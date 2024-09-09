دبي: قمة المليار متابع تعود بفرص جديدة للشركات الناشئة

سيقوم الحكام بتقييم كل عرض بناءً على معايير محددة، بما في ذلك الابتكار، والجدوى، وجودة العرض، وإمكانات السوق، والإبداع، وقابلية التوسع، والتأثير الاجتماعي والاقتصادي المحتمل، فضلاً عن قدرات المتقدم القيادية. كما سيقيمون الإمكانات المالية والربحية للمشاريع، إلى جانب جاذبيتها للمستثمرين في المستقبل. وتختتم المسابقة بعرضين فائزين.