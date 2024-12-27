"دبي للتسوق"..خصومات تصل إلى 75% حتى 2 فبراير
لعشاق التسوق، لا تفوتوا هذه الفرصة الذهبية، فهذه الفترة هي أفضل فترة للتسوق في دبي، مع عروض حصرية يومياً خلال مهرجان دبي للتسوق، والذي سيستمر حتى 2 فبراير.
وتتضمن المفاجآت اليومية في مهرجان دبي للتسوق عروضاً مغرية وخصومات تتراوح بين 25 إلى 75%، بالإضافة إلى صفقات رائعة لبعض العلامات التجارية الأكثر شهرة في عالم الأزياء والجمال طوال فترة المهرجان.
وفي كل يوم من أيام المهرجان، تعلن علامة تجارية أو متجر تجزئة واحد في موقع محدد عن عرض ترويجي حصري، يبدأ من الساعة 10 صباحاً ويستمر حتى نفاد الكمية.
وسيتم الكشف عن المفاجآت اليومية قبل 24 ساعة على موقع مهرجان دبي للتسوق وعلى صفحة @DubaiFestivals على إنستغرام وتيك توك.
وبإمكان المتسوقين اليوم الجمعة 27 ديسمبر الاستفادة من خصم يصل إلى 90% على جميع المنتجات في متجر "أودورا" (ODORA) للعطور في دبي فستيفال سيتي مول.