"دبي للتسوق" ينطلق بعروض ضخمة وفعاليات ممتعة للجميع

بالإضافة إلى ذلك، امتلأت شوارع دبي بالبهجة والحيوية مع عروض فنية متنوعة، ودروس في الرقص، وورش عمل إبداعية، وألعاب ترفيهية، وفناني الرسم على الوجوه، وفرص لالتقاط الصور التذكارية في العديد من مواقع مهرجان دبي للتسوق، بما في ذلك سيتي ووك الذي تحول إلى وجهة كرنفال للتسوق.