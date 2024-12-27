"دبي للتسوق"..خصومات تصل إلى 75% حتى 2 فبراير

لعشاق التسوق، لا تفوتوا هذه الفرصة الذهبية، فهذه الفترة هي أفضل فترة للتسوق في دبي، مع عروض حصرية يومياً خلال مهرجان دبي للتسوق، والذي سيستمر حتى 2 فبراير.