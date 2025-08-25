دبي: فتاة متلازمة داون تظهر على شاشة "تايمز سكوير"

في أوائل الشهر المقبل، سترى "أماندا دي سيلفا" المقيمة في دبي وجهها يشرق عبر الشاشات العملاقة في ساحة تايمز سكوير في نيويورك، لتنضم إلى مئات الآخرين في واحدة من أكثر احتفالات العالم وضوحاً بالشمول.
تم اختيار الفتاة البالغة من العمر 22 عامًا، والتي تعاني من متلازمة داون، لتظهر في عرض فيديو الجمعية الوطنية لمتلازمة داون (NDSS) في تايمز سكوير في 6 سبتمبر. تم اختيار صورتها من بين أكثر من 2600 مشاركة للحدث السنوي، الذي يعرض أكثر من 500 طفل وبالغ مصابين بمتلازمة داون من جميع أنحاء الولايات المتحدة و11 دولة أخرى.
سيُعرض الفيديو، ومدته ساعة واحدة، على شاشتين ضخمتين فوق مطعم دوس كامينوس في ساحة الأب دافي. كما سيُبثّ مباشرةً على صفحة NDSS على فيسبوك من الساعة 5:30 مساءً إلى 6:30 مساءً بتوقيت الإمارات. يُمثّل هذا الحدث افتتاحًا لمسيرة "نيويورك سيتي بادي ووك"، وهي برنامج توعوي رائد يُقام منذ عام 1995.
ولدت أماندا ونشأت في دبي، وتلقّت تعليمها في مدرسة جيمس الابتدائية، وتعمل الآن مضيفة في مطعم فرنسي بفندق سوفيتيل داون تاون. وهي أيضًا عارضة أزياء مستقلة، وقد ظهرت في جلسات تصوير تحتفي بالتنوع والشمول.
وقالت من خلال والدتها أنيتا لصحيفة خليج تايمز إنها "متحمسة للغاية للعودة إلى نيويورك" و"لا تستطيع الانتظار لرؤية تايمز سكوير مرة أخرى، وهذه المرة بألمع طريقة ممكنة".
أماندا هي أصغر شقيقتين. ستسافر شقيقتها الكبرى، البالغة من العمر ٢٦ عامًا، والمقيمة في كندا، إلى نيويورك للانضمام إلى العائلة في هذه المناسبة.
بالنسبة لوالدة أماندا، فإن هذا الاعتراف شخصي ورمزي.
قالت أنيتا: "إنها لحظة فخر لنا كعائلة. لطالما كانت أماندا مُصمّمة. إنها تعمل بجدّ في عملها، وتُرحّب بالضيوف بثقة، بل وتتعلم كلمات فرنسية جديدة مثل "بونجور" (مرحبًا)، و "ميرسي " (شكرًا)، و "سيل فو بلايه " (من فضلك)، و"أو ريفوار " (وداعًا) يوميًا لتجعل الزوار يشعرون بالترحيب. إن عزيمتها وفرحها هما ما يُلهماننا."
أشادت أنيتا بدبي لتمكينها أماندا من النجاح. "لقد أتاحت دبي لأماندا فرصة الدراسة في المدارس الحكومية، والحصول على عمل، والتمتع بمعاملة كريمة. دعم المدينة لأصحاب الهمم رائع، ونحن ممتنون للغاية."
تأسست الجمعية الوطنية لمتلازمة داون (NDSS) عام ١٩٧٩، وهي المنظمة الرائدة في مجال حقوق الإنسان للأشخاص ذوي متلازمة داون في الولايات المتحدة. وقد أصبح عرضها في ساحة تايمز سكوير من أقوى المنصات البصرية لإبراز الشمول، حيث شاهده الآلاف مباشرةً، وشاهدته العائلات حول العالم افتراضيًا.