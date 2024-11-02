"دبي للفنون": 50 عاماً من دعم الإبداع والتنوع الثقافي
تأسس مركز دبي الدولي للفنون في جميرا عام 1976، وكان بمثابة مركز مجتمعي حاضن لأجيال من محبي الفن من مختلف الجنسيات. وهو أحد أقدم المؤسسات الفنية في الإمارات العربية المتحدة، وقد تأسس كمنظمة غير ربحية، ويبلغ عدد أعضائه حاليًا حوالي 1300 عضو.
وبدأت علاقة المغتربة اللبنانية "ببا حماتي" بمركز دبي للفنون المعاصرة في عام 1986، عندما جاءت إلى المركز لتدريس الفنون للأطفال الصغار، بعد أن كانت مقيمة جديدة في دبي. واليوم، بعد مرور أربعة عقود من الزمان، التحق حفيدها البالغ من العمر ست سنوات بفصول صناعة الفخار في المركز.
بالنسبة لحماتي، كان مركز الفنون هو الشيء الثابت الوحيد في حياتها - دعم إبداعها وتوفير مساحة اجتماعية لها للقاء أشخاص متشابهين في التفكير في المدينة.
"إن مركز دبي للفنون المعاصرة هو للجميع. فهو يجسد الروح الحرة للفنان، ويسمح لنا بملاحقة ما نحبه بشكل فردي. وفي الوقت نفسه، لدينا مجتمع فني مزدهر"، هذا ما صرح به حماتي لصحيفة خليج تايمز .
فنانة ونحاتة متعددة التخصصات، تدرّس فن الفخار في مركز الفنون المعاصرة، وتستخدم مساحات الاستوديو، وتزور المعارض التي تقام على مدار العام. والآن يستمتع حفيدها، ثيو كساب، بدروس الفخار في المركز. يقول كساب الصغير: "أشعر بسعادة غامرة عندما أصنع المنحوتات والمزهريات".
مكان للتفاعل الاجتماعي
قالت الفنانة الهندية "بينا صموئيل" إنه لولا وجود مركز الفنون لما أتيحت لها الفرصة للاختلاط بأشخاص من جنسيات مختلفة. ففي تسعينيات القرن العشرين، عندما جاءت لأول مرة إلى دبي، لم يكن هناك الكثير من الأماكن للتفاعل الاجتماعي للأشخاص المبدعين.
"لقد تعرفت على العديد من الثقافات واللغات في مدينة دبي الأكاديمية العالمية. كما تعرفت على التقاليد المحلية من خلال طلابي الإماراتيين. حتى أنني تعلمت اللغة الفرنسية لأن معلمتي المفضلة كانت من فرنسا"، كما تذكرت.
ارتبطت ثلاثة أجيال من عائلتها بمعهد الفنون المعاصرة. بدأت صموئيل في حضور دروس الرسم بالألوان المائية في عام 1997. وبعد بضع سنوات، التحقت زوجة ابنها بدروس الرسم على الحرير، والآن، يتابع حفيدها دورة في الفن.
عرض المواهب المحلية منذ عام 1976
يقع مركز دبي للفنون في زقاق هادئ على طريق شاطئ جميرا، وهو عبارة عن فيلا من طابقين تحتوي على غرف للدروس والاستوديوهات ومقهى وحديقة. ويقدم المركز مجموعة واسعة من الدورات التدريبية من قبل مجموعة متنوعة من المعلمين. وفي حين أن المركز الفني مفتوح للجميع، فإن رسوم العضوية السنوية تبلغ 450 درهمًا إماراتيًا للبالغين.
منذ إنشائه في مايو 1976، نما المركز ليصبح مؤسسة فنية وثقافية تعرض المواهب المحلية وتربط بين مجتمع الفن. بدأ المركز، الذي كان يُطلق عليه في الأصل جمعية دبي للفنون، العمل في مرآب عدد قليل من عشاق الفن الذين يعيشون في دبي.
في عام 1979، تبرع "أوسكار ماندودي"، نائب مدير إدارة شؤون الحاكم آنذاك، بفيلا على شاطئ جميرا. وتم دفع الإيجار والمرافق من التبرعات من الشركات ورعاة الفن. ومن بين الفنانين الأوائل المرتبطين بالمركز ماري خوسيه، وبوب ماك جريجور، وكارولين جاكسون، وريتا أنين، ونرجس خالد.
في عام 1995، تم تغيير اسم المركز من جمعية دبي للفنون إلى مركز دبي للفنون، كما انتقل المبنى إلى موقعه المستأجر الحالي في عام 2005.
"خلال كل هذه السنوات، لم تتغير روح مركز الفنون. من الهواة إلى المحترفين، نرحب بجميع عشاق الفن في مركز الفنون الدولي. الأمهات والبنات والأجداد والأحفاد، لدينا عائلات بأكملها، ارتبطت بمركز الفنون لعقود من الزمن"، كما أشارت ديالي سين بهالا، رئيسة مركز الفنون الدولي.
وأضافت: "إن البيئة المتعددة الثقافات في دولة الإمارات العربية المتحدة تنعكس في مركز الفنون أيضًا، حيث ستجد شعورًا بالرفقة والقبول والانفتاح بين طلابنا ومعلمينا وزوارنا لجميع الأفكار والثقافات".
ملاذ فني للإماراتيين والمغتربين
على مر السنين، لم يدعم المركز المغتربين فحسب، بل دعم أيضًا المواهب الإماراتية. كانت الفنانة الإماراتية الشهيرة خولة الفلاسي طالبة في المدرسة الثانوية عندما بدأت في تلقي دروس الفن في الثمانينيات. وهي تنسب الفضل إلى المركز ومعلميها في مساعدتها على تحقيق حلمها في أن تصبح فنانة ناجحة.
"عندما بدأت رحلتي الفنية، كان هناك عدد قليل جدًا من النساء الإماراتيات اللواتي يمارسن الفن. لكن قلبي كان منصبًا على تعلم الواقعية المفرطة وتدربت مع اثنين من المعلمين العظماء، عالم جوشيمي من إثيوبيا وشاكل صديقي من باكستان. كنت أحضر الدروس بعد المدرسة وخلال عطلات نهاية الأسبوع. كما شاركت في العديد من المعارض وفزت بالعديد من الجوائز"، قالت الفلاسي.
ومن بين الفنانين الإماراتيين المعروفين الآخرين المرتبطين بالمركز عبد القادر الريس، والدكتورة نجاة مكي، وخليل عبد الواحد، وفيصل عبد القادر وغيرهم.
يستضيف مركز الفنون كل عام معرضًا للأعضاء، ومعرضًا سنويًا للطلاب، إلى جانب العديد من المسابقات وورش العمل وأسواق الحرف اليدوية والأيام الاحتفالية والرحلات الثقافية. ساعدت هذه الأحداث في إطلاق مسيرة العديد من الفنانين في المدينة.
وأشارت المغتربة الأسترالية "أماندا أوفينجتون" إلى أن حياتها اكتملت بفضل التشجيع الذي تلقته من معلميها الفنيين في مركز دبي الثقافي. فمن الالتحاق بفصول النحت في عام 2008 إلى أن أصبحت معلمة في عام 2024، تمكنت أوفينجتون من تحويل معرفتها التي اكتسبتها على مدار 16 عامًا إلى دورها الحالي بسبب التدريب والدعم المكثف الذي تلقته في المركز.
"ملهمة ومشجعة دائمًا"
وقال أوفينجتون لصحيفة خليج تايمز : "نحن مثل عائلة كبيرة من الفنانين والمبدعين الذين يلهمون ويشجعون بعضهم البعض دائمًا. كانت إحدى أكثر اللحظات التي لا تُنسى في مسيرتي الفنية هي الفوز بمسابقة الأعضاء في DIAC قبل بضع سنوات".
لقد واجه المركز الفني العديد من العواصف، لكنه صمد في وجه العديد من التحديات والمنافسة الشرسة. وبالنسبة للعديد من محبي الفن في المدينة، فقد عزز المركز أحلام الطفولة، ووفر لهم منفذًا إبداعيًا، ووفر منصة نابضة بالحياة للتفاعل العام.