"دبي للتمور 2025: احتفال وطني بالنخلة ورمز الكرم الإماراتي

انطلقت النسخة الثانية من فعالية "دبي للتمور" يوم الجمعة 25 يوليو. هذا الحدث الثقافي يُجسد رؤية وطنية لدعم التراث المحلي وتعزيزه كمصدر إلهام للمجتمع. ويهدف إلى تشجيع زراعة ورعاية أشجار النخيل في المنازل والمزارع والمؤسسات، بما يضمن استدامة هذا الرمز الوطني للأجيال القادمة.

وأقيمت الفعالية في حصن الرماح على طريق دبي - العين، ونظمها "مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث"، مع تركيز على التمور نصف النضج. يستمر الحدث لمدة ثمانية أيام، ويستقبل الزوار يوميًا من العاشرة صباحًا حتى العاشرة مساءً. يجمع الحدث بين التراث والابتكار، محتفياً بالنخلة كرمز وطني متجذر في هوية وثقافة الإمارات.

قالت عنود البلوشي، رئيسة قسم الفعاليات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث: "ما يميز دبي للتمور عن غيره من المهرجانات هو تركيزه على النخلة نفسها، وعلى الجانب الاجتماعيّ للنخيل أكثر من الجانب الاقتصادي. كل ما لدينا هنا يدور حول التمور، ولا توجد فواكه أو منتجات أخرى."

يضم الحدث معرضًا مصغّرًا للأدوات التقليدية المستخدمة في زراعة النخيل، مثل أدوات الحفر والتنظيف والتلقيح، إضافة إلى مجموعة متنوعة من الصور توثّق أنواع التمور ومراحل جنيها.

يستطيع الزوار الاطلاع على تقنيات الزراعة القديمة التي استخدمها المزارعون الإماراتيون سابقًا، مما يجعل المكان بمثابة أرشيف ثري يصل الحاضر بجذور تاريخ الزراعة الإماراتية. هناك أيضًا منتجات مميزة مصنوعة من التمور، بالإضافة إلى مأكولات وحلويات شعبية.

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