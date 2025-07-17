دبي: عائلة تنجو من حريق في فيلا وتحذيرات عاجلة لفحص مكيفات الهواء

أدى حريق اندلع في غرفة الخادمة في فيلا تعيش فيها عائلة بريطانية في منطقة بيلا كازا، سيرينا بدبي لاند، إلى تحذيرات متجددة من خبراء السلامة من الحرائق والسكان بضرورة فحص وصيانة وحدات تكييف الهواء بانتظام والتأكد من كفاءة أجهزة الإنذار بالدخان.

وقد تبين بعد التحقيق أن الحريق نشب بسبب خلل كهربائي داخلي في وحدة التكييف.

قالت سالي ماديسون، مستأجرة الفيلا: "لم يكن هناك إنذار حريق يعمل في الغرفة… لم يصدر الإنذار صوتًا. تسبب الحريق في أضرار جسيمة، ولم يعد المنزل صالحًا للسكن. نحن الآن ننتقل إلى منطقة أخرى."

وتحدثت العائلة البريطانية التي تتألف من خمسة أفراد، بينهم أطفال صغار، عن مدى خطورة الحريق، مؤكدين أن النتيجة كانت قد تكون كارثية لو وقع الحريق أثناء الليل.

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