دبي: "قمة الحكومات"تجمع زعماء وقادة الأعمال العالميين
سيكون الرئيس التنفيذي لشركة "ألفابت"، "سوندار بيتشاي"، و"جاك ما" من علي بابا، و"ديفيد بازوك" الرئيس التنفيذي لشركة "روبلوكس"، من بين الأسماء التي ستتصدر قمة الحكومات العالمية هذا العام.
ومن المقرر أن يقام الحدث في دبي في الفترة من 11 إلى 13 فبراير، وسيجمع أكثر من 200 متحدث بما في ذلك قادة العالم ورؤساء الدول ورجال الأعمال لمناقشة التعاون بين الحكومات.
وبالإضافة إلى رواد الأعمال، سيحضر هذا الحدث العديد من رؤساء الدول بما في ذلك رئيس إندونيسيا، "برابهو سوبيانتو"، والرئيس السريلانكي "أنورا كومارا ديساناياكي"، ورئيس الوزراء الكويتي أحمد العبد الله الصباح.
وتحت شعار "تشكيل حكومات المستقبل"، ستجمع القمة العالمية للحكومات هذا العام قادة الفكر لتعزيز التعاون الدولي وتحديد الحلول المبتكرة للتحديات المستقبلية، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى إلهام وتمكين الجيل القادم من الحكومات.