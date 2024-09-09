دبي: قمة المليار متابع تعود بفرص جديدة للشركات الناشئة
في مسابقة هي الأولى من نوعها في دبي، ستتاح للشركات الناشئة ومنشئي المحتوى في جميع أنحاء العالم فرصة فريدة لتقديم أفكارهم الريادية للمستثمرين وقادة الصناعة.
ستتيح "قمة المليار متابع" للمشاركين فرصة الحصول على الدعم والتمويل لمشاريعهم من خلال عرض أفكارهم بصورة مباشرة في النسخة الثالثة من المسابقة والتي ستقام في الفترة من 11 إلى 13 يناير 2025.
ويتم تنظيم المسابقة من قبل أكاديمية الإعلام الجديد، حيث ستقدم الدعم لاثنين من العروض الفائزة - بما في ذلك التمويل المحتمل والشراكات الاستراتيجية والتوجيه المستمر - لمساعدتهم على توسيع نطاق مشاريعهم وتحقيق النجاح على المدى الطويل.
وقالت علياء الحمادي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الإعلام الجديد: "إن المسابقة تفتح آفاقاً جديدة للنمو، وتوفر لهم فرصة استثنائية لتلقي الدعم من كبار المستثمرين. ويضمن هذا الدعم إطلاق مشاريع تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة".
المنافسة
وقد تمت دعوة الشركات الناشئة وصانعي المحتوى لتقديم أفكارهم وأعمالهم قبل الموعد النهائي في 20 سبتمبر 2024. وقالت علياء: "ستنطلق المسابقة بمجرد الوصول إلى الموعد النهائي للتقديم. سيتم اختيار أفضل 25 مشاركة من أصحاب الأفكار الريادية، وسيشرع المشاركون المختارون بعد ذلك في برنامج تدريب وتوجيه متخصص بقيادة خبراء الصناعة، لتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لصقل عروضهم وتعظيم فرصهم في تأمين الدعم والتمويل خلال حدث يناير ".
ولكي يكون المتقدمون مؤهلين للمشاركة، يشترط في الشركات المتقدمة أن تكون مسجلة قانونياً، وأن يكون عمر المشارك 18 عاماً فما فوق، ويمكن لكل شركة ناشئة تقديم عرض واحد على موقع القمة على الإنترنت، حيث ستخضع جميع المشاركات لعملية تقييم دقيقة لضمان استيفائها لمعايير المسابقة.
وستقوم لجنة تحكيم مكونة من كبار المستثمرين والخبراء الدوليين باختيار أفضل 25 مشاركاً لعرض أفكارهم أمام اللجنة. وبعد العرض، سيتم اختيار 10 من المشاركين من قبل الحكام ومن خلال تصويت الجمهور للانتقال إلى المرحلة التالية من المسابقة.
سيقوم الحكام بتقييم كل عرض بناءً على معايير محددة، بما في ذلك الابتكار، والجدوى، وجودة العرض، وإمكانات السوق، والإبداع، وقابلية التوسع، والتأثير الاجتماعي والاقتصادي المحتمل، فضلاً عن قدرات المتقدم القيادية. كما سيقيمون الإمكانات المالية والربحية للمشاريع، إلى جانب جاذبيتها للمستثمرين في المستقبل. وتختتم المسابقة بعرضين فائزين.
القمة
تعود قمة المليار متابع في نسختها الثالثة في يناير 2025 تحت شعار "المحتوى الهادف"، مما يعكس التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بأن تصبح مركزاً عالمياً للابتكار والإبداع.
وتم تصنيف القمة باعتبارها أكبر تجمع عالمي لصناع المحتوى والمبدعين، حيث جمعت أكثر من 3000 صانع محتوى ومؤثر ومبدع من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 100 متحدث خبير، لمخاطبة وإلهام أكثر من مليار شخص في عام 2024.
وعندما أقيم الحدث في يناير من هذا العام، كان نجم وسائل التواصل الاجتماعي "خابي لام" هو نجم الحدث. انتشر مستخدم تيك توك - الذي لديه أكثر من 162 مليون متابع وهو الحساب الأكثر متابعة على المنصة - على نطاق واسع خلال فترة جائحة كورونا بتعبيراته الصامتة.
ألقى صانع المحتوى الفلسطيني "بليستيا" كلمة أمام الحضور عبر الشاشة، بينما شرح وزير شؤون مجلس الوزراء محمد القرقاوي القصة الغريبة حول تغريدته الوحيدة على منصة التواصل الاجتماعي X، وهي عبارة عن نقطة.