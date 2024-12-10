"دبي للتسوق": شراء مجوهرات وربح 1.5 مليون درهم
أعلنت مجموعة دبي للمجوهرات اليوم الثلاثاء عن جوائز ذهبية ضخمة تبلغ قيمتها 1.5 مليون درهم، وذلك في إطار النسخة الثلاثين من مهرجان دبي للتسوق.
خلال مهرجان دبي للتسوق، الذي يمتد من 6 ديسمبر 2024 إلى 12 يناير 2025، يمكن للعملاء الذين ينفقون 1500 درهم أو أكثر على المجوهرات في المنافذ المشاركة الفوز بحصتهم من الذهب، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 1.5 مليون درهم.
سيتم توزيع 1 كيلوجرام من الذهب كل أسبوع من خلال سحوبات، حيث سيحصل 20 فائزاً على ربع كيلوجرام لكل منهم. ومن المقرر إجراء السحوبات الأسبوعية في 13 و20 و27 ديسمبر و3 و12 يناير 2025.
وبالإضافة إلى ذلك، سيحصل المتسوقون على خصم يصل إلى 50% على مجوهرات الماس واللؤلؤ المختارة، ورسوم تصنيع مخفضة تتراوح بين 1-5% على مجموعات الذهب المختارة، مع عدم وجود أي خصومات على استبدال الذهب القديم، وهدايا خاصة مع مشتريات مختارة.
ستشارك في الحملة الترويجية أكثر من 85 علامة تجارية رائدة في مجال المجوهرات، بالإضافة إلى 275 منفذاً للبيع بالتجزئة للمجوهرات. إلى جانب الجوائز الكبرى، ستقدم هذه المتاجر عروضاً لا تُقاوم عبر منافذها المشاركة طوال فترة مهرجان دبي للتسوق.
وقالت ليلى سهيل، عضو مجلس الإدارة ورئيسة لجنة التسويق في مجموعة دبي للمجوهرات: "إن احتفالنا بهذه النسخة المميزة من مهرجان دبي للتسوق يعكس رؤيتنا الراسخة لترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للذهب والمجوهرات. وعلى مر السنين، لعبت مجموعة دبي للمجوهرات دوراً محورياً في إحداث ثورة في قطاع التجزئة، وتعزيز الابتكار، وخلق تجارب عملاء فريدة من نوعها. ويشكل هذا العرض الترويجي شهادة أخرى على التزامنا بخدمة مجتمعنا ومنح شركائنا قيمة هائلة".