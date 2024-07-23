دبي: فلبينية تقهرالسرطان دون علاج كيميائي
تمكنت مغتربة فلبينية تبلغ من العمر 45 عاماً في دبي من التغلب على سرطان الثدي دون الحاجة إلى الخضوع للعلاج الكيميائي. وبدلا من ذلك، اعتمدت على نفحة إيمانية بالإضافة إلى علاجات بديلة.
وتم تشخيص إصابة "روينا ألكايد فاسكيز" بسرطان الثدي لأول مرة في عام 2020 وفي ذلك الوقت، تمت إزالة ثديها الأيسر. وعلى الرغم من النجاح الأولي، بدأت تعاني من أعراض متكررة في عام 2023، مما يشير إلى عودة السرطان.
وعندما ذهبت إلى طبيب الأورام في مستشفى زليخة دبي، قالت فاسكيز بوضوح إنها لا تريد الخضوع للعلاج الكيميائي، وسعت فاسكيز إلى البحث عن خيارات علاجية بديلة بدلاً من الخضوع لخيار العلاج الكيميائي.
"لم أخضع للعلاج الكيميائي سابقاً ولم أرغب في ذلك، بناءً على ما رأيته في الأفلام الوثائقية. لقد سمعت أيضاً عن الألم والآثار الجانبية التي يسببها العلاج على الجسم. قالت فاسكيز: "لذلك طلبت من أطبائي علاجاً بديلاً".
وأضافت: "كنت أعاني من أزمة تنفسية وكانت حالتي الصحية تتدهور، لذلك لم أكن مرتاحة لفكرة تناول العلاج الكيميائي التقليدي".
عودة السرطان
وبعد توقف دام عامين في فحوصات المتابعة، وصلت فاسكيز إلى غرفة الطوارئ وهي تعاني من آلام مبرحة في صدرها الأيسر والإبط، إلى جانب ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط وضيق التنفس.
وقال الدكتور أنور سامي محسن علي، طبيب الأورام بالمستشفى، بأن الخزعة الفورية كشفت عن كتلة كبيرة يبلغ حجمها 7 × 7 سم وتم التأكد أنها سرطانية.
وأضاف : "كشفت التشخيصات الإضافية عن تطور أورام خبيثة ثانوية في الرئتين والغدد الليمفاوية والعظام، مما يمثل سيناريو حرجاً".
علاج رواية
مع موافقة فاسكيز على نهج علاجي جديد، قدم الأطباء العلاج البيولوجي المستهدف (الذي يتضمن أدوية مثل مثبط CDK 4/6 Abemaciclib)، بالإضافة إلى العلاجات الهرمونية Letrozole وGoserelin وعامل دعم العظام Zometa.
قال الدكتور علي: "بعد ثلاث دورات علاجية فقط، عادت وظيفة الجهاز التنفسي لفاسكيز إلى طبيعتها، وهدأ الألم، وانخفضت الكتلة الإبطية بنسبة تزيد عن 50 بالمائة، وبحلول الدورة الخامسة، هدأ ألم العظام تماماً، واختفت الكتلة المحلية تقريباً، مما يمثل تحولاً كبيراً في حالتها، وأصبحت فاسكيز الآن خالية من السرطان.
وقالت: "خلال فترة العلاج، أنا راضية جداً لأن الطبيب شرح لي التفاصيل واحترم قراري بتلقي هذا العلاج، وكان فريق التمريض أيضاً داعماً للغاية في كل مرة أتيت فيها لأخذ الحقن. لقد تحسنت حياتي بشكل ملحوظ وأنا ممتنة له سبحانه وتعالى."
مدى الحاجة إلى العلاج الكيميائي
وقال الدكتور علي إنه ليس كل مرضى السرطان يحتاجون إلى العلاج الكيميائي، حتى أولئك الذين هم في حالة حرجة.
وأضاف: "إن خطط العلاج الشخصية المصممة خصيصاً لتفضيلات المريض وظروفه الصحية يمكن أن تحقق نتائج إيجابية، ويمكن إدارة المراحل المتقدمة من المرض بشكل فعال من خلال العلاج الموجه، وهذا يمكن أن يعزز معدلات البقاء على قيد الحياة ويحسن نوعية حياة الفرد، إن حالة فاسكيز تؤكد أهمية الرعاية الشاملة لمرضى السرطان وإمكانات العلاجات المبتكرة في تحويل الحالات الحرجة إلى مستقرة".