دبي في العيد.. خريطة للفرح ممتدة من الشواطئ العائلية إلى المتنزهات الذكية

خلال عطلة عيد الفطر القادمة، تستعد دبي لتقديم جدول حافل بالأنشطة العائلية، وأيام الشاطئ، والفعاليات الثقافية لمساعدة المقيمين والزوار على الاستفادة القصوى من عطلة نهاية الأسبوع الطويلة. من العروض الحية في المتنزهات الكبرى إلى مناطق الشاطئ المخصصة للعائلات وورش عمل الأطفال'، هناك الكثير ليستمتع به المقيمون والزوار في هذا العيد.

خلال فترة العطلة، تم تخصيص العديد من شواطئ دبي' الأكثر شعبية للعائلات حصريًا. ستكون شواطئ جميرا 1، وجميرا 2، وجميرا 3، وأم سقيم 1، وأم سقيم 2، بما في ذلك الشواطئ الليلية الشهيرة، مناطق مخصصة للعائلات فقط.

تماشياً مع التزام الإمارة’ بالاحتفالات الشاملة، سيتم تنظيم ثلاث فعاليات لعيد الفطر في أسواق العمل المجتمعية، تستهدف حوالي 30 ألف عامل. تضمن هذه الفعاليات وجود شيء يستمتع به الجميع.

أنشطة المتنزهات

كجزء من موسم ولفة، كشفت بلدية دبي (DM) أن ثلاثة من أشهر متنزهات دبي' ستستضيف فعاليات مسائية خاصة في اليومين الأول والثاني من العيد. سيرحب منتزه مشرف الوطني، ومنتزه الممزر، ومنتزه زعبيل بالزوار من الساعة 4 مساءً حتى 7 مساءً مع عروض حية، بما في ذلك عروض تحضير الحلويات التقليدية وهدايا مختارة.

يتيح التوقيت المسائي للعائلات الاستمتاع بالمساحات الخارجية خلال الساعات الأكثر برودة، مما يخلق أجواءً نابضة بالحياة لاحتفالات العيد.

لأول مرة هذا العام، سينضم منتزه ند الشبا إلى الاحتفالات بفعالية عيد مخصصة في المناطق الريفية بدبي'. ستقام الفعالية في اليوم الثالث من العيد من الساعة 4 مساءً حتى 7 مساءً، وستتضمن ورش عمل تعليمية وترفيهية تفاعلية، بالإضافة إلى ظهور شخصيات الأطفال المحبوبة مدهش ودانا. كما ستقدم عروض حربية تقليدية ومجموعة من الأنشطة الثقافية والتراثية.

ستستضيف مدينة الأطفال' أيضًا احتفالات في اليومين الأول والثالث من العيد من الساعة 4 مساءً حتى 7 مساءً. يمكن للزوار الصغار الاستمتاع بالألعاب والمسابقات وتوزيع الهدايا والحلويات في بيئة تفاعلية مصممة لتعزيز المشاركة والتعاون.

حملة السلامة والنظافة

مع توقع توافد الآلاف إلى الشواطئ والحدائق، أطلقت بلدية دبي حملة تفتيش موسعة للعطلات. تم نشر أكثر من 2800 مهندس صحة وما يقرب من 800 مركبة في جميع أنحاء الإمارة لضمان سلامة الغذاء والنظافة العامة والامتثال للمعايير الصحية خلال فترة الأعياد.

ستستهدف حملات التفتيش المواقع ذات النشاط العالي، بما في ذلك سوق الواجهة البحرية، ومركز دبي للأغذية، ومراكز التسوق، والمعالم السياحية الرئيسية بما في ذلك الحدائق والشواطئ.

ما الذي يتم تفتيشه؟

تجري فرق البلدية فحوصات مكثفة في مئات المنشآت التي تشهد عادة زيادة في الطلب خلال العيد. وتشمل هذه:

منافذ الطعام: تم بالفعل تفتيش أكثر من 150 منشأة غذائية في أماكن الفعاليات ومراكز الطعام في مراكز التسوق. ويتم إيلاء اهتمام خاص لمأكولات العيد المفضلة مثل المكسرات والحلويات والشوكولاتة والمخبوزات والمنتجات الطازجة.

الجمال والعافية: يتم فحص حوالي 300 صالون حلاقة للرجال، و100 مركز تجميل للسيدات، و30 مركز لياقة بدنية للتأكد من التعقيم السليم للأدوات والنظافة العامة.

الفنادق والترفيه: تخضع حوالي 40 فندقًا و40 مكانًا ترفيهيًا وأكثر من 150 مقهى للشيشة للتدقيق. ويتم اختبار حمامات السباحة للتأكد من سلامتها، بما في ذلك وجود منقذين معتمدين ومستويات مطهر مناسبة.

ألعاب الملاهي: يتم فحص جميع الألعاب في أماكن الترفيه قبل الاستخدام العام لضمان السلامة.

سلامة الحناء: تجري حملة خاصة لاختبار عينات الحناء في المختبرات، لضمان أن تقليد العيد الشعبي آمن للجميع.

مخيمات العمال: تركز البلدية أيضًا على رعاية العمال، مع حملات تفتيش تغطي أكثر من 700 سكن عمال في المحيصنة، والقوز، وجبل علي.

عمليات ضخمة

تجري عملية نظافة ضخمة في جميع أنحاء طرق دبي's والمناطق السكنية والأسواق والشواطئ العامة والممرات المائية. يعمل ما مجموعه 2876 من موظفي النظافة و280 مشرفًا على مدار الساعة للحفاظ على مظهر المدينة's خلال فترة العطلات المزدحمة.

في موانئ دبي الجمركية، تعمل فرق متخصصة على مدار الساعة، باستخدام أنظمة رقمية لتتبع واختبار الأغذية المستوردة قبل دخولها السوق. يضمن نظام البيانات القائم على المخاطر فحص العناصر ذات الأولوية العالية بسرعة.

كما حثت بلدية دبي السكان على القيام بدورهم والتحقق من صلاحية المنتجات عند شراء الطعام والتأكد من التخزين السليم. يمكن لأي شخص لديه مخاوف الإبلاغ عن المشكلات من خلال تطبيق دبي 24/7 أو الاتصال بمركز الاتصال على الرقم 800900.