"دبي للجري 2025": قائمة الطرق المتأثرة وأوقات الإغلاق

بينما تستعد الإمارة للحدث السنوي الأكثر انتظاراً في اللياقة البدنية، دبي للجري، الذي سيقام يوم الأحد، أصدرت هيئة الطرق والمواصلات تنويهاً بشأن إغلاقات الطرق المخطط لها في اليوم.
سيتم تفعيل خطة إغلاق المرور بين الساعة ٣ صباحاً و١٠ صباحاً يوم الأحد، ٢٣ نوفمبر. "تنصح هيئة الطرق والمواصلات بالتخطيط لرحلاتكم مسبقاً واستخدام الطرق البديلة المقترحة لضمان السفر السلس إلى ومن وجهاتكم،" قالوا في تغريدة.
أشارت هيئة الطرق والمواصلات إلى الطرق المتأثرة في فيديو مرفق. شاهد أدناه:
دبي للجري، جزء من تحدي دبي للياقة لهذا الشهر، يقدم أوقات بدء مرنة للمشاركين المسجلين، بدءاً من الساعة ٤ صباحاً. يبدأ الجري رسمياً في الساعة ٦:٣٠ صباحاً، مع إغلاق خط البداية في الساعة ٨ صباحاً.
