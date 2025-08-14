دبي: فلسطينية تحمل أحلام شعبها في مسابقة ملكة جمال الكون

تزينت نادين أيوب، المتأهلة السابقة لنهائيات مسابقة ملكة جمال الأرض، بالألوان والأنماط التقليدية لوطنها، وأعلنت أنها ستمثل فلسطين لأول مرة في مسابقة ملكة جمال الكون 2025.

في فيديو الإعلان، قالت نادين وهي ترتدي فستانًا أبيض مطرزًا بنقوش التطريز الفلسطيني (Tatreez): "اليوم، أقف على مسرح ملكة جمال الكون ليس فقط بلقب، بل بحقيقة". (التطريز هو فن فلسطيني قديم، معروف بأنماطه المعقدة وألوانه الزاهية. وقد استُخدم كوسيلة لسرد القصص، حيث يحمل كل نمط ولون معنى يتعلق بهوية مرتديه ومنطقته وتجاربه الحياتية.)

من ملكة جمال الأرض إلى منصة عالمية

نادين، وهي فلسطينية مقيمة في الإمارات، فازت بلقب ملكة جمال الأرض عام 2022. بعد ذلك، ابتعدت عن الأضواء بسبب الحرب التي أثرت على آلاف الأرواح في غزة.

الآن، تأمل نادين في أن تحمل صوت شعبها إلى المسرح الدولي. وقالت: "في وقت تتجه فيه أنظار العالم إلى وطننا، أحمل هذا الدور بمسؤولية عميقة. إنه أكثر من مجرد لقب، إنه منصة للتحدث باسم شعب فلسطين، وخاصة نسائنا وأطفالنا".