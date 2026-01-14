دبي في ذكرى استقبال جورج بوش.. يومٌ توقفت فيه عقارب الحركة

تشتهر دبي بحركتها الدؤوبة، والرافعات التي لا تهدأ، وصخب الطموح المستمر. ولكن في 14 يناير 2008، توقفت المدينة لبرهة للترحيب بضيف متميز.
إن زيارة الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش - وهي الزيارة الأولى من نوعها لرئيس أمريكي في منصبه إلى البلاد - حولت الإمارة التي تعج عادةً بالنشاط إلى مدينة هادئة.
أعلنت السلطات عن عطلة رسمية مفاجئة في جميع أنحاء دبي، وهو إعلان كان نادراً حتى في ذلك الوقت. تم إغلاق الطرق الرئيسية والجسور والأنفاق والمجالات العلوية كجزء من عملية أمنية واسعة النطاق. وصل الرئيس بوش، في جولة إقليمية بدأت في 13 يناير، إلى دبي قادماً من أبوظبي، وكان في استقباله في المطار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
منذ الساعة 6 صباحاً وحتى الساعة 4 عصراً، خلت طرق دبي لاستقبال بوش. بقي معظم السكان في منازلهم، يراقبون أحداث اليوم من الشرفات والنوافذ. لم يخرج سوى العمال الأساسيين والمسافرين عبر الجو، حيث وجد الكثير منهم أنفسهم متوقفين عند حواجز الطرق أو عالقين في حركة مرور بطيئة على طريق الإمارات.
لخص وافد غربي مسن، كان في نزهته المعتادة، اللحظة السريالية عندما قال لـ الخليج تايمز: "هذه أول مرة أرى فيها شيئًا كهذا. إنه يوم جيد للمشي،" قال وهو يتأمل الشوارع التي عادة ما تكون مزدحمة بالمرور.
بالنسبة للكثيرين، جلب اليوم تحديات غير متوقعة. مشى موظفو سوق دبي الحرة الذين أنهوا نوبات عملهم الليلية مسافات طويلة إلى مناطق مثل السطوة. وكان النقل العام بالكاد مرئيًا. ظلت خطوط حجز سيارات الأجرة مغلقة حتى إعادة فتح الطرق.
ومع ذلك، وسط الاضطراب، ساد هدوء غير عادي. لعب الأطفال الكريكيت في شوارع الأحياء. تجول السكان بحرية. ظلت مراكز التسوق مفتوحة وصاخبة بالنشاط، حيث استغل الناس أقصى استفادة من يوم عطلة نادر وغير مخطط له — وهو أمر نادر في مدينة تعرف بالحركة.
قام الرئيس بوش والوفد المرافق له بجولة في عدة مواقع في دبي. بدأت الزيارة في المنزل التاريخي السابق لحاكم دبي، والذي أصبح الآن متحفاً يحافظ على ماضي الإمارة. شاهد عروضاً تقليدية، وتناول الغداء لاحقاً مع طلاب في كلية دبي للإدارة الحكومية، جالساً على الوسائد في حلقة، يتناول الطعام من أطباق وضعت على أرضية مفروشة بالسجاد.
وقال بوش لاحقاً لمجموعة من رواد الأعمال في برج العرب: "لقد أذهلني ما رأيته هنا". وتحدث عن روح الريادة في دبي، وطموحها، وأهمية الأمل والفرص عبر فئات المجتمع.
بالنسبة للمسافرين جواً، كان اليوم صعباً بشكل خاص. علق العديد من الركاب القادمين إلى مطار دبي الدولي لساعات، غير قادرين على المغادرة حتى أعيد فتح الطرق الرئيسية في المساء. كما تم إغلاق الوصول إلى المبنى رقم 2 لفترة من الوقت بعد الساعة 2 ظهراً.
وقال سراج الدين: "وصلت من لاهور في الساعة 11 صباحاً مع عائلتي، وقيل لنا إنه لن تأخذنا أي سيارة أجرة حتى تفتح الطرق".
وكجزء من الترتيبات الأمنية، أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن طرق بديلة للمتنقلين، وخاصة المتوجهين إلى مطار دبي الدولي. وحُث السكان على اتباع اللوحات الإرشادية والتعليمات الرسمية للوصول إلى وجهاتهم. وقال عيسى الدوسري، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة، إن الحافلات العامة واصلت العمل لكنها اتبعت بدقة التحويلات المحددة وتجنبت الطرق المغلقة.
ورغم الفوضى على الأرض، أكد مسؤولو الطيران المدني في دبي أن المطار نفسه يعمل بشكل طبيعي، مع تأخيرات طفيفة فقط بسبب التحويلات المرورية.
استلمت الفنادق خرائط توضح الطرق البديلة، لكن الكثيرين وجدوا الطرق التي كانت مخصصة لتكون مفتوحة مغلقة بشكل غير متوقع. واجه الضيوف بالقرب من طريق الشيخ زايد الصعوبة الأكبر، بينما سلك آخرون طرقاً خلفية أكثر هدوءاً. ظل جسر القرهود، وجسر المكتوم، ونفق الشندغة مغلقين، وكذلك طريق الشيخ زايد وطريق الخيل، بينما ظل طريق الوصل وطريق جميرا مفتوحين.
ولم يتم الإبلاغ عن أي حوادث أو شكاوى رسمية - وهي ملاحظة نادرة أخرى تضاف إلى هذا اليوم الاستثنائي.
تظل العطلات الرسمية المعلنة في وقت قصير، وإغلاق الطرق على مستوى المدينة، والطرق السريعة المهجورة - لحظات نادرة في تاريخ دبي الحديث. يبرز يوم 14 يناير 2008 ليس فقط بسبب هوية الزائر، ولكن بسبب الطريقة التي تغيرت بها المدينة - لفترة وجيزة، وبشكل كامل، ولا ينسى.
ليوم واحد، تباطأت دبي للترحيب بضيف خاص وإظهار دفء الضيافة العربية له.