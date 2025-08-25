دبي: فتاة متلازمة داون تظهر على شاشة "تايمز سكوير"

بالنسبة لوالدة أماندا، فإن هذا الاعتراف شخصي ورمزي.

قالت أنيتا: "إنها لحظة فخر لنا كعائلة. لطالما كانت أماندا مُصمّمة. إنها تعمل بجدّ في عملها، وتُرحّب بالضيوف بثقة، بل وتتعلم كلمات فرنسية جديدة مثل "بونجور" (مرحبًا)، و "ميرسي " (شكرًا)، و "سيل فو بلايه " (من فضلك)، و"أو ريفوار " (وداعًا) يوميًا لتجعل الزوار يشعرون بالترحيب. إن عزيمتها وفرحها هما ما يُلهماننا."