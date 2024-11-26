"دبي للخدمات المالية" تحذر من تزوير الوثائق وانتحال الشخصيات

على الرغم من أن هذه الإجراءات التنظيمية لا تُمثل سوى جزءاً بسيطاً من العمل الإجمالي لسلطة دبي للخدمات المالية، إلا أن "إيان جونستون"، الرئيس التنفيذي للسلطة، أكد على أهميتها في الحفاظ على سلامة ونـزاهة السوق المالية. وأوضح "جونستون" قائلاً: "من مصلحة قطاع الخدمات المالية أن تكون هناك هيئة تنظيمية تتمتع بصلاحيات إنفاذ قوية. ففي كثير من الأحيان، عندما يحدث خلل في السوق، يكون رد الفعل الانفعالي للكثير من الهيئات التنظيمية هو وضع المزيد من القواعد وفرضها على القطاع. لكن من خلال القيام بذلك، قد تُعاقب أحياناً أشخاصاً لم يرتكبوا أي خطأ. لذلك، من الأفضل في بعض الأحيان التحقيق للعثور على المُتسبب في الخلل واتخاذ إجراءات محددة ضد سوء السلوك".