دبي: "قمة الحكومات"تجمع زعماء وقادة الأعمال العالميين

ومن المقرر أن يقام الحدث في دبي في الفترة من 11 إلى 13 فبراير، وسيجمع أكثر من 200 متحدث بما في ذلك قادة العالم ورؤساء الدول ورجال الأعمال لمناقشة التعاون بين الحكومات.