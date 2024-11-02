"دبي للفنون": 50 عاماً من دعم الإبداع والتنوع الثقافي

"عندما بدأت رحلتي الفنية، كان هناك عدد قليل جدًا من النساء الإماراتيات اللواتي يمارسن الفن. لكن قلبي كان منصبًا على تعلم الواقعية المفرطة وتدربت مع اثنين من المعلمين العظماء، عالم جوشيمي من إثيوبيا وشاكل صديقي من باكستان. كنت أحضر الدروس بعد المدرسة وخلال عطلات نهاية الأسبوع. كما شاركت في العديد من المعارض وفزت بالعديد من الجوائز"، قالت الفلاسي.