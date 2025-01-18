دبي: عملية احتيال تجارية كبرى بقيمة 12 مليون درهم
أجهزة كمبيوتر محمولة، وجوز كاجو، وإطارات سيارات، ومناشف – هذه التشكيلة من البضائع التي تبلغ قيمتها الإجمالية ملايين الدراهم سُرقت في أحدث عملية احتيال تجارية، بحسب ما قاله الموردون الذين فقدوا أموالهم لصحيفة خليج تايمز .
وبحسب التجار، فقد أنشأ المحتالون مكتباً في واحة دبي للسيليكون. وقال التجار: "لكسب ثقتنا، أجرى المحتالون عمليات شراء نقدية صغيرة مقدماً"، وأضافوا: "بمجرد حصولهم على طلبات بالجملة - مدعومة بشيكات مؤجلة الدفع - اختفى المحتالون دون أن يتركوا أثراً خلال الأسبوعين الماضيين".
وأضاف التجار "أدركنا حينها أن الشيكات لا قيمة لها، وكانت مكاتب الشركة ومستودعاتها مهجورة، وانقطعت خطوط الهواتف، واختفت بضائع تزيد قيمتها على 12 مليون درهم، بما في ذلك تلك المناشف".
وأشاروا إلى أن المالك الهندي، الذي يعتقد أنه زعيم شركة "دايناميك" الوهمية، قد فر من الإمارات العربية المتحدة، كما لم يتسن الوصول إلى جميع الموظفين.
وقالت سيدة أعمال باكستانية مقيمة في دبي، طلبت عدم ذكر اسمها: "لقد وثقنا بهم (المحتالين) لأنهم دفعوا 300 ألف درهم نقدًا مقدماً. وزعموا أنهم كانوا يخدمون أسطولاً من السفن ووضعوا طلبات بالجملة لإمدادات الطاقم. والآن، فقدت بضائع تزيد قيمتها على 800 ألف درهم". وكانت تورد البقول واللوز والأرز والسكر والكاجو.
"لقد قمنا حتى بزيارة مكتبهم، وبدا كل شيء مشروعًا"، كما تذكرت.
وأضافت أن المحتالين أقنعوها بتوريد 60 طناً مترياً من لفائف الصلب بقيمة 200 ألف درهم، في البداية، طلبوا 100 طن متري، بل واستفسروا أيضاً عن الديزل. لقد تضررنا بشدة، لكن كان من الممكن أن يكون الأمر أسوأ بكثير".
ويعاني ضحية أخرى، وهو "وجيه شهيد"، مالك شركة"م.م.جلوبال انفورميشين" MMC Global Information Technology، من خسائر كبيرة بعد توريد 76 جهاز كمبيوتر محمول وموجه من نوع "لينوفو" بقيمة 267 ألف درهم. وقال: "تم صرف الشيك الأول دون أي مشاكل، وهو ما أقنعني بأنها شرعية".
"قد يكون هناك المزيد"
شارك الضحايا قائمة تفصيلية بالبضائع التي فقدوها. تتضمن القائمة أسماء 70 شركة وقعت فريسة للاحتيال. قال "جيرناوس بريتو" من شركة Offsetfi Trading التي تقع في DSO بالقرب من مكتب Dynamic: "هذا كل ما تمكنا من جمعه حتى الآن. قد يكون هناك المزيد، حيث اختارت بعض الشركات عدم الإبلاغ عن خسائرها".
وقال بريتو، الذي قام بتوريد أجهزة كمبيوتر محمولة وكابلات شبكات بقيمة 78 ألف درهم، إنه قام بإجراء العناية الواجبة قبل التعامل مع شركة ديناميك "التي أظهرت ترخيصًا تجاريًا صالحًا وحتى تقارير تدقيق مشتركة".
لقد تركت هذه المحنة بريتو في حالة من الذهول، حيث قال: "لقد بدأت عملي للتو في أبريل/نيسان الماضي. لقد كانت هذه (الخدعة) مدمرة".
كما طالت عملية الاحتيال مندوبي مبيعات مثل محمد، الذي عمل في شركة صينية زودت المحتال بأدوات كهربائية بقيمة 52 ألف درهم. وقال محمد: "لقد تم فصلي من العمل. واتهمتني شركتي بعدم التحقق من الصفقة بشكل صحيح".
ومن بين الضحايا سيدة أعمال لبنانية قامت بتوريد 15 ألف منشفة. وقالت: "لقد صدمت من استهدافهم حتى لشيء مثل المناشف"، مضيفة أن "الإمدادات الفندقية عالية الجودة بلغت قيمتها 180 ألف درهم. نحن نتعامل مع عملاء مميزين، وهذا هز ثقتنا في المشترين الجدد".
طلبت سيدة الأعمال اللبنانية عدم الكشف عن هويتها. وقالت: "في عملنا، الثقة هي كل شيء. إذا انتشرت الكلمة، فقد تضر بعلاقاتنا مع العملاء الحاليين".
وأعربت سيدة أعمال باكستانية أخرى عن مخاوف مماثلة. وقالت: "نحن نعاني بالفعل، وإذا علمت السوق أننا تضررنا، فسوف يلاحقنا الدائنون. ولن يؤدي هذا إلا إلى تفاقم مشاكلنا".
وفي الوقت نفسه، خسرت وكالة سفريات إماراتية في أبوظبي 110 آلاف درهم بعد أن حجزت شركة ديناميك 25 تذكرة طيران وبوفيه عشاء لـ15 شخصًا في أحد فنادق دبي.
"لقد تعاملت مع موظفة مشتريات من ولاية كيرالا"، هكذا قال أحد ممثلي شركة السفر. "كنا على اتصال حتى الرابع من يناير/كانون الثاني، ولكن عندما توقفت المكالمات وارتدت الشيكات، أدركت أن هناك خطأ ما".
وقد تقدم الضحايا بشكاوى إلى الشرطة. وقال وجيه شهيد، الذي أبلغ مركز شرطة البرشاء عن الشيكات المرتجعة، إن الأمر يجب أن يُعامل باعتباره احتيالاً متعمداً. وأضاف: "لم يكن لديهم أي نية للدفع".
تتبع البضائع
وقال بعض أصحاب الأعمال إنهم تعقبوا بضائعهم إلى مستودع في المنطقة الصناعية بالشارقة لكنهم لم يتمكنوا من الوصول إليها لأن مالك المبنى ادعى أنه اشترى البضائع.
وقال شهيد "لقد زار حوالي 20 منا المستودع مؤخرًا ولكن لم نتمكن من الدخول لأن المالك لم يسمح لنا بالدخول. إنه موقف لا حول لنا ولا قوة، فنحن نعلم أن بضائعنا المسروقة موجودة بالداخل، ولكننا لا نستطيع فعل أي شيء حيال ذلك". وأضاف أن الضحايا تناوبوا في البداية على مراقبة المستودع، على أمل التوصل إلى حل.
رابط لشركات احتيالية أخرى
وكشفت التحقيقات أن تقارير التدقيق التي استخدمتها شركة ديناميك أعدتها شركة مرتبطة بشركات احتيالية أخرى، بما في ذلك شركة رويال لوك للمواد الغذائية وشركة هاربين ميدل إيست مارين سيرفيسز. واختفت الشركتان في ظروف مماثلة بعد شراء سلع بشيكات مؤجلة الدفع.
في الأسبوع الماضي، تم إجراء مكالمة سرية إلى شركة التدقيق، لطلب تقرير التدقيق. وافقت الشركة على الفور، وتم تسجيل المحادثة.
وتأتي عملية الاحتيال الأخيرة في أعقاب سلسلة من عمليات الاحتيال المماثلة التي أوردتها صحيفة خليج تايمز في وقت سابق، والتي شملت شركات مثل Digital Genius Technologies، وDaemo International، وNoor Al Sidra Trading، وFair Words Goods Trading، وWahat Al Rayan Trading، وMax Clove Technologies، وMax Star، وSeven Emirates Spices، وUltimate General Trading - والتي أغلقت جميعها واختفت بعد الاحتيال على الموردين.