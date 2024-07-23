دبي: فلبينية تقهرالسرطان دون علاج كيميائي

تمكنت مغتربة فلبينية تبلغ من العمر 45 عاماً في دبي من التغلب على سرطان الثدي دون الحاجة إلى الخضوع للعلاج الكيميائي. وبدلا من ذلك، اعتمدت على نفحة إيمانية بالإضافة إلى علاجات بديلة.

وتم تشخيص إصابة "روينا ألكايد فاسكيز" بسرطان الثدي لأول مرة في عام 2020 وفي ذلك الوقت، تمت إزالة ثديها الأيسر. وعلى الرغم من النجاح الأولي، بدأت تعاني من أعراض متكررة في عام 2023، مما يشير إلى عودة السرطان.

وعندما ذهبت إلى طبيب الأورام في مستشفى زليخة دبي، قالت فاسكيز بوضوح إنها لا تريد الخضوع للعلاج الكيميائي، وسعت فاسكيز إلى البحث عن خيارات علاجية بديلة بدلاً من الخضوع لخيار العلاج الكيميائي.

"لم أخضع للعلاج الكيميائي سابقاً ولم أرغب في ذلك، بناءً على ما رأيته في الأفلام الوثائقية. لقد سمعت أيضاً عن الألم والآثار الجانبية التي يسببها العلاج على الجسم. قالت فاسكيز: "لذلك طلبت من أطبائي علاجاً بديلاً".

وأضافت: "كنت أعاني من أزمة تنفسية وكانت حالتي الصحية تتدهور، لذلك لم أكن مرتاحة لفكرة تناول العلاج الكيميائي التقليدي".