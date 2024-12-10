"دبي للتسوق": شراء مجوهرات وربح 1.5 مليون درهم

ستشارك في الحملة الترويجية أكثر من 85 علامة تجارية رائدة في مجال المجوهرات، بالإضافة إلى 275 منفذاً للبيع بالتجزئة للمجوهرات. إلى جانب الجوائز الكبرى، ستقدم هذه المتاجر عروضاً لا تُقاوم عبر منافذها المشاركة طوال فترة مهرجان دبي للتسوق.

وقالت ليلى سهيل، عضو مجلس الإدارة ورئيسة لجنة التسويق في مجموعة دبي للمجوهرات: "إن احتفالنا بهذه النسخة المميزة من مهرجان دبي للتسوق يعكس رؤيتنا الراسخة لترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للذهب والمجوهرات. وعلى مر السنين، لعبت مجموعة دبي للمجوهرات دوراً محورياً في إحداث ثورة في قطاع التجزئة، وتعزيز الابتكار، وخلق تجارب عملاء فريدة من نوعها. ويشكل هذا العرض الترويجي شهادة أخرى على التزامنا بخدمة مجتمعنا ومنح شركائنا قيمة هائلة".