دبي في ذكرى استقبال جورج بوش.. يومٌ توقفت فيه عقارب الحركة

أعلنت السلطات عن عطلة رسمية مفاجئة في جميع أنحاء دبي، وهو إعلان كان نادراً حتى في ذلك الوقت. تم إغلاق الطرق الرئيسية والجسور والأنفاق والمجالات العلوية كجزء من عملية أمنية واسعة النطاق. وصل الرئيس بوش، في جولة إقليمية بدأت في 13 يناير، إلى دبي قادماً من أبوظبي، وكان في استقباله في المطار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.