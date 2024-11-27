"دبي للخدمات المالية" تعاقب شركة لإساءة استخدام أموال العملاء

وقد تم تغريم شركة أخرى، وهي شركة OCS International Finance، بسبب إساءة استخدام أموال العملاء. وقد شرح باتريك ما حدث. وقال: "لقد ضللوا أحد البنوك بشأن طبيعة بعض الأموال التي أودعوها، ثم أساءوا استخدام الأموال أيضًا. كانت تلك أموال العملاء التي كان عليهم حمايتها. وبموجب القواعد، كان عليهم الاحتفاظ بها في حساب منفصل. لم يفعلوا ذلك، ولكن الأسوأ من ذلك أنهم أقرضوا تلك الأموال لطرف ذي صلة دون إخبار العميل بأنهم يفعلون ذلك. ثم لم يسدد هذا الطرف ذو الصلة الأموال، وهو ما كان من الواضح أنه مشكلة كبيرة".