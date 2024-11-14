"دبي للتسوق 2025": تجربة استثنائية وعروض لا تُقاوم

التسوق متعة بحد ذاتها! ولكن في مهرجان دبي للتسوق هذا العام، ستصبح المتعة مضاعفة مع فرص الفوز الرائعة! تخيل أن كل يوم لمدة 38 يوماً، من 6 ديسمبر إلى 12 يناير 2025، سيكون لديك فرصة للفوز بجوائز قيّمة ومكافآت مذهلة في كل زاوية من زوايا دبي الساحرة!
في مهرجان دبي للتسوق، يُختتم كل يوم بمشهد بديع! فمع كل ليلة من ليالي المهرجان الثمانية والثلاثين، ستُنار سماء دبي بعروض مجانية آسرة للألعاب النارية.
ستقدم النسخة الثلاثون من مهرجان دبي للتسوق تجربة استثنائية، بدءاً من عروض الطائرات بدون طيار المبهرة والحفلات الموسيقية الأسطورية، وصولاً إلى عروض التسوق التي لا تُقاوم، والعروض اليومية للألعاب النارية، والتجارب الغامرة، والجوائز القيّمة.
للمقيمين حصتهم من المتعة أيضاً! فكل يوم، يمكنهم الاستمتاع بعروض الألعاب النارية المجانية التي تقدمها مجموعة الزرعوني في دبي فستيفال سيتي مول في تمام الساعة 8:30 مساءً. ويزداد الحماس في منطقة فستيفال باي بالمول مع حفلات موسيقية مجانية تُقام كل ليلة سبت، وتحييها نخبة من ألمع النجوم مثل شمة حمدان، وديانا حداد، ويارا، وهمس فكري، وإبراهيم السلطان.
إلى جانب عروض الألعاب النارية المبهرة، سيُزيّن سماء دبي عرضان جديدان من إصدار "تخيّل" لمهرجان دبي للتسوق، أولهما عرض "كوكب آخر" الساحر، وثانيهما عرض "يا سلام يا دبي" الآسر، وسيُعرضان مرتين يومياً في تمام الساعة 6:30 مساءً و8:30 مساءً. ولإضفاء المزيد من البهجة على هذه الأجواء الاحتفالية الاستثنائية، ستُقام تجارب مميزة تقدمها علامات تجارية رائدة، بالإضافة إلى سحوبات على جوائز قيّمة تُقام خمس مرات أسبوعياً من الساعة 7 مساءً حتى 8 مساءً، فلا تُفوّتوا فرصة الفوز!
أما بالنسبة للعائلات والأصدقاء الباحثين عن ملاذ هادئ، تعود إليكم هذا العام عروض الألعاب النارية الشهيرة في حتّا! سيُحوّل هذا الحدث المنطقة إلى أرض عجائب ساحرة، مع عروض إضاءة آسرة، ومناطق جلوس مريحة، وترفيه حيّ ممتع. سيستمتع الزوار بقهوة طازجة مصنوعة يدوياً، وينعمون بأجواء هادئة، ويلتقطون صوراً رائعة تُخلّد ذكرياتهم في هذه الوجهة الخلابة.
ويزداد سحر حتّا في عطلات نهاية الأسبوع مع عروض الألعاب النارية التي تنير سماءها، وتُضفي عليها رونقاً خاصاً. أما الموسيقى الحية في الهواء الطلق، فستُعزز الأجواء المريحة، لتقدم مزيجاً مثالياً من الطبيعة والاحتفال وسحر الشتاء، في ملاذ هادئ لا بدّ من زيارته.
سيحظى زوار مهرجان دبي للتسوق بفرصة مشاهدة عروض ساحرة للطائرات بدون طيار تُقام مرتين يومياً في جزيرة "بلو ووترز" و"ذا بيتش" في جميرا بيتش ريزيدنس. سيبهر الجمهور بمزيج رائع من التكنولوجيا ورواية القصص، حيث تقدم 1000 طائرة بدون طيار عرضين آسرين كل ليلة في تمام الساعة 8 مساءً و10 مساءً.
سيُقدّم العرض الأول تحية رائعة للاحتفال بالذكرى الثلاثين لمهرجان دبي للتسوق، حيث سيأخذ المشاهدين في رحلة عبر الزمن، يستعرضون خلالها ثلاثة عقود من اللحظات الخالدة، مع صور نابضة بالحياة وتشكيلات ملحمية للطائرات بدون طيار، وذلك من 6 إلى 26 ديسمبر.
أما العرض الثاني، فيحتفي بمزيج الأصالة والمعاصرة من خلال إيقاعات قوية ومؤثرات صوتية مبتكرة، وذلك في الفترة من 27 ديسمبر إلى 12 يناير 2025.