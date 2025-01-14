دبي: لبناني يحطم رقماً قياسياً في ماراثون معصوب العينين وحافي القدمين

كما استلهم الناجي من إنجاز آخر حققه في حياته الشخصية إلهامه لخوض هذا التحدي. "حتى وقت قريب، كان عليّ الخضوع لعلاج معين قال الأطباء إنه ضروري لبقية حياتي، حتى بعد شفائي من السرطان. ولكن قبل عامين، قررت أنني أريد التوقف عن جميع العلاجات. لم يكن هذا من باب الجهل، بل من خلال فهم جسدي وعقلي وكيف يمكنك حقًا شفاء نفسك.