"دبي للتسوق 2025": تجربة استثنائية وعروض لا تُقاوم

إلى جانب عروض الألعاب النارية المبهرة، سيُزيّن سماء دبي عرضان جديدان من إصدار "تخيّل" لمهرجان دبي للتسوق، أولهما عرض "كوكب آخر" الساحر، وثانيهما عرض "يا سلام يا دبي" الآسر، وسيُعرضان مرتين يومياً في تمام الساعة 6:30 مساءً و8:30 مساءً. ولإضفاء المزيد من البهجة على هذه الأجواء الاحتفالية الاستثنائية، ستُقام تجارب مميزة تقدمها علامات تجارية رائدة، بالإضافة إلى سحوبات على جوائز قيّمة تُقام خمس مرات أسبوعياً من الساعة 7 مساءً حتى 8 مساءً، فلا تُفوّتوا فرصة الفوز!