"دبي للتسوق" ينطلق بعروض ضخمة وفعاليات ممتعة للجميع
انطلقت فعاليات النسخة الثلاثين لمهرجان دبي للتسوق يوم الجمعة بعرض باهر للألعاب النارية، واستعراضات رائعة لطائرات الدرون، وحفلات موسيقية صاخبة، ولوحات ضوئية خلابة، مبشرة ببدء موسم حافل بأضخم عروض التسوق والسحوبات الكبرى.
وقالت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الجهة المنظمة للمهرجان: "سيكون موسم هذا العام هو الأروع في تاريخ المهرجان، إذ يقدم برنامجاً حافلاً بفعاليات ممتعة تلائم الجميع يومياً، في شتى أنحاء المدينة، من 6 ديسمبر حتى 12 يناير 2025.
وقد انطلقت مع أول أيام عطلة الأسبوع فعاليات "ليالي مهرجان دبي للتسوق" التي تلتها عروض مبهرة للألعاب النارية في دبي فستيفال سيتي مول. وستزين الألعاب النارية سماء المدينة كل ليلة في تمام الساعة 9:15 مساءً في المول نفسه، فيما تُضاء سماء حتا مرتين أسبوعياً بعروض خلابة في تمام الساعة 8:00 مساءً خلال عطلة نهاية الأسبوع.
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إلى جانب ذلك، سيقام عرضان يومياً لطائرات الدرون، بالإضافة إلى عرض يجمع بين الألعاب النارية وطائرات الدرون التي ستضيء سماء بلوواترز وذا بيتش، جي بي آر. وسيقام عرض طائرات الدرون مرتين يومياً في تمام الساعة 8:00 و10:00 مساءً، فيما ستزين حوالي 150 طائرة سماء المدينة خلال عطلة نهاية الأسبوع الثانية من المهرجان بعرض استثنائي يتضمن إطلاق الألعاب الناريةِ، وفقاً لما أعلنته الجهة المنظمة.
لا يقتصر مهرجان دبي للتسوق على تقديم التخفيضات الهائلة والصفقات التي لا تُضاهى لعشاق التسوق وصائدي العروض، بل يتيح لهم أيضاً فرصة الفوز بجوائز نقدية وقسائم قيّمة من خلال السحوبات التي انطلقت يوم الجمعة أيضاً.
وقالت ندى حبيب المقيمة في دبي منذ فترة طويلة لصحيفة خليج تايمز: "بالنسبة لنا، يُعتبر مهرجان دبي للتسوق موسم التسوق الأمثل، حيث نحظى بخصومات ضخمة وفرصة للفوز بجوائز قيّمة".
وفي الوقت نفسه، انطلق عشاق الموسيقى في رحلة ساحرة مع حفل الافتتاح الذي أُقيم في كوكاكولا أرينا، بمشاركة النجمين الكبيرين جورج وسوف وكاظم الساهر. ويوم الأحد 8 ديسمبر، قدم كوك ستوديو لايف أمسية موسيقية من جنوب آسيا بقيادة ذو الفقار خان "زولفي" (Xulfi).
بالإضافة إلى ذلك، امتلأت شوارع دبي بالبهجة والحيوية مع عروض فنية متنوعة، ودروس في الرقص، وورش عمل إبداعية، وألعاب ترفيهية، وفناني الرسم على الوجوه، وفرص لالتقاط الصور التذكارية في العديد من مواقع مهرجان دبي للتسوق، بما في ذلك سيتي ووك الذي تحول إلى وجهة كرنفال للتسوق.
كما تحول مركز وادي حتا إلى وجهة احتفالية لعشاق الطبيعة والمغامرة، حيث يقدم لهم باقة متنوعة من الأنشطة والتجارب العائلية في الهواء الطلق، إلى جانب عروض رائعة للألعاب النارية كل يوم جمعة وسبت في تمام الساعة 8:00 مساءً.