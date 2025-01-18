دبي: عملية احتيال تجارية كبرى بقيمة 12 مليون درهم

شارك الضحايا قائمة تفصيلية بالبضائع التي فقدوها. تتضمن القائمة أسماء 70 شركة وقعت فريسة للاحتيال. قال "جيرناوس بريتو" من شركة Offsetfi Trading التي تقع في DSO بالقرب من مكتب Dynamic: "هذا كل ما تمكنا من جمعه حتى الآن. قد يكون هناك المزيد، حيث اختارت بعض الشركات عدم الإبلاغ عن خسائرها".