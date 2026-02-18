دبي: فحص صحي موحد لتعزيز كفاءة العمل الحكومي

أصبحت الحياة أسهل قليلاً للباحثين عن عمل وإقامة في دبي. فقد دمجت الإمارة الآن فحوصات اللياقة الطبية للإقامة والصحة المهنية في طلب واحد، مما يعني أنه يمكن إكمال الفحص في زيارة واحدة.

هذا جزء من مبادرة الفحص الصحي الموحد التي أطلقتها هيئة الصحة بدبي حديثًا، وهي خطوة مهمة في تبسيط الإجراءات وتسهيل تجربة العملاء.

تتيح الخدمة للمهنيين من مختلف القطاعات التقدم للفحوصات الصحية عبر منصة رقمية ذكية. تجمع هذه العملية المتكاملة بين فحوصات اللياقة الطبية والصحة المهنية في طلب واحد مؤتمت يعتمد على بيانات المهنة المختارة، مما يسمح بإكمال جميع الفحوصات المطلوبة في زيارة واحدة.

يتم إصدار الإقامة تلقائيًا بمجرد الانتهاء من النتائج الطبية. وتعمل هذه الخطوة على ربط قواعد البيانات بين السلطات المعنية، مما يضمن إجراءات أسرع وأكثر دقة.

تُنفذ المبادرة بالتعاون مع عدة جهات حكومية، بما في ذلك هيئة الصحة بدبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وبلدية دبي، ولجنة التشريعات العليا، ودائرة المالية.

المشروع جزء من مبادرة 'صناع المدينة' للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية وتقديم تجربة استثنائية عبر الخدمات الحكومية المشتركة، بما يتماشى مع أجندة دبي الاجتماعية 33 وأجندة دبي الاقتصادية D33.

قال الدكتور علوي الشيخ علي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي (DHA)، إن إطلاق الفحص الصحي الموحد يعكس التزام دبي بتعزيز العمل الحكومي المشترك من خلال مسار رقمي واحد يبسط فحوصات اللياقة الطبية للإقامة والصحة المهنية.

وأكد على أهمية هذه المبادرة ودورها في أتمتة العمليات وتوحيد وتسريع تبادل البيانات بين الجهات، مما يدعم التخطيط الوقائي ويواكب المتطلبات المتزايدة الناتجة عن النمو السكاني والاقتصادي للمدينة.

صرح الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، بأن خدمة ‘الفحص الطبي الموحد’ تجسد نموذج دبي الحكومي المتكامل، القائم على الترابط المؤسسي والتكامل السلس للأنظمة بين الجهات المعنية.

وأكد أن دور الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي يتمحور حول ربط قواعد البيانات وتمكين تبادل المعلومات الآلي والآمن مع الشركاء الاستراتيجيين، بما يضمن توفر بيانات دقيقة عبر جميع الجهات المشاركة في تقديم الخدمة. ويساهم ذلك في تسريع الإجراءات وإصدار تصاريح الإقامة بسلاسة عند استكمال المتطلبات، مما يعزز بشكل مباشر تجربة المتعامل والكفاءة العامة للمنظومة الحكومية.

وأضاف أن هذا المستوى من التكامل يعزز موثوقية البيانات ويقلل من ازدواجية الإجراءات، مما يحسن كفاءة الأداء ويسخر التقنيات المتقدمة لخدمة الناس أولاً. كما يعكس التزام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي بدعم المبادرات المشتركة التي ترتقي برحلة المتعامل وتتوافق مع تطلعات الإمارة لخدمات أكثر ذكاءً واستباقية.

أكد المهندس مروان أحمد بن غليطة، المدير العام لبلدية دبي، أن إطلاق الفحص الصحي الموحد يمثل خطوة استراتيجية في تعزيز إطار دبي الرقابي والتنظيمي. وأشار إلى أن المبادرة تعكس التزام الجهات الحكومية في دبي بتقديم خدمات حكومية مبتكرة تدعم القدرة التنافسية العالمية للمدينة، وتواكب النمو الاقتصادي والسكاني، وتضمن بيئة عمل آمنة وصحية تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، فضلاً عن تعزيز مكانة دبي كأفضل مدينة في العالم للعيش والعمل.

وأضاف: “تمثل الخدمة نقلة نوعية في تعزيز التكامل بين الأنظمة الحكومية من خلال عمليات موحدة وقواعد بيانات متصلة بذكاء. وهذا يمكّن فرق التفتيش في بلدية دبي من الوصول إلى معلومات دقيقة وفي الوقت الفعلي أثناء عمليات التفتيش، مما يضمن الامتثال لمعايير الصحة والسلامة المهنية، ويعزز الوقاية الاستباقية، ويحسن جاهزية الاستجابة في حالات الطوارئ.

قال الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي الصحية ورئيس جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية: “تمثل خدمة الفحص الصحي الموحد نقلة نوعية في تطوير الخدمات الحكومية المشتركة من خلال توحيد الإجراءات ودمج أنظمة الجهات المعنية. ويساهم ذلك في تبسيط رحلة المتعامل والارتقاء بجودة الخدمات.”

وأضاف الدكتور شريف: “تعكس هذه الخدمة التعاون بين الجهات الحكومية ضمن مبادرة ‘صناع المدينة’ وتتوافق مع رؤية دبي لتقديم خدمات ذكية واستباقية. وتساهم في تعزيز جاهزية نظام الرعاية الصحية وتدعم مكانة دبي كنموذج رائد في تطوير الخدمات الحكومية المتكاملة.”