دبي للخدمات المالية تُحذر من موجة احتيال جديدة تنتحل صفة شركات مرخصة

حذرت سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) المستثمرين والمجتمع المالي من عمليات احتيال إلكترونية جديدة تدعي كذباً صلتها بالجهة التنظيمية، بما في ذلك عملية تنتحل صفة شركة مالية مرخصة، وأخرى تستخدم نسخاً مستنسخة من السجل العام للسلطة لتبدو مشروعة.
في تنبيه صدر في 5 مارس، قالت الجهة التنظيمية إن المحتالين انتحلوا صفة شركة مرخصة من سلطة دبي للخدمات المالية، وهي أمانة للخدمات المالية (دبي) المحدودة، من خلال العمل تحت اسم مشابه وإنشاء موقع إلكتروني مضلل.
وفقاً لسلطة دبي للخدمات المالية، يستخدم المحتالون اسم “أمانة كابيتال” ويزعمون زوراً أن الكيان مرخص من قبل الجهة التنظيمية. ولتسهيل عملية الاحتيال، أنشأوا موقعاً إلكترونياً amaanahcapitall.com الذي يظهر حالياً على أنه “تحت الصيانة”.
وقالت دبي للخدمات المالية إن العملية تبدو وكأنها عملية احتيال برسوم مسبقة، حيث يُطلب من الضحايا عادة دفع رسوم مقدمة مقابل وعود بفرص استثمارية أو خدمات مالية.
وحثت الجهة التنظيمية أفراد الجمهور على عدم الاستجابة لأي اتصالات مرتبطة بالاحتيال وحذرت من عدم إرسال أي أموال إلى أفراد أو كيانات مرتبطة به.
في تنبيه منفصل صدر في نفس اليوم، أشارت سلطة دبي للخدمات المالية أيضاً إلى عمليتين احتياليتين أخريين تدعيان أنهما منظمات من قبل السلطة.
وقد أنشأ المحتالون مواقع إلكترونية لكيانين يسميان Qalynomics و Qanotarytx، ويزعمون زوراً أن الشركتين مرخصتان ويشرف عليهما سلطة دبي للخدمات المالية.
لجعل هذه الادعاءات تبدو ذات مصداقية، أنشأ المحتالون أيضاً نطاقات وهمية تحاكي السجل العام لسلطة دبي للخدمات المالية، بما في ذلك صفحات ويب تظهر زوراً الكيانين كشركات مرخصة.
وأوضحت الجهة التنظيمية أن أياً من Qalynomics أو Qanotarytx لم يتم ترخيصهما من قبل سلطة دبي للخدمات المالية وأن المواقع الإلكترونية المقلدة ليس لها أي صلة بالجهة التنظيمية.
ونصحت سلطة دبي للخدمات المالية المستهلكين بالتحقق من حالة الشركات المالية من خلال سجلها العام الرسمي قبل التعامل مع أي مزود استثمار أو خدمة مالية.
كما شجعت أي شخص لديه مخاوف بشأن اتصالات أو مستندات مشبوهة تدعي أنها صادرة عن سلطة دبي للخدمات المالية، أو سلطة مركز دبي المالي العالمي، أو شركة مرخصة، على الإبلاغ عن الأمر من خلال قنوات الشكاوى الرسمية الخاصة بها.