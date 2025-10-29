"دبي للياقة البدنية": فعاليات مجانية وجدول كامل لشهر نوفمبر

يقع هذا المركز المجتمعي النابض بالحياة عند البوابة 2 في حديقة زعبيل، ويمثل القلب النابض لمشهد الجري وركوب الدراجات في تحدي دبي للياقة البدنية. تفتح قرية بلدية دبي 30×30 للياقة البدنية في حديقة زعبيل أبوابها من الاثنين إلى الجمعة، من الساعة 4 مساءً حتى 11 مساءً، وفي عطلات نهاية الأسبوع من الساعة 12 ظهرًا حتى 11 مساءً. وتضم القرية مسرحًا رئيسيًا يقدم حصصًا تدريبية مباشرة، ومناطق للأنشطة - بما في ذلك منطقة الدراجات الثابتة، ومنطقة لياقة الأطفال، ومنطقة الملاكمة الجديدة لعام 2025 - بالإضافة إلى ملاعب قابلة للحجز، تشمل ملاعب كرة السلة والكريكيت والبادل تنس.