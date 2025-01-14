دبي: لبناني يحطم رقماً قياسياً في ماراثون معصوب العينين وحافي القدمين
بينما كان الجميع يركضون في وضح النهار في الساعات الأولى من الصباح خلال ماراثون دبي، كانت القصة مختلفة بالنسبة لـ"رامي نعوس"، الذي رأى الظلام الدامس وهو يركض معصوب العينين.
وعندما وصل إلى خط النهاية، انفجر الرياضي في البكاء وهو يخلع عصابة عينيه التي كانت مثبتة بإحكام بشريط لاصق. وقال: "ما زلت أحاول التعبير بالكلمات عما شعرت به. أعتقد أنه إذا سألني أحد عن شعوري عندما رأيت الله لدقيقة واحدة، فسأقول إن هذا هو شعوري عندما حققت هذا الإنجاز".
حقق المغترب اللبناني المقيم في دبي منذ سبع سنوات رقماً قياسياً عالمياً في موسوعة غينيس للجري بأسرع ماراثون معصوب العينين في 12 يناير/كانون الثاني، حيث ركض مسافة 42.2 كيلومتر.
وبعد تدريب بسيط، قرر الرياضي ببساطة أن "يؤمن بفكرته ويتركها".
ما هو السبب وراء قرار رامي بالركض معصوب العينين ومن دون حذاء؟ قال الشاب البالغ من العمر 33 عامًا والذي نجا من السرطان: "أردت تسليط الضوء على فكرة أنه سيكون هناك دائمًا ضوء في نهاية النفق، بغض النظر عن مدى قتامة الحياة في الوقت الحالي".
"الركض حافي القدمين يشبه الحياة. الحياة ليست سهلة دائمًا ولكن عليك أن تشعر بالألم وعليك الاستمرار في المحاولة."
وعندما تواصلت معه غينيس قبل أسبوعين من السباق، وسألته عما إذا كان سيفعل أي شيء غير عادي أثناء الماراثون، خطرت له الفكرة.
منذ ما يقرب من عامين، يركز رامي على الاستفادة من روحانيته وإيجاد قوته من خلال التأمل. وقد لعب إغلاق عينيه دورًا رئيسيًا خلال هذه الرحلة، مما دفعه إلى خلق مفهوم الجري دون حاسة البصر الأساسية والحيوية، والاعتماد على ما تبقى منها بعد ذلك.
مكافحة السرطان
بعد تشخيص إصابته بسرطان الدم في سن الخامسة والعشرين في عام 2017، لم يكن رامي الذي شُفي من السرطان الآن سهلاً دائمًا عندما يتعلق الأمر باللياقة البدنية، حيث كان يعاني دائمًا من آلام مزمنة في الظهر والركبة. قبل عامين، قرر خلع حذائه والركض حافي القدمين.
"كان الأمر مؤلمًا في البداية، لكنني اعتدت على ذلك الشعور غير المريح"، هذا ما قاله المغترب الذي بدأ الركض حافي القدمين لأول مرة قبل عامين في لبنان في فعالية للتوعية بمرض السرطان.
كما استلهم الناجي من إنجاز آخر حققه في حياته الشخصية إلهامه لخوض هذا التحدي. "حتى وقت قريب، كان عليّ الخضوع لعلاج معين قال الأطباء إنه ضروري لبقية حياتي، حتى بعد شفائي من السرطان. ولكن قبل عامين، قررت أنني أريد التوقف عن جميع العلاجات. لم يكن هذا من باب الجهل، بل من خلال فهم جسدي وعقلي وكيف يمكنك حقًا شفاء نفسك.
"لقد حصلت على نتائجي قبل فترة من الماراثون وكانت جميعها سليمة، مما يثبت أن العلم دعم قراري. في تلك اللحظة رأيت أخيرًا ضوءًا ساطعًا في حياتي انتشلني من الظلام الذي كنت أعيش فيه طيلة السنوات الثماني الماضية"، كما قال ناووس.
"لا أشعر بالقدر الكافي"
رامي، الذي يعد أيضًا مؤلفًا وشخصية تحفيزية على وسائل التواصل الاجتماعي، صريح جدًا في مساعدة الأشخاص على عدم الشعور بالضغط أو الشعور بأنهم "لا يبذلون جهدًا كافيًا" بسبب مقاطع الفيديو الخاصة به أو المحتوى الآخر عبر الإنترنت.
يتحدث كتابه "دعونا نعيش: تحدي نفسك هو الطريق" عن التغييرات التي طرأت على حياته، ودوافعه، وتجاربه بطرق تشكل دروسًا يمكن للناس تطبيقها في حياتهم لإحداث تغيير.
"لا بأس أن تشعر بهذه الطريقة. لقد شعرت بهذه المشاعر أيضًا. ستتخذ دائمًا خطوات صغيرة في البداية لن تؤدي إلى نتائج فورية ولا شيء على المدى القصير، ولكن ستكون هناك نتائج على المدى الطويل. عليك فقط أن تؤمن بذلك."
إن نصيحة رامي لأي شخص يكافح من أجل تحقيق أهدافه هي "القيام بالأشياء البسيطة" كل يوم والتي تجعلك تشعر بتحسن. "لهذا السبب كان الجري مهمًا جدًا بالنسبة لي، لأنه كان وسيلة بالنسبة لي لإثبات لنفسي أنني أستطيع أن أصبح أفضل بنسبة واحد بالمائة كل يوم. أشعر بمزيد من الإنجاز إذا ركضت بشكل أفضل كل يوم".