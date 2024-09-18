"دبي للتسوق" يعود في ديسمبر بحفلات وعروض مذهلة

من المقرر أن يعود مهرجان دبي للتسوق قريباً في ديسمبر المقبل، حيث سيتم الإعلان عن موعده يوم الأربعاء.

ومن المقرر أن ينطلق مهرجان التسوق في 6 ديسمبر 2024، ويستمر حتى 12 يناير 2025.