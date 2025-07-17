دبي: عائلة تنجو من حريق في فيلا وتحذيرات عاجلة لفحص مكيفات الهواء

أدى حريق اندلع في غرفة الخادمة في فيلا تعيش فيها عائلة بريطانية في منطقة بيلا كازا، سيرينا بدبي لاند، إلى تحذيرات متجددة من خبراء السلامة من الحرائق والسكان بضرورة فحص وصيانة وحدات تكييف الهواء بانتظام والتأكد من كفاءة أجهزة الإنذار بالدخان.
وقد تبين بعد التحقيق أن الحريق نشب بسبب خلل كهربائي داخلي في وحدة التكييف.
قالت سالي ماديسون، مستأجرة الفيلا: "لم يكن هناك إنذار حريق يعمل في الغرفة… لم يصدر الإنذار صوتًا. تسبب الحريق في أضرار جسيمة، ولم يعد المنزل صالحًا للسكن. نحن الآن ننتقل إلى منطقة أخرى."
وتحدثت العائلة البريطانية التي تتألف من خمسة أفراد، بينهم أطفال صغار، عن مدى خطورة الحريق، مؤكدين أن النتيجة كانت قد تكون كارثية لو وقع الحريق أثناء الليل.
وأضافت سالي: "لو حدث ذلك ونحن نائمون، لكان من الممكن ألا ننجو لنروي القصة. الجزء الأكثر رعبًا هو أن جهاز كشف الدخان — الذي يجب أن يكون خط الدفاع الأول — لم يكن يعمل."
تعرضت قطتهم “مولي” إلى استنشاق دخان شديد واضطرت لوضعها تحت الأكسجين للبقاء على قيد الحياة، مما نتج عنه فواتير طبية بيطرية تجاوزت 5,000 درهم. أما مساعدتهم المقيمة معهم، "نيل"، فقد فقدت كل ممتلكاتها الشخصية في الحريق، مع أن جواز سفرها وشهادة ميلادها نجاها الدخان.
وأضافت ماديسون أن الجيران تجمعوا وتبرعوا بمبلغ يزيد عن 3,000 درهم لمساعدة الخادمة على البدء في إعادة ترتيب حياتها.
وقالت ماديسون: "لم تكن هذه مجرد إهمال واحد، بل جزء من نمط أوسع من الإهمال. وعندما بدأنا البحث عن منزل جديد، صدمنا بوجود العديد من الفيلات في دبي التي تفتقر لأجهزة إنذار الحريق. كما أن صيانة المكيفات أمر مهم يُغفل عنه كثيراً. إن المرور بتجربة كهذه أمر مخيف."
في الوقت نفسه، حذر الخبراء من أهمية الصيانة الدورية لوحدات تكييف الهواء وامتثالها لمعايير السلامة من الحرائق.
قال سام مالينز، الرئيس التنفيذي لشركة Reacton Fire Suppression: "يجب فحص وصيانة وحدات التكييف مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر؛ عادةً قبل الصيف ومرة أخرى بعد انتهائه."
وأوضح أن أكثر أسباب الحرائق في المنازل تنبع من أعطال كهربائية أو أعطال في وحدات التكييف، خصوصاً في لوحات الدوائر أو مراوح التبريد. وأضاف: "تشير الدراسات الدولية إلى أن 86% من حرائق التكييفات تنتج عن مثل هذه الأعطال. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأعطال الكهربائية أن تؤدي إلى ارتفاع حرارة المكونات، وإذا اندلع حريق، فإن المواد المستخدمة في تصنيع وحدات التكييف قد تكون شديدة الاشتعال، مما يسرّع انتشار النيران."
شدد مالينز على ضرورة التأكد من عمل أجهزة كشف الدخان وأنظمة الإنذار وفقاً لمعايير دولة الإمارات، ووجه نصيحة صيانة شاملة لوحدات التكييف، والتي تشمل التنظيف الدقيق لتجنب تراكم الغبار أو الحطام.
وأشار إلى أن بعض المنازل قد تحتاج إلى تركيب أنظمة إطفاء أوتوماتيكية لمزيد من الطمأنينة.
كما اقترح مالينز تركيب مؤقت على وحدات التكييف لتقليل المخاطر. وبيّن: "توصي الحكومة بدرجة حرارة 24 درجة مئوية للحفاظ على صحة الأفراد، وهي أيضاً أفضل درجة عمل للمكيف لأنها تخفف من ضغط التشغيل على الوحدة، مما يقلل من التآكل والتمزق، ويُنصح بضبط المكيف على الوضع التلقائي بدلاً من التشغيل المستمر."
وأوضح: "تقل فرص تعطل وحدات التكييف وكذلك تقل فرصة تراكم العفن إذا تم استخدامها بشكل مدروس، بينما تشغيلها المستمر دون وجود أشخاص في المكان قد يسبب مشاكل."