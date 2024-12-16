"دبي للصحافة"يطور مهارات صناع المحتوى الاقتصادي

وأضاف المري: "إن مثل هذا المحتوى يعزز فهمًا أعمق للقضايا الرئيسية التي تؤثر على حياتنا اليومية، بدءًا من الخيارات المالية الشخصية إلى السياسات الاقتصادية الكلية التي تشكل مستقبل الأمم. إن الطلب على محتوى موثوق وشامل حول المسائل الاقتصادية لم يكن أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، خاصة وأن العالم يواجه تحديات معقدة مثل التضخم والأسواق المالية المتقلبة والتقنيات التحويلية التي تعيد تشكيل الاقتصادات العالمية".