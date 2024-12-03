"دبي للتسوق"يضيء السماء بطائرات"درون"وألعاب نارية يومية
ابتداءً من 6 ديسمبر، ستشهد دبي يومياً عروضاً للألعاب النارية والطائرات بدون طيار، مع عرض مشترك يجمع بينهما لأول مرة على الإطلاق. وتستمر العروض لمدة 38 يوماً، حتى 12 يناير المقبل، ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق.
وستضيء عروض الطائرات بدون طيار السماء خلال عطلة نهاية الأسبوع الثانية من مهرجان دبي للتسوق. في 13 ديسمبر، ستنطلق حوالي 150 طائرة بدون طيار فوق منطقتي بلوواترز وذا بيتش، جي بي آر، حيث تبدأ العروض الأولى في الساعة 8 مساءً بمشاركة المظليين، وتُعاد مرة أخرى في الساعة 10 مساءً. وستختتم العروض المبهرة بمشاركة 150 طائرة بدون طيار في عطلة نهاية الأسبوع الختامية للمهرجان يوم 11 يناير.
عرض الطائرات بدون طيار
سيقدم عرض الطائرات بدون طيار في مهرجان دبي للتسوق عرضين يومياً، في الساعة 8 مساءً و10 مساءً، في جزيرة بلوواترز وذا بيتش، جي بي آر. ووفقاً للمنظمين، سيشارك في العرض أسطول مكون من 1000 طائرة بدون طيار، لتقديم "صور خلابة وتشكيلات معقدة" تبهر الجمهور.
ويتضمن عرض الطائرات بدون طيار هذا العام موضوعين مميزين. من 6 إلى 26 ديسمبر، يركز العرض الأول على الاحتفال بإرث مهرجان دبي للتسوق، حيث يأخذ الجمهور في رحلة تستعرض أبرز محطات المهرجان على مدار ثلاثة عقود. أما من 6 إلى 12 ديسمبر، فستشكل الطائرات بدون طيار رمز استجابة سريعاً (QR Code) يمكن للحضور مسحه ضوئياً لإرسال رسائل شخصية. في 13 ديسمبر، ستقوم الطائرات بدون طيار بعرض هذه الرسائل بشكل مبتكر ومذهل.
سيعرض الموضوع الثاني من 27 ديسمبر إلى 12 يناير تشكيلات طائرات بدون طيار ثنائية وثلاثية الأبعاد لمعالم شهيرة.
الألعاب النارية، أضواء دبي
سيضيء أفق دبي كل ليلة بعروض الألعاب النارية المجانية في دبي فستيفال سيتي مول يومياً في تمام الساعة 9:15 مساءً. بالإضافة إلى ذلك، ستُقام عروض الألعاب النارية مرتين أسبوعياً فوق حتا خلال عطلات نهاية الأسبوع، وذلك في تمام الساعة 8 مساءً، لتضيف أجواءً مميزة إلى مهرجان دبي للتسوق.
يحتفل مهرجان دبي للتسوق هذا العام بنسخته الثلاثين بإضافة تركيبات أضواء دبي، التي ستضيء المدينة بأجواء ساحرة. وستتضمن الفعالية عروضاً للتكنولوجيا الحديثة، وإسقاطات بصرية غامرة، بالإضافة إلى ألعاب تفاعلية هوائية ، وذلك في مواقع رئيسية في مختلف أنحاء الإمارة.
وأوضح المنظمون: "يشارك في المعرض فنانون عالميون ومحليون، ليقدم تجربة مبتكرة ومستقبلية تحتفي بالعناصر الخمسة: الماء والهواء والنار والطاقة والاتصال. يتوزع المعرض على مواقع رئيسية مثل جزيرة بلوواترز، السيف، حي دبي للتصميم، المرموم، كايت بيتش، وسيتي ووك، إلى جانب فعاليات مهرجان دبي للتسوق مثل مهرجان 321 ومهرجان دبي للتسوق × حتا. تجمع التركيبات بين الإبداع الفني والتجارب التفاعلية، مما يتيح للزوار فرصة لاكتشافها ومشاركتها مع الآخرين".