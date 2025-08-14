دبي: فلسطينية تحمل أحلام شعبها في مسابقة ملكة جمال الكون

تزينت نادين أيوب، المتأهلة السابقة لنهائيات مسابقة ملكة جمال الأرض، بالألوان والأنماط التقليدية لوطنها، وأعلنت أنها ستمثل فلسطين لأول مرة في مسابقة ملكة جمال الكون 2025.
في فيديو الإعلان، قالت نادين وهي ترتدي فستانًا أبيض مطرزًا بنقوش التطريز الفلسطيني (Tatreez): "اليوم، أقف على مسرح ملكة جمال الكون ليس فقط بلقب، بل بحقيقة". (التطريز هو فن فلسطيني قديم، معروف بأنماطه المعقدة وألوانه الزاهية. وقد استُخدم كوسيلة لسرد القصص، حيث يحمل كل نمط ولون معنى يتعلق بهوية مرتديه ومنطقته وتجاربه الحياتية.)
تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.
من ملكة جمال الأرض إلى منصة عالمية
نادين، وهي فلسطينية مقيمة في الإمارات، فازت بلقب ملكة جمال الأرض عام 2022. بعد ذلك، ابتعدت عن الأضواء بسبب الحرب التي أثرت على آلاف الأرواح في غزة.
الآن، تأمل نادين في أن تحمل صوت شعبها إلى المسرح الدولي. وقالت: "في وقت تتجه فيه أنظار العالم إلى وطننا، أحمل هذا الدور بمسؤولية عميقة. إنه أكثر من مجرد لقب، إنه منصة للتحدث باسم شعب فلسطين، وخاصة نسائنا وأطفالنا".
"سيدات فلسطين" منصة للأصوات الملهمة
نادين، التي يتابعها 1.1 مليون شخص على "إنستغرام"، هي أيضًا مؤسسة منصة "سيدات فلسطين" (Sayidat Falasteen). وقد أنشأت هذه المنصة لتسليط الضوء على قوة ورؤية وأصوات وصمود المرأة الفلسطينية.
تُعدّ المنصة الذراع الإعلامي لمنظمة "ملكة جمال فلسطين"، ومن خلالها تشارك أيوب قصص نساء من الوطن، مسلطة الضوء على طموحهن ونجاحاتهن.
وقالت نادين: "أنا أمثل كل امرأة وطفل فلسطيني يحتاج العالم لرؤية قوتهم. نحن أكثر من مجرد معاناة؛ نحن الصمود والأمل ونبض وطن يعيش من خلالنا."
بالإضافة إلى حملها لأصوات شعبها، أسست نادين أيضًا أكاديمية تعليمية خاصة بها تُسمى "أكاديمية الزيتون الخضراء" (Olive Green Academy)، وهي أكاديمية متخصصة في الاستدامة والذكاء الاصطناعي.