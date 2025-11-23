دبي للجري 2025: الماراثون الأكبر على شارع الشيخ زايد

تبدأ النسخة السابعة من فعالية دبي للجري اليوم الأحد، 23 نوفمبر 2025، حيث من المتوقع أن يشارك آلاف الأشخاص في جري على شارع الشيخ زايد، أحد أكبر فعاليات اللياقة البدنية في المنطقة. المشاركة مجانية ومفتوحة لجميع الأعمار والقدرات، مع وجود مسارين يمكن للمشاركين اختيار أحدهما.

ستتم إغلاق بعض الطرق اعتباراً من الساعة 8 مساءً يوم السبت لضمان سير الفعالية بسلاسة، ومن المتوقع إعادة فتحها بحلول الساعة 9:30 صباحاً يوم الأحد 23 نوفمبر. وتشمل الطرق المغلقة جزءاً من شارع الشيخ زايد بين دوار مركز التجارة وجسر شارع الحديقة، وشارع المركز المالي السفلي بين شارع الشيخ زايد وشارع الخيل، واتجاه واحد من شارع الشيخ محمد بن راشد، وكذلك ممر واحد في شارع الصكوك. كما ستغلق مواقف السيارات المجاورة لشارع الشيخ زايد خلال الفعالية.

يمكن لمستخدمي الطرق استخدام طرق بديلة تشمل شارع المركز المالي العلوي، شارع قصر زعبيل، شارع الوصل، وشارع الخيل.

المسار:

مسار 5 كيلومترات سهل ومناسب للعائلات، يبدأ على شارع الشيخ زايد ويدور حول منطقة وسط مدينة دبي، وينتهي قرب دبي مول.

مسار 10 كيلومترات للمشاركين الأكثر خبرة، يمر عبر شارع الشيخ زايد وعبر جسر القناة، وينتهي قرب بوابة مركز دبي المالي العالمي (DIFC).

التوقيت:

يبدأ كل من المشاركين في مساري 5 و10 كيلومترات الجري الساعة 6:30 صباحًا من شارع الشيخ زايد قرب متحف المستقبل.

ستغلق خطوط البداية الساعة 8:15 صباحًا.

يجب على آخر مشارك في مسار 10 كيلومترات مغادرة شارع الشيخ زايد عبر نفق مركز دبي المالي العالمي بحلول الساعة 9:05 صباحًا.

الوصول إلى المكان:

سيفتح مترو دبي خدماته مبكراً في الساعة 3 صباحًا يوم الأحد.

ينصح المشاركون في مسار 5 كيلومترات باستخدام محطة مركز التجارة العالمي، بينما يستخدم المشاركون في 10 كيلومترات محطة أبراج الإمارات.

يمكن أيضًا الوصول بالسيارة مع مواقف متاحة في مركز دبي التجاري العالمي أو دبي مول، ثم يستكمل المشارك الوصول إلى خط البداية عبر المترو.

استلام أرقام المشاركين:

يسمح بالمشاركة فقط لمن سجلوا وحصلوا على أرقام المشاركين (البيبات).

تستمر عملية استلام البيبات في قرية اللياقة البدنية بدبي البلد في زعبيل بارك حتى الساعة 11 مساءً يوم السبت.

يمكن استلام البيبات للأصدقاء والعائلة باستخدام رمز الاستجابة السريع (QR code).

لا توجد خدمات لإيداع الحقائب، ولا يُسمح بالجري مع حقائب ظهر أو دخول الحيوانات الأليفة، أو استخدام السكوترات والدراجات خلال الفعالية.

الترفيه:

سترافق المشاركين عروض بهلوانية، وأزياء منفوخة، ومجموعات طبول، ودي جي، وغيرها من المظاهر الترفيهية في نقاط متعددة على المسار.

توجد محطات تزويد بالماء على طول الطريق.

بعد انتهاء الفعالية، ستفتح عدة مطاعم في دبي مول ومركز دبي المالي العالمي اعتباراً من الساعة 7 صباحًا.

لا تنسَ شرب الماء، والتقاط الصور، والاستمتاع بالجري والتجربة ككل!