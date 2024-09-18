"دبي للتسوق" يعود في ديسمبر بحفلات وعروض مذهلة
من المقرر أن يعود مهرجان دبي للتسوق قريباً في ديسمبر المقبل، حيث سيتم الإعلان عن موعده يوم الأربعاء.
ومن المقرر أن ينطلق مهرجان التسوق في 6 ديسمبر 2024، ويستمر حتى 12 يناير 2025.
في الذكرى الثلاثين لتأسيسه، سيستضيف مهرجان التسوق مجموعة من أكبر الفنانين والمشاهير في العالم ضمن مجموعة من الحفلات الموسيقية الحية بما في ذلك مهرجان 321.
كما سيستضيف تجارب مجتمعية مميزة في الفعاليات الخارجية مثل "ماركت اوت سايد ذا بوكس و كانتنيكس"، لتقدم للسكان والزوار تجربة فريدة. بالإضافة إلى ذلك، ستشهد أكبر عروض تسوق على الإطلاق، بمشاركة أكثر من 1000 علامة تجارية عالمية ومحلية.
يمكن للزوار أيضاً الاستمتاع بتجارب احتفالية لا تُنسى خلال ليلة رأس السنة الجديدة، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الأنشطة مثل الرحلات إلى المتنزهات الترفيهية، والمغامرات في الهواء الطلق، وزيارة الوجهات الشاطئية. كما تتاح لهم فرص الفوز بجوائز قد تكون محورية في تغيير حياتهم.
طوال أيام المهرجان الـ38، سيتمكن المقيمون والزوار من مشاهدة العروض المذهلة والمجانية لأضواء دبي والألعاب النارية، إلى جانب عروض الطائرات بدون طيار العالمية المجانية يومياً.
وسيتم الكشف قريباً عن التقويم الكامل لفعاليات مهرجان دبي للتسوق، والذي يتضمن دليلاً شاملاً حول كيفية تحقيق أقصى استفادة من المهرجان خلال أشهر الشتاء في دولة الإمارات العربية المتحدة.