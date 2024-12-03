"دبي للتسوق"يضيء السماء بطائرات"درون"وألعاب نارية يومية

سيقدم عرض الطائرات بدون طيار في مهرجان دبي للتسوق عرضين يومياً، في الساعة 8 مساءً و10 مساءً، في جزيرة بلوواترز وذا بيتش، جي بي آر. ووفقاً للمنظمين، سيشارك في العرض أسطول مكون من 1000 طائرة بدون طيار، لتقديم "صور خلابة وتشكيلات معقدة" تبهر الجمهور.

ويتضمن عرض الطائرات بدون طيار هذا العام موضوعين مميزين. من 6 إلى 26 ديسمبر، يركز العرض الأول على الاحتفال بإرث مهرجان دبي للتسوق، حيث يأخذ الجمهور في رحلة تستعرض أبرز محطات المهرجان على مدار ثلاثة عقود. أما من 6 إلى 12 ديسمبر، فستشكل الطائرات بدون طيار رمز استجابة سريعاً (QR Code) يمكن للحضور مسحه ضوئياً لإرسال رسائل شخصية. في 13 ديسمبر، ستقوم الطائرات بدون طيار بعرض هذه الرسائل بشكل مبتكر ومذهل.