نوفمبر).
حديقة الورقاء
قرية اللياقة البدنية في حديقة الورقاء مثالية للعائلات وعشاق الأنشطة الخارجية، حيث تقدم تجربة لياقة بدنية كاملة تتركز حول مسارها الجميل للجري وركوب الدراجات الذي يبلغ طوله 2.8 كم.
يضم هذا المشروع صالة ألعاب رياضية جديدة لعام 2025، ومناطق مخصصة للأطفال وجلسات خاصة بالسيدات، وخدمة تأجير الدراجات، وملاعب قابلة للحجز لتنس البادل، والكرة الطائرة، وكرة القدم، وكرة السلة. ويفتح هذا المشروع قرية اللياقة البدنية يوميًا من الساعة 4 مساءً حتى الساعة 11 مساءً.