"دبي للصحافة"يطور مهارات صناع المحتوى الاقتصادي
أطلق نادي دبي للصحافة اليوم المرحلة الأولى من برنامج دبي لمبدعي المحتوى الذي يهدف إلى تزويد المواهب الناشئة ومبدعي المحتوى بالمهارات المتقدمة لإنشاء محتوى رقمي مؤثر.
ويتم تنظيم المرحلة الأولى، من 16 ديسمبر 2024 إلى 8 يناير 2025، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وخلال البرنامج الذي يستمر ثلاثة أسابيع، سيقدم خبراء من مؤسسات إعلامية مالية مرموقة تدريبًا في مجال الثقافة الاقتصادية في المشهد الرقمي سريع التطور وتزويد المشاركين بأحدث الاتجاهات في التقارير الاقتصادية.
وانطلق البرنامج بجلسة شارك فيها معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي، الذي أكد أن منشئي المحتوى يجب أن يكون لديهم فهم قوي للأدوات والتقنيات اللازمة لتقديم رسائل دقيقة وموضوعية ومؤثرة.
وقال إن دولة الإمارات أنشأت مناطق متخصصة تتمتع ببنية تحتية عالمية المستوى وتقنيات متقدمة وقوانين مرنة، ما جعلها مركزاً إقليمياً لمنظمات الإعلام العالمية الرائدة.
وقال الوزير إن إطلاق برنامج صانعي المحتوى الاقتصادي يمثل خطوة مهمة في تعزيز الابتكار وخلق بيئة إعلامية تواكب التطورات الاقتصادية المتسارعة محلياً وعالمياً.
"تعتبر وزارة الاقتصاد المؤسسات الإعلامية شريكاً أساسياً في إبراز نقاط القوة الاقتصادية في دولة الإمارات وجهود التنمية والتحولات السريعة التي تشهدها، فضلاً عن تقديم رؤى دقيقة حول الاقتصاد الوطني."
تمكين منشئي المحتوى
وأعربت منى المري رئيسة نادي دبي للصحافة عن شكرها لوزارة الاقتصاد الإماراتية لإطلاقها البرنامج.
وأضافت أن "إنشاء محتوى يركز على المواضيع الاقتصادية أمر حيوي لتحسين الثقافة المالية داخل المجتمعات، مما يساهم في نهاية المطاف في بناء اقتصاد أكثر مرونة واستدامة".
وأضاف المري: "إن مثل هذا المحتوى يعزز فهمًا أعمق للقضايا الرئيسية التي تؤثر على حياتنا اليومية، بدءًا من الخيارات المالية الشخصية إلى السياسات الاقتصادية الكلية التي تشكل مستقبل الأمم. إن الطلب على محتوى موثوق وشامل حول المسائل الاقتصادية لم يكن أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، خاصة وأن العالم يواجه تحديات معقدة مثل التضخم والأسواق المالية المتقلبة والتقنيات التحويلية التي تعيد تشكيل الاقتصادات العالمية".
جلسات التدريب
وقالت محفوظة عبدالله، أخصائية تنمية المواهب الإعلامية في نادي دبي للصحافة، إن برنامج صناع المحتوى الاقتصادي يتضمن سلسلة من المحاضرات وورش العمل الشاملة، وتغطي الجلسات مواضيع رئيسية مثل أساسيات الاقتصاد الناجح، والتنقل بين الأساطير الاقتصادية والحقائق، وتأثير الذكاء الاصطناعي على تعزيز المحتوى المرئي، والتوازن بين الموضوعات الرائجة والتحليل الموضوعي في إنشاء المحتوى الاقتصادي المتخصص.